В течение данного тура вы познакомитесь с Ереваном, его культурой и архитектурой.
Увидите, как готовится шоколад Гурме Дурме и попробуете его на вкус, погрузитесь в винную культуру и продегустируете вкусные вина Ван Арди.
Увидите, как готовится шоколад Гурме Дурме и попробуете его на вкус, погрузитесь в винную культуру и продегустируете вкусные вина Ван Арди.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00
Описание экскурсии
Прогулка по «розовому городу» Мы посетим Ереван — столицу и самый крупный город Армении, один из древнейших городов мира. Столица является одним из известных туристических направлений благодаря многочисленным достопримечательностям, активной ночной жизни, прекрасным музеям и чудесным паркам. Основные исторические достопримечательности расположены в центре города. Многие здания в этой части Еревана построены из розового туфа (легкая, вулканическая порода), поэтому столицу Армении часто называют «розовым городом». Вас ждут интереснейшие рассказы о тысячелетней истории столицы наряду с осмотром архитектурных памятников и старинных центральных улиц. Вы увидите еще одно чудо армянской архитектуры — здание Оперы и балета. Впечатлитесь удивительным комплекс Большой Каскад — это систематически упорядоченные и художественно оформленные лестницы, скульптуры, фонтаны, цветники на склонах Канакерских холмов, которые в целом представляют собой монументальное сооружение архитектуры, украшающее город. Также мы полюбуемся на здание Национального Собрания — оно вошло в рейтинг десяти красивейших зданий парламентов в мире. Прогуляемся по Площади Республики — главной площади Еревана и всей Армении. Шоколадный дом Гурме Дурме Гурме Дурме — производитель шоколада в Армении с 2007 года. Секрет развития этого армянского бренда заключается в сочетании очень вкусного качественного шоколада с отличными инновационными идеями в области подарочной упаковки. Гурме Дурме, Дом шоколада создал новую возможность и предлагает посетить шоколадную галерею в Аштараке, где посетители познакомятся с историей шоколада, продегустируют свежеприготовленный шоколад, увидят из окна галереи как работает фабрика. Погружение в винную культуру Винодельня Ван Арди является важной остановкой на пути армянского винного ренессанса и открывает посетителям двери для погружения в винную культуру. В 2008 году непоколебимая вера в искусство вина побудила Варужана Мурадяна и его семью переехать из Лос-Анджелеса и отправиться в путешествие поколений в армянской винной культуре. Так родился Ван Арди. Расположенная в древнем винодельческом регионе Арагацотн, Ван Арди является первой винодельней-бутиком в Армении и ключевым игроком в ее винном ренессансе. Это страстный проект, благодаря которому мечты о музыке, искусстве, культуре, танцах и вине объединяются, чтобы распространить понимание вина как образа жизни, пробудить любителя вина в каждом армянине и любителя армянского вина в каждом путешественнике. Вы можете выбрать следующие винные пакеты:
- Классик тур — 5000 драм/чел. Тур по виноградникам, производству и колокольне. Дегустация 3-х вин из Классической коллекции Ван Арди вместе с сырной тарелкой.
- Классик тур плюс — 10000 драм/чел. Тур по виноградникам, производству и колокольне. Дегустация 3-х вин из Классической коллекции Ван Арди и 2-х Резерв вместе с сырной тарелкой, сетом из брускетт и салатом из сезонных овощей. Кроме этих пакетов есть и пакеты с ланчами по вашему желанию. Бронировать нужно заранее!
Обратите внимание: винный завод не работает по понедельникам, шоколадный дом — по воскресеньям.
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет (1-3 чел. без гида)
|$100
|Стандартный билет (1-3 чел. с гидом)
|$150
|Стандартный билет (4-7 чел. без гида)
|$160
|Стандартный билет (4-6 чел. с гидом)
|$200
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Мать Армения
- Комплекс Каскад
- Здание Оперы
- Северный Проспект
- Площадь Республики
- Шоколадный дом Гурме Дурме
- Винный завод Ван Арди
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
- Услуги профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Билет в шоколадный дом
- Вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Пакет винного завода (варианты представлены в описании)
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Обратите внимание: винный завод не работает по понедельникам, шоколадный дом — по воскресеньям.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Оплата принимается наличными в драмах
- Бронь в шоколадном доме и в винном заводе необходимо поставить заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
Индивидуальная
7 часов
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
Увидеть древние монастыри, полюбоваться природой и попробовать вино в гостях у армянской семьи
Начало: В гостинице
Завтра в 18:00
2 июля в 09:00
от €160 за всё до 50 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4.5 часа
Винная тропа близ Еревана: завод и дегустация
Нескучная поездка для тех, кто любит вино и природу
Начало: В Ереване
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
от 180€126 за всё до 50 чел.
скидка
50%
Групповая
3 часа
Групповая обзорная экскурсия по Еревану с русскоговорящим гидом
Познакомьтесь с культурой и историей Еревана в увлекательной прогулке по его знаковым местам
Начало: Ул. Московян (памятник А. Таманяну)
Расписание: Ежедневно в 16:00
Завтра в 16:00
2 июля в 16:00
26$13 за человека