Индивидуальная
до 5 чел.
Олени, озеро Парз, треккинг с пикником и монастырь Гошаванк
Провести день в живописных окрестностях Дилижана - в компании географа
«Спускаясь к храму, вы сможете сделать фото с необычного ракурса и увидите часовню, расположенную в некотором удалении и потому не часто посещаемую путешественниками»
13 мая в 10:00
14 мая в 10:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дилижана - к монастырям, водопаду и озеру в лесу
Погулять по Тавушским лесам, увидеть древние монастыри и послушать тишину природы
Начало: У вашего отеля в Дилижане
«Монастырский комплекс Агарцин в Тавушских лесах — жемчужина армянской архитектуры»
7 мая в 08:00
11 мая в 08:00
€290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Город-курорт Дилижан и озеро Севан
Насладиться ароматами горных трав, увидеть древние монастыри и познакомиться с культурой региона
«Целительный горный воздух, старинные церкви, мастерские локальных ремёсел — поездка будет необыкновенно красивой и увлекательной»
11 мая в 09:30
12 мая в 09:00
от €130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил30 апреля 2025Мы благодарны Алексею за экскурсию: красивая природа заказника, очаровательные олени, древний армянский монастырь - достойная цель путешествия!
- ННадежда7 января 2025Были семьей, нам всем очень понравилось. Природа потрясающая, Алексей организовал прекрасный пикник на природе. Было здорово.
- KKostya6 августа 2024Алексей отличный гид. Провели супер день и все остались довольны.
- ЕЕлена10 мая 2024Очень впечатлила экскурсия по окрестностям Дилижана. Покорил невероятно зеленый лес, чистейший горный воздух и живописнейшие водоемы! Программа экскурсии очень насыщенная, время
- ЕЕлена24 ноября 2023Замечательная экскурсия, прекрасно все организовано и продумано. Благодаря гиду Арсену мы провели прекрасный день, узнали массу нового про обычаи армян
Ответы на вопросы от путешественников по Дилижану в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Дилижану в мае 2025
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