Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Дилижана

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Дилижане, цены от €130. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Пешая
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Провести день в живописных окрестностях Дилижана - в компании географа
«Спускаясь к храму, вы сможете сделать фото с необычного ракурса и увидите часовню, расположенную в некотором удалении и потому не часто посещаемую путешественниками»
13 мая в 10:00
14 мая в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
Погулять по Тавушским лесам, увидеть древние монастыри и послушать тишину природы
Начало: У вашего отеля в Дилижане
«Монастырский комплекс Агарцин в Тавушских лесах — жемчужина армянской архитектуры»
7 мая в 08:00
11 мая в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
Город-курорт Дилижан и озеро Севан
На машине
6 часов
Индивидуальная
Город-курорт Дилижан и озеро Севан
Насладиться ароматами горных трав, увидеть древние монастыри и познакомиться с культурой региона
«Целительный горный воздух, старинные церкви, мастерские локальных ремёсел — поездка будет необыкновенно красивой и увлекательной»
11 мая в 09:30
12 мая в 09:00
от €130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    30 апреля 2025
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Мы благодарны Алексею за экскурсию: красивая природа заказника, очаровательные олени, древний армянский монастырь - достойная цель путешествия!
  • Н
    Надежда
    7 января 2025
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Были семьей, нам всем очень понравилось. Природа потрясающая, Алексей организовал прекрасный пикник на природе. Было здорово.
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  • K
    Kostya
    6 августа 2024
    Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
    Алексей отличный гид. Провели супер день и все остались довольны.
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
    Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы! Программа экскурсии очень насыщенная, время
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    летит незаметно! Наш гид Арсен - настоящий профессионал, с любовью рассказывает об Армении, узнали очень много интересных фактов и легенд. Отдельное спасибо за суперкомфортабельный автомобиль Артуру. 100% рекомендую эту экскурсию!

    Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы!Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы!Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы!
  • Е
    Елена
    24 ноября 2023
    Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
    Замечательная экскурсия, прекрасно все организовано и продумано. Благодаря гиду Арсену мы провели прекрасный день, узнали массу нового про обычаи армян
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    и Армению,побывали в древних храмах и Дилижане, продегустировали отличный коньяк и отдохнули душой в красивейших местах на природе. Арсен очень грамотный и яркий гид и приятный человек, рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  3. Город-курорт Дилижан и озеро Севан
Сколько стоит экскурсия по Дилижану в мае 2025
Сейчас в Дилижане в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 290. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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