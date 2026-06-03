Алексей — ваш гид в Дилижане Организатор данного мероприятия

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Провёл экскурсии для 118 туристов

Я выпускник географического факультета МГУ. Много лет работал гидом в Карелии и других регионах России. Сейчас живу в Дилижане. Мы с семьёй выбрали и всей душой полюбили это место за его невероятную природу, леса, горы и чистый воздух. Очень любим пешие прогулки, а в Дилижане можно бесконечно открывать всё новые и новые треккинг-маршруты. Увлекаюсь историей и обычаями Армении.