Большинство путешественников знают Дилижан по знаменитой фразе из фильма «Мимино» о воде, которая «занимает второе место в мире». Но где находится тот самый источник? На этой экскурсии мы отправимся на его поиски.
А также прогуляемся по живописным лесным тропам, отыщем скрытый в горах водопад, посетим монастырь Агарцин и попробуем ту самую минеральную воду.
А также прогуляемся по живописным лесным тропам, отыщем скрытый в горах водопад, посетим монастырь Агарцин и попробуем ту самую минеральную воду.
Описание экскурсии
- Начнём прогулку в центре Дилижана у знаменитого памятника и «того самого крана», который напоминает о культовой сцене из фильма.
- На автомобиле отправимся к одному из самых красивых монастырей Армении — Агарцин 11 века, затерянному среди лесистых гор. Здесь вы познакомитесь с историей монастырского комплекса и сможете попробовать знаменитую местную гату.
- От монастыря пройдём по живописной лесной тропе к небольшому водопаду, скрытому среди деревьев и скал.
- После возвращения к автомобилю переедем на окраину Дилижана. Далее нас ждёт прогулка среди лугов и горных пейзажей к природному источнику минеральной воды, которую можно попробовать прямо на месте.
Во время экскурсии вы узнаете:
- как Дилижан стал родиной героя фильма «Мимино» и почему город получил славу одного из главных курортов Армении.
- какие бывают природные источники минеральной воды и чем они отличаются друг от друга.
- почему дилижанская вода считается особенной.
- что общего между армянским Дилижаном и итальянским Тиволи.
Организационные детали
- Едем на на комфортабельном полноприводном автомобиле с кондиционером.
- Предстоит прогулка по лесной тропе (1,5 км. в одну сторону), а также по дорожке среди лугов (тоже около 1,5 км. в одну сторону). Суммарная пешая часть примерно 6 км. с набором высоты не более 200 м. Рассчитывайте свои силы.
- В монастыре Агарцин будет возможность выпить кофе или чай с легендарной гатой (сладкой выпечкой с разными вкусами) — оплачивается отдельно на месте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Дилижане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 118 туристов
Я выпускник географического факультета МГУ. Много лет работал гидом в Карелии и других регионах России. Сейчас живу в Дилижане. Мы с семьёй выбрали и всей душой полюбили это место за его невероятную природу, леса, горы и чистый воздух. Очень любим пешие прогулки, а в Дилижане можно бесконечно открывать всё новые и новые треккинг-маршруты. Увлекаюсь историей и обычаями Армении.
Входит в следующие категории Дилижана
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