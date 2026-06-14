Экскурсия начнётся у знаменитого комплекса «Каскад» и продолжится в залах музея.
Вы познакомитесь с работами местных и зарубежных художников, увидите, как переплетаются разные культуры, и узнаете, как технологии меняют язык современного искусства.
Вы познакомитесь с работами местных и зарубежных художников, увидите, как переплетаются разные культуры, и узнаете, как технологии меняют язык современного искусства.
Описание экскурсии
Центр искусств Гафесчяна расположен в знаменитом комплексе «Каскад» в самом сердце Еревана. Основанный в 2009 году американским меценатом армянского происхождения, он объединяет Сад скульптур под открытым небом и выставочные залы с коллекцией современного искусства, подаренной Армении семьёй Гафесчян.
Встречаемся у подножия Каскада. По дороге к музею перед вами предстанут работы известных мастеров, о каждой из них мы поговорим.
В центре искусств мы посетим:
- Зал 1 «Ханджян». Назван в честь художника Григора Ханджяна. В зале представлены его монументальные работы, связанные с армянской историей и культурой
- Зал 2 «Сасунци Давид». Посвящён легендарному герою армянского эпоса Давиду Сасунскому. Здесь можно увидеть произведения искусства, вдохновлённые эпосом и национальной тематикой
- Зал 2 «Сваровски». Экспозиционное пространство, где представлены арт-объекты и инсталляции с использованием кристаллов бренда Swarovski — очень эффектный «светящийся» зал
Кому подойдет экскурсия
Взрослым и детям от 6 лет. Тем, кто первый раз в Армении, и тем, кто любит и ценит искусство.
Организационные детали
- Вход в Центр искусств бесплатный. Работает по пятницам, субботам и воскресеньям
- Если галереи музея будут закрыты, мы уделим больше внимания Каскаду и его окрестностям
в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Каскада
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Дорогие путешественники, хотите узнать настоящую Армению с её горными вершинами, каньонами, древними храмами? Я член Федерации альпинизма и горного туризма Армении. Провожу экскурсии с 2014 года. Моя формула проста: любовь и преданность своему делу, а также индивидуальный подход к каждому гостю.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Большое спасибо Артёму за прекрасную прогулку по этому выдающемуся грандиозному комплексу-Каскаду. Артем прекрасно знает историю становления этой достопримечательности, рассказывал об этапах строительства комплекса, об архитектуре комплекса, о всех скульптурах, украшающих
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С
Спасибо Артему за отличную экскурсию! Очень интересно, душевно и профессионально. Время пролетело незаметно, обязательно порекомендую друзьям.
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Экскурсия идеально подходит для первого знакомства с комплексом Каскада. Артём рассказал практически про каждый объект, показал галереи внутри Каскада (мимо которых можно пройти, если не знаешь), интересные локации. И ещё провел экскурсию по памятникам на близ лежащей территории и рассказал о ключевых событиях армянской истории.
Артём
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв дорогой Илья
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А
С огромным удовольствием пишу отзыв о моем маленьком путешествии. Любимый Ереван. Очень повезло с выбором гида. Артем просто лучший. Чувствуется, что человек кайфует от своего дела. Хочется его слушать. Всем очень советую и рекомендую. Теперь время на выборе гида сэкономлено. Надеюсь, нас ждет еще много увлекательных путешествий с Артемом. Теперь всегда буду выбирать только его
Артём
Ответ организатора:
Спасибо Анаида было приятно с Вами работать:))
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И
Гида нашла по совету друзей. Огромная благодарность Артему за интересно проведенное время. Это был не просто пересказ дат и фактов, это было живое путешествие сквозь время. Часы пролетели как одно мгновение. Рада, что теперь в Армении есть проверенный и свой человек. До новых встреч
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Г
Все понравилось! Артем отлично разбирается в своем деле, очень грамотно создал маршрут для путешествия, во всех ситуациях чувствовал себя безопасно, обязательно порекомендую друзьям этого гида! Спасибо 🙏
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