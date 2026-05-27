Дом-музей армянской художницы и мастер-класс «Кукла из нитей своими руками» (в Ереване)

Вы окажетесь в месте, где каждый уголок хранит память о прошлом, рассказывает о традициях армян и передаёт дух народа через его искусство и ремесло.
Заглянете в арт-кафе с блюдами по старинным рецептам и завершите день мастер-классом по созданию куклы-оберега. Почувствуете связь поколений и прикоснётесь к культуре Армении через личный опыт.
Заглянете в арт-кафе с блюдами по старинным рецептам и завершите день мастер-классом по созданию куклы-оберега. Почувствуете связь поколений и прикоснётесь к культуре Армении через личный опыт.
Описание мастер-класса
Дом-музей художницы
Вы посетите дом-музей мастерицы, которая посвятила жизнь сохранению армянской культуры. Её коллекция — не просто собрание экспонатов. Это живая история, воплощённая в предметах быта, национальных костюмах и старинных тканях.
Арт-кафе
После экскурсии заглянете в место, где можно попробовать блюда по старинным рецептам и отдохнуть в творческой атмосфере.
Мастер-класс «Кукла из нитей своими руками»
Завершите экскурсию знакомством с древней традицией — созданием кукол-оберегов. Под руководством мастера сделаете свою берегиню.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер, билеты в дом-музей и мастер-класс
- Дополнительно оплачивается обед (по желанию)
- Мастер-класс подходит взрослым и детям от 4 лет
- Можем провести за доплату мастер-классы по керамике, плетению из пшеничных колосьев, приготовлению блюд. Подробности — в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арман — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 116 туристов
Добро пожаловать в солнечную Армению! Мы — команда единомышленников, которая искренне любит свою страну и делает всё, чтобы гости влюбились в неё с первого взгляда. Наши профессиональные гиды проводят экскурсии
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Дом-музей армянской художницы и мастер-класс «Кукла из нитей своими руками» (в Ереване)»
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборМастер-класс по десертам армянской кухни - пахлава, гата и назуки своими руками
Приходишь на мастер-класс, а оказываешься дома, и будто бы мама учит тебя готовить армянскую гату
Начало: В районе улицы Шинарарнери
8 июн в 12:00
9 июн в 12:00
€35 за всё до 2 чел.
Групповая
до 25 чел.
Мастер-класс по созданию армянской традиционной куклы
Узнайте секреты армянских обрядовых кукол, создайте свою и заберите домой. Погрузитесь в атмосферу традиций и легенд, почувствуйте магию куклотерапии
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€40 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Всё про армянское вино в Ереване: презентация и дегустация
Познать разнообразие армянского вина в атмосферном баре в историческом центре города
Начало: На улице Мартироса Саряна
Расписание: ежедневно в 12:00 и 17:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€45 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Вечернее знакомство с Ереваном
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, прогуливаясь по его историческим и современным улицам, наслаждаясь архитектурой и культурой
Начало: На площади Республики
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€29 за человека
€70 за человека