Индивидуальный тур из Еревана: Озеро Севан, Храм Гарни и монастырь Гегард
Эта четырехдневная экскурсия будет путешествием, заполненным эмоциями и открытиями.
Вы окунетесь в богатую историю и красоту Армении, ощутите дух древности и увидите великолепие ее природы.
Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит вам множество ярких моментов, которые вы будете хранить в сердце.
Вы окунетесь в богатую историю и красоту Армении, ощутите дух древности и увидите великолепие ее природы.
Это путешествие оставит незабываемые впечатления и подарит вам множество ярких моментов, которые вы будете хранить в сердце.
Ближайшие даты:
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
13
авг
авг
14
авг
авг
15
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- День 1: Гарни, Гегард.
- Наше путешествие начинается с посещения Гарни — места, где воплощается красота армянской архитектуры. Вы сможете полюбоваться Гарнийским храмом, с его роскошными деталями и прекрасным расположением на берегу реки Азат. Это место пропитано энергией и духом древности, переносящим вас во времена старинной Армении.
- Следующая остановка — Гегард, монастырский комплекс, который восхищает своей архитектурой, вырезанной прямо в скале. Известен своими красивыми храмами и уникальной атмосферой, Гегард окутывает вас таинственностью и магией. Прогуляйтесь по его территории, вдыхая дух древности и наслаждаясь видами окружающей природы.
- День 2: Нораванк, Татев (канатная дорога), Караундж.
- Впереди вас ждет Нораванк — величественный монастырский комплекс, возвышающийся на крутом холме. Его каменные стены и изысканные декорации будут вас впечатлять своей красотой и мощью. Погрузитесь в историю искусства и религии, ощущая дух места и его значимость.
- Следующая остановка — Татев. Преодолевая впечатляющую канатную дорогу, вы достигнете этого древнего монастырского комплекса, который расположен на вершине скалы. Татев впечатляет своими архитектурными шедеврами и удивительными видами на окружающие горы и долины. Пройдитесь по его территории и погрузитесь в историческую атмосферу этого места.
- Мы продолжаем наше путешествие в Караундж, где вас ждет Зорац Карер — «Каменный солдат». Здесь величественные каменные столбы природного происхождения, созданные тысячи лет назад, восхищают своей мощью и загадочностью. Погрузитесь в атмосферу древности и удивительной гармонии с природой, ощущая магию этого уникального места.
- День 3: Обзорная экскурсия по Еревану, Эчмиадзин, Звартноц.
- Обзорная экскурсия по Еревану станет еще одним ярким моментом вашего путешествия. Окунитесь в пульсирующую жизнь столицы Армении, побывайте на центральной площади Республики и многих других местах.
- Посетите исторический комплекс Эчмиадзин, включающий в себя храмы Рипсиме, Гаяне и святой Собор. Здесь вы почувствуете особую духовность и значимость этого места в армянской истории.
- Следующая остановка — Звартноц. Восхититесь красотой этого горного озера, окруженного горами и сопками. Погрузитесь в спокойствие природы, наслаждаясь тишиной и прекрасными видами, которые открываются перед вами.
- День 4: Цахкадзор, Севан.
- Следующая остановка — Звартноц. Восхититесь красотой этого горного озера, окруженного горами и сопками. Погрузитесь в спокойствие природы, наслаждаясь тишиной и прекрасными видами, которые открываются перед вами.
- Мы завершаем наше путешествие в Цахкадзоре, городе, окруженном горами и озерами. Поднимитесь на гору Кечарис и насладитесь захватывающими панорамными видами на горные вершины и зеленые долины. Посетите монастырь Севанаванк, который расположен на вершине холма и предлагает вам великолепные виды на озеро Севан.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Не доступен: для инвалидных колясок.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги в зависимости от количества гостей
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы выберете эту услугу
- Встреча в отеле
- Бутылка воды
- Бесплатный Wi-Fi на борту
- Что не входит
- Питание обед (на одного человека — 20,5 $)
- Билет на Татев и Цахкадзорскую канатную дорогу — 30,8 $
- Входные билеты — 11,5 $
- Размещение в отеле
- Услуги профессионального гида (русский, армянский, английский). Если вы не выберете эту услугу
- Место начала и завершения?
- Встреча и высадка в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Не доступен: для инвалидных колясок
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Индивидуальные
Выездные
Озеро Севан
Популярные места
Природа и пейзажи
Многодневные туры
3-дневные туры
Храм Гарни и монастырь Гегард
Религиозные
Татевский монастырь
Туры на 4 дня
Монастырь Нораванк
Эчмиадзин
Похожие туры из Еревана
Авторский тур
6 дней
Большое путешествие 2 в 1: Армения и Грузия
Побывать на домашней винодельне, научиться готовить чурчхелу и погулять по городу любви
Аэропорт Еревана, 14:00. Более поздний прилёт - об...
Завтра
9 сен
23 сен
21 окт
7490063 665₽ за человека
Авторский тур
6 дней
От Еревана до Севана: узнать Армению через храмы, горы и людей
Увидеть гордую вершину Арарата, распробовать вино из местных погребов и пролететь над ущельем
Аэропорт Еревана, 16:00
19 авг
26 авг
2 сен
9 сен
69 500₽ за человека
Авторский тур
5 дней
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан
Аэропорт Еревана, прилёт до 15:00
10 авг
11 авг
12 авг
13 авг
65 000₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии