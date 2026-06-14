Экскурсия начнётся у знаменитого комплекса «Каскад» и продолжится в залах музея. Вы познакомитесь с работами местных и зарубежных художников, увидите, как переплетаются разные культуры, и узнаете, как технологии меняют язык современного искусства.

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Описание экскурсии

Центр искусств Гафесчяна расположен в знаменитом комплексе «Каскад» в самом сердце Еревана. Основанный в 2009 году американским меценатом армянского происхождения, он объединяет Сад скульптур под открытым небом и выставочные залы с коллекцией современного искусства, подаренной Армении семьёй Гафесчян.

Встречаемся у подножия Каскада. По дороге к музею перед вами предстанут работы известных мастеров, о каждой из них мы поговорим.

В центре искусств мы посетим:

Зал 1 «Ханджян» . Назван в честь художника Григора Ханджяна. В зале представлены его монументальные работы, связанные с армянской историей и культурой

. Назван в честь художника Григора Ханджяна. В зале представлены его монументальные работы, связанные с армянской историей и культурой Зал 2 «Сасунци Давид» . Посвящён легендарному герою армянского эпоса Давиду Сасунскому. Здесь можно увидеть произведения искусства, вдохновлённые эпосом и национальной тематикой

. Посвящён легендарному герою армянского эпоса Давиду Сасунскому. Здесь можно увидеть произведения искусства, вдохновлённые эпосом и национальной тематикой Зал 2 «Сваровски». Экспозиционное пространство, где представлены арт-объекты и инсталляции с использованием кристаллов бренда Swarovski — очень эффектный «светящийся» зал

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям от 6 лет. Тем, кто первый раз в Армении, и тем, кто любит и ценит искусство.

Организационные детали