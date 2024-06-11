Вы пройдёте по залам Центра современного экспериментального искусства — в армянской аббревиатуре NPAK — и рассмотрите представленные работы.
Мы расскажем об общей концепции выставок, подробно поговорим о наиболее интересных экспонатах, авторах и их методах.
Вы узнаете, как современное искусство исследует опыт прошлого и отвечает на контекст сегодняшнего дня.
Мы расскажем об общей концепции выставок, подробно поговорим о наиболее интересных экспонатах, авторах и их методах.
Вы узнаете, как современное искусство исследует опыт прошлого и отвечает на контекст сегодняшнего дня.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 16:00, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы рассмотрите скульптуры армянских художников во дворе Центра, произведения постоянной экспозиции Armenia Diaspora и временных выставок, которые регулярно меняются, оставаясь верными единой концепции. А мы расскажем:
- Кто такая Соня Балассанян, как она создала выставку армянских художников в Нью-Йорке и что из этого вышло
- Где создаётся искусство
- Как Центр эволюционировал из выставки в большое арт-пространство
- Что связывает NPAK и Венецианское биеннале
- Как художники обмениваются опытом и как происходит диалог разных поколений
Организационные детали
Экскурсию проведёт один из сотрудников NPAK.
во вторник, среду, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00, в четверг в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€7
|Студенты
|€6
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Бузанда
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00, в четверг в 14:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
NPAK — Организатор в Ереване
Армянский центр современного экспериментального искусства (в армянской аббревиатуре — NPAK) — пространство, где выставляются работы современных художников Армении и диаспоры. Отличительной особенностью NPAK является возможность для творческого эксперимента, поиска и диалога молодого поколения художников с их старшими коллегами, обмена опытом и видением современного контекста. В центре действует постоянная экспозиция, а также проходят выставки и фестивали современного искусства.Задать вопрос
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