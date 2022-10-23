Храм Гарни и монастырь Гегард – туры в Ереване

Найдено 3 тура в категории «Храм Гарни и монастырь Гегард» в Ереване, цены от $555. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Шестидневный тур по Армении
На автобусе
1 отзыв
6 дней
Шестидневный тур по Армении
Начало: Площадь Республики
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
$800 за человека
4 дня в Армении: Гарни, Татев, Карахундж, Звартноц, Эчмиадзин
4 дня
4 дня в Армении: Гарни, Татев, Карахундж, Звартноц, Эчмиадзин
Начало: Встреча и высадка в вашем отеле
Расписание: Ежедневно
11 окт в 17:00
12 окт в 09:00
от $555 за всё до 3 чел.
6 дней в Армении
6 дней
6 дней в Армении
Начало: Встреча и высадка в вашем отеле
Расписание: Ежедневно
11 окт в 17:00
12 окт в 09:00
от $855 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на туры

  • Л
    Ляйсан
    23 октября 2022
    Шестидневный тур по Армении
    Это было невероятное путешествие и все благодаря туру от Зары. 6 дней мы колесили по Армении с невероятным гидом Ириной.
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    Все программа продумана до мелочей. Очень деликатно и четко решались любые вопросы. А как вкусно нас кормили - не передать словами. Однозначно именно благодаря организации Армения оставила неизгладимые впечатления

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Храм Гарни и монастырь Гегард»

Самые популярные туры этой рубрики в Ереване
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Шестидневный тур по Армении
  2. 4 дня в Армении: Гарни, Татев, Карахундж, Звартноц, Эчмиадзин
  3. 6 дней в Армении
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Озеро Севан
  2. Дилижан
  3. Хор Вирап
  4. Гарни
  5. Гегард
  6. Татевский монастырь
  7. Монастырь Хор Вирап
  8. Татев
  9. Площадь Республики
  10. Арени
Сколько стоит тур в Ереване в октябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "Храм Гарни и монастырь Гегард" можно забронировать 3 тура от 555 до 855. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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