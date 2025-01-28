Туры в Звартноц

Найдено 3 тура в категории «Звартноц» в Ереване, цены от $330. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
На машине
2 отзыва
7 дней
Выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
Побывать в гостях у местных, погулять по пещерному городу и увидеть Севан, Арарат и Ереван
Начало: Аэропорт Еревана, 10:00
21 апр в 08:00
5 мая в 10:00
$1150 за человека
Весеннее настроение Армении: прогулка по Еревану, древние монастыри и Симфония камней
На машине
4 дня
Весеннее настроение Армении: прогулка по Еревану, древние монастыри и Симфония камней
Увидеть старейший в стране храм, полюбоваться Араратом и побывать в ущелье Гарни
Начало: Аэропорт Еревана, время встречи зависит от ваших р...
8 мая в 10:00
$330 за человека
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
На автобусе
6 дней
Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Объехать древние храмы и монастыри, погулять по Еревану и продегустировать коньяки на заводе
Начало: Аэропорт Еревана, время зависит от вашего рейса
22 мар в 10:00
5 апр в 10:00
$530 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валерия
    28 января 2025
    Выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
    Люди. Гостеприимные, дружелюбные,улыбчивые, трепетно любящие свою страну и свой город. С какой нежностью наша Ашхен рассказывала об истории Еревана. А как
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    к нам подходили официанты в ресторане и говорили, что сейчас будет такой-то танец и песня, а сейчас вот такое блюдо, которое готовится вот так и так. . иу тебя ощущение желанного гостя (без кукиша в кармане)

  • О
    Ольга
    26 декабря 2024
    Выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
    Летишь и не сомневаешься, что все будет хорошо Знаешь, что встретят, привезут отвезут, покажут самое лучшее, накормят и напоят. по
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    другому Ашхен и её команда не умеют. Здесь Таня - Вартануш. Оксана- Сирануш, Наташа- Шушан,а Оля- дедушка Левон. Наш армянский спотыкался на самых простых фразах, но ассоциации великое дело! Так в Армении МЫ поколотила Шнура P что вЫ удивляетесь?? Если спасибо по армянски шнораколутюн, вот как запомнить??? только Шнура колотить с нами гулял Барев и мы всегда говорили Барев здесь, так мы запомнили армянское здравствуйте Барев дзезІ В этой поездке родилась фраза Приуныла- Прибухни,для аристократичных дам подойдёт «Приуныла- пригуби». Не надо заблуждаться,что Армения -беспробудное пьянство и обжорство. Бокал хорошего гранатового вина не убьёт, а только улучшит настроение,вкуснеший шашлык и долма помогут вернуть вкус к еде и жизни. Армения-это природа, храмы, красавец Арарат и конечно люди, которые четко знают, что у них не будет второго шанса произвести первое впечатление! Заканчиваете уже со своими Турциями, Тайландами и приезжайте в Армению

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Звартноц»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в Армении: вкуснейшая кухня, древние монастыри и ночь в доме-бочке
  2. Весеннее настроение Армении: прогулка по Еревану, древние монастыри и Симфония камней
  3. Душа Армении: тур-знакомство с многовековыми святынями
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Озеро Севан
  2. Гарни
  3. Хор Вирап
  4. Гегард
  5. Дилижан
  6. Татев
  7. Площадь Республики
  8. Арени
  9. Монастырь Хор Вирап
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит тур в Ереване в марте 2025
Сейчас в Ереване в категории "Звартноц" можно забронировать 3 тура от 330 до 1150. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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