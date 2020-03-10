3 отзыва оставили туристы

Быт и сюжеты Еревана
Вы узнаете о первых упоминаниях о городе, о том, как он строился и сколько всего выпало на долю Армении на протяжении всей её истории 📖. А также взглянете на знаковые уголки столицы:
На выбор: дом-музей Параджанова или завод «Арарат»
Во второй части нашей прогулки вы сможете познакомиться с жизнью и творчеством С. И. Параджанова — режиссёра, сценариста и художника, автора различных инсталляций и коллажей. Или отправимся на коньячный завод: тут вы познакомитесь с историей и технологией производства знаменитого армянского коньяка. А после, конечно же, продегустируете легендарный напиток.