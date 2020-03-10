3 отзыва оставили туристы

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Знакомство с Ереваном

Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова

5
3 отзыва
Зара
Зара – представитель из Еревана
Эта экскурсия ⛳ позволит сочетать познавательное с приятным: вы откроете главные достопримечательности 🏛️ и ключевые факты из истории 📖 Еревана, познакомитесь с творчеством режиссера Параджанова и побываете на коньячном заводе «Арарат».

Прикоснётесь одновременно к культуре столицы ⭐️ Армении, архитектурной символике и давним традициям производства армянского коньяка.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €75 за экскурсию

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Знакомство с Ереваном
Знакомство с Ереваном

Что вас ожидает

Быт и сюжеты Еревана
Вы узнаете о первых упоминаниях о городе, о том, как он строился и сколько всего выпало на долю Армении на протяжении всей её истории 📖. А также взглянете на знаковые уголки столицы:

  • Увидите коньячный завод «Арарат» и новый завод «Ной», а я расскажу, что здесь было раньше и какие исторические события связаны с этими местами.
  • Узнаете о символике в архитектуре Мэрии Еревана, проедете по центральным улицам под разговоры о быте и привычках горожан.
  • Побываете на смотровой площадке, откуда открывается панорама на город 🏙️, а если повезёт с погодой, то и на гору Арарат.
  • Рассмотрите всё, что в самом сердца города — Музей древних рукописей Матенадаран, Оперный театр и великолепный Каскад, который, несмотря на относительную новизну, стал визитной карточкой Еревана.
  • Удивитесь современному облику Северного проспекта и окажетесь на Площади Республики — венце творения архитектора Таманяна.

На выбор: дом-музей Параджанова или завод «Арарат»
Во второй части нашей прогулки вы сможете познакомиться с жизнью и творчеством С. И. Параджанова — режиссёра, сценариста и художника, автора различных инсталляций и коллажей. Или отправимся на коньячный завод: тут вы познакомитесь с историей и технологией производства знаменитого армянского коньяка. А после, конечно же, продегустируете легендарный напиток.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: экскурсия ⛳ на Коньячный завод — 4500 или 10000 драм на человека (в зависимости от вида дегустации), билеты 🎫 в Музей 🖼 Параджанова — 1200 драм на человека.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Знакомство с Ереваном
Знакомство с Ереваном
Знакомство с Ереваном
Знакомство с Ереваном
Знакомство с Ереваном

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зара
Зара
Меня зовут Зара. В сфере туризма работаю с 2011 года. Мне нравится показывать гостям нашу такую красивую и гостеприимную страну. На Трипстере вместе со своими друзьями проводим экскурсии по всем историческим регионам Армении. Мы любим свою страну и стараемся, чтоб её полюбили наши гости. Будучи коренными жителями страны, во время экскурсий мы расскажем не только об исторические фактах, традициях, культуре, но и о современной Армении — образовании, медицине, повседневной жизни и многом другом. Если вы хотите открыть для себя что-то новое, получить заряд позитива, беззаботно и весело провести время — приезжайте в Армению! И она навсегда останется в вашем сердце!
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3 отзыва оставили туристы

10 марта 2020
Элла очень гибко отнеслась к нашему запросу на содержание экскурсии. Несмотря на значительные перемены в маршруте, очень тщательно и профессионально познакомила на с городом, его уютными уголками. Большое спасибо!
27 мая 2019
Впервые были коллективом в Ереване, путешествовали по Армении с гидом Левоном. Сказать, что мы остались в восторге, значит не выразить и 1/10 части эмоций. Потрясающая страна, с которой нас познакомил не менее потрясающий гид Левон. Мы провели на экскурсиях с Левоном два дня. И оба дня прошли как на одном дыхании. Это и отличные знания истории Армении, и отличная подача материала, продуманные маршруты. А какое потрясающее чувство юмора у Левона! У нас была группа из 9 человек, все разные по возрасту и интересам, но при этом Левон смог провести экскурсии так умело и интересно, что довольны остались все. Уверена, что 80% впечатления о стране, в которую ты приехал впервые, формирует гид. А Левон- это гид по призванию. Он не только проводил нам экскурсии, он помогал нам во всем остальном: Советы с выбором мест посещения в свободное время, помощь в бронировании ресторанов, Помощь с покупками подарков домой. Вообщем, друзья, если хотите получить много информации о гостеприимной стране Армении, но в непринуждённой форме, и полюбить эту страну навсегда, очень рекомендую обратиться за помощью к Левону. Левон, спасибо Вам! Вы потрясающий профессионал своего дела и Человек!
5 февраля 2019
Спасибо большое за хорошую и содержательную экскурсию. Все основные достопримечательности города и его детали, поход на завод Арарат, ответы на многочисленные вопросы и терпение к гутаперчевым детям - все легко, не принуждённо и комфортно. Спасибо, Зара!

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