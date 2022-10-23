6 дней
Шестидневный тур по Армении
Начало: Площадь Республики
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 09:00
11 окт в 09:00
$800 за человека
4 дня
4 дня в Армении: Гарни, Татев, Карахундж, Звартноц, Эчмиадзин
Начало: Встреча и высадка в вашем отеле
Расписание: Ежедневно
11 окт в 17:00
12 окт в 09:00
от $555 за всё до 3 чел.
6 дней
6 дней в Армении
Начало: Встреча и высадка в вашем отеле
Расписание: Ежедневно
11 окт в 17:00
12 окт в 09:00
от $855 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на туры
- ЛЛяйсан23 октября 2022Это было невероятное путешествие и все благодаря туру от Зары. 6 дней мы колесили по Армении с невероятным гидом Ириной.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Храм Гарни и монастырь Гегард»
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Сколько стоит тур в Ереване в октябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "Храм Гарни и монастырь Гегард" можно забронировать 3 тура от 555 до 855. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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