Все грани Еревана: путешествие во времени
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте, как менялся город сквозь века и чем он удивляет сегодня
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: ежедневно в 10:15
Завтра в 10:15
19 янв в 10:15
€13 за человека
Лучший выборДушевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
Погрузитесь в атмосферу Еревана вместе с эрудированными гидами, которые влюблены в свой город и готовы поделиться этой любовью с вами
Начало: У входа в «Каскад»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 16:30
Завтра в 10:30
19 янв в 10:30
€15 за человека
О многоликом Ереване - с любовью
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Еревану, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Площадь Республики
Расписание: в будние дни в 11:00 и 16:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
19 янв в 11:00
€25 за человека
Самый ереванский Ереван: обзорная прогулка
Откройте для себя колоритный Ереван, его тайные уголки и захватывающие истории. Прогулка по историческим улицам и знакомство с местной культурой
Начало: На Площади Республики
Расписание: в понедельник и пятницу в 11:00 и 16:00, в субботу в 10:00 и 15:00
19 янв в 11:00
23 янв в 11:00
€22 за человека
Мастер-класс по десертам армянской кухни - пахлава, гата и назуки своими руками
Приходишь на мастер-класс, а оказываешься дома, и будто бы мама учит тебя готовить армянскую гату
Начало: В районе улицы Шинарарнери
13 фев в 12:00
14 фев в 12:00
€35 за всё до 2 чел.
Другой Ереван: особняки, мечети и андеграунд
Прогулка по Еревану: от площади Республики до района Конд. Откройте уникальные грани города, узнайте его историю и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
от €64 за всё до 12 чел.
Вино и горы: день чудесный
Со вкусом провести время на рынке, в поездке по Араратской долине и в гостях у местных жителей
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
от €230 за всё до 19 чел.
Арт-прогулка по Еревану
Откройте тайны армянского искусства в уникальной арт-прогулке с местным художником в Ереване
Начало: У музея Современного искусства
Завтра в 11:00
23 янв в 11:00
от €80 за всё до 10 чел.
Гарни, Гегард, Симфония камней и конная прогулка
Погрузитесь в богатую историю и красоту Армении с эксклюзивной экскурсией, включающей посещение языческого храма, пещерного монастыря и ущелья
Начало: Ереван
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
€125 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка по Розовому городу
Окунуться в колорит Еревана, запечатлеть себя на его фоне и понять армянскую душу
Начало: В районе площади Республики
22 янв в 09:00
5 фев в 09:00
€140 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия по старинному Аштараку
Откройте для себя Аштарак: пешеходная прогулка, легенды, вкусная еда и армянское вино ждут вас в этом гостеприимном городе
Начало: На главной площади Аштарака
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
€30 за человека
Ереван - город, похожий на солнце
Прогулка по старым улочкам, посещение ключевых достопримечательностей и знакомство с душевными жителями Еревана. Узнайте город изнутри
Завтра в 12:00
19 янв в 12:00
€58 за всё до 3 чел.
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
19 янв в 09:00
от €56
€62 за человека
Яркие краски Еревана
Познакомьтесь с Ереваном: древняя история, уникальная архитектура и современное искусство ждут вас на увлекательной прогулке по городу
Завтра в 10:00
19 янв в 10:00
€22 за человека
Пешком по Еревану + винная дегустация в подарок (18+)
Уникальная экскурсия по Еревану с посещением главных достопримечательностей и дегустацией вин. Узнайте секреты города и насладитесь атмосферой
Начало: На площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00, 16:00 и 18:00
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
€39 за человека
Шелк, керамика, костюмы: мастер-класс в Ереване
Узнайте секреты армянских костюмов и попробуйте себя в росписи и вышивке. Прекрасная возможность для всей семьи насладиться творчеством и культурой
Начало: В центре Еревана, на улице Теряна
20 янв в 11:00
21 янв в 11:00
€72
€79 за человека
Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
от €202
€310 за всё до 6 чел.
Свидание с Ереваном каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
19 янв в 15:15
€20 за человека
Личное свидание с Ереваном
Влюбись в город за 2 часа: яркие впечатления и неожиданные открытия только для тебя
Начало: У памятника А. Грибоедову
Завтра в 09:30
19 янв в 09:30
от €100 за всё до 10 чел.
Арт-бранч «Ереванский Монмартр» (в уютной мини-группе)
Посетить уникальный дом-музей, пройти по местам интеллигенции, за чашкой чая поговорить об искусстве
Начало: На улице Мартироса Сарьяна
Расписание: в среду и четверг в 12:00, в субботу и воскресенье в 13:30
Завтра в 13:30
21 янв в 12:00
€68 за человека
Влюбиться в Ереван - гуляя по нему и пробуя вино
Ключевые достопримечательности, уютные улочки, скрытые дворики и винная дегустация
Начало: На площади Республики
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
от €55 за человека
