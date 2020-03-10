3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Быт и сюжеты Еревана

Вы узнаете о первых упоминаниях о городе, о том, как он строился и сколько всего выпало на долю Армении на протяжении всей её истории 📖. А также взглянете на знаковые уголки столицы:

Увидите коньячный завод «Арарат» и новый завод «Ной», а я расскажу, что здесь было раньше и какие исторические события связаны с этими местами.

и новый завод «Ной», а я расскажу, что здесь было раньше и какие исторические события связаны с этими местами. Узнаете о символике в архитектуре Мэрии Еревана , проедете по центральным улицам под разговоры о быте и привычках горожан.

, проедете по центральным улицам под разговоры о быте и привычках горожан. Побываете на смотровой площадке , откуда открывается панорама на город 🏙️, а если повезёт с погодой, то и на гору Арарат.

, откуда открывается панорама на город 🏙️, а если повезёт с погодой, то и на гору Арарат. Рассмотрите всё, что в самом сердца города — Музей древних рукописей Матенадаран , Оперный театр и великолепный Каскад , который, несмотря на относительную новизну, стал визитной карточкой Еревана.

, и великолепный , который, несмотря на относительную новизну, стал визитной карточкой Еревана. Удивитесь современному облику Северного проспекта и окажетесь на Площади Республики — венце творения архитектора Таманяна.

На выбор: дом-музей Параджанова или завод «Арарат»

Во второй части нашей прогулки вы сможете познакомиться с жизнью и творчеством С. И. Параджанова — режиссёра, сценариста и художника, автора различных инсталляций и коллажей. Или отправимся на коньячный завод: тут вы познакомитесь с историей и технологией производства знаменитого армянского коньяка. А после, конечно же, продегустируете легендарный напиток.

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