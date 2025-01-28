7 дней
Выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
Побывать в гостях у местных, погулять по пещерному городу и увидеть Севан, Арарат и Ереван
Начало: Аэропорт Еревана, 10:00
21 апр в 08:00
5 мая в 10:00
$1150 за человека
4 дня
Весеннее настроение Армении: прогулка по Еревану, древние монастыри и Симфония камней
Увидеть старейший в стране храм, полюбоваться Араратом и побывать в ущелье Гарни
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
8 мая в 10:00
$330 за человека
6 дней
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
22 мар в 10:00
5 апр в 10:00
$530 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалерия28 января 2025Люди. Гостеприимные, дружелюбные,улыбчивые, трепетно любящие свою страну и свой город. С какой нежностью наша Ашхен рассказывала об истории Еревана. А как
- ООльга26 декабря 2024Летишь и не сомневаешься, что все будет хорошо Знаешь, что встретят, привезут отвезут, покажут самое лучшее, накормят и напоят. по
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Звартноц»
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