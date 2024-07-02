Классик тур — 5000 драм/чел. Тур по виноградникам, производству и колокольне. Дегустация 3-х вин из Классической коллекции Ван Арди вместе с сырной тарелкой.

Классик тур плюс — 10000 драм/чел. Тур по виноградникам, производству и колокольне. Дегустация 3-х вин из Классической коллекции Ван Арди и 2-х Резерв вместе с сырной тарелкой, сетом из брускетт и салатом из сезонных овощей. Кроме этих пакетов есть и пакеты с ланчами по вашему желанию. Бронировать нужно заранее!

Прогулка по «розовому городу» Мы посетим Ереван — столицу и самый крупный город Армении, один из древнейших городов мира. Столица является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам. Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая, вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом». Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников и старинных центральных улиц. Вы увидите еще одно чудо армянской архитектуры — здание Оперы и балета. Впечатлитесь удивительным комплекс Большой Каскад — это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город. Также мы полюбуемся на здание Национального Собрания — оно вошло в рейтинг десяти красивейших зданий парламентов в мире. Прогуляемся по Площади Республики — главной площади Еревана и всей Армении. Шоколадный дом Гурме Дурме Гурме Дурме — производитель шоколада в Армении с 2007 года. Секрет развития этого армянского бренда заключается в сочетании очень вкусного качественного шоколада с отличными инновационными идеями в области подарочной упаковки. Гурме Дурме, Дом шоколада создал новую возможность и предлагает посетить шоколадную галерею в Аштараке, где посетители познакомятся с историей шоколада, продегустируют свежеприготовленный шоколад, увидят из окна галереи как работает фабрика. Погружение в винную культуру Винодельня Ван Арди является важной остановкой на пути армянского винного ренессанса и открывает посетителям двери для погружения в винную культуру. В 2008 году непоколебимая вера в искусство вина побудила Варужана Мурадяна и его семью переехать из Лос-Анджелеса и отправиться в путешествие поколений в армянской винной культуре. Так родился Ван Арди. Расположенная в древнем винодельческом регионе Арагацотн, Ван Арди является первой винодельней-бутиком в Армении и ключевым игроком в ее винном ренессансе. Это страстный проект, благодаря которому мечты о музыке, искусстве, культуре, танцах и вине объединяются, чтобы распространить понимание вина как образа жизни, пробудить любителя вина в каждом армянине и любителя армянского вина в каждом путешественнике. Вы можете выбрать следующие винные пакеты: