Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в удивительное путешествие по Армении, начиная с величественного Хор Вирапа, знакового места принятия христианства, и наслаждаясь захватывающими видами на гору Арарат.



Затем откройте для себя красоту высокогорного озера Севан и его древний монастырь Севанаванк, где каждый уголок наполнен историей и природным очарованием.

One Way Tour Ваш гид в Ереване Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-5 человек $200 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Святые места и природные чудеса Армении Путешествие от святынь у подножия горы Арарат до бирюзовых вод высокогорного озера Севан подарит вам незабываемые впечатления и возможность погрузиться в богатую историю Армении. Начнем с посещения Хор Вирап — знакового места, где была принята христианская вера, и насладимся великолепными видами на гору Арарат, символ страны. Здесь вы сможете узнать больше о значении этого места для армянского народа и его историческую важность. Далее мы направимся к озеру Севан, известному своей удивительной природной красотой и уникальной экосистемой. Вы сможете прогуляться по берегу, насладиться свежим воздухом и восхитительными пейзажами. Не упустите возможность посетить древний монастырь Севанаванк, расположенный на живописном холме, откуда открывается захватывающий вид на водную гладь и окружающие горы. Это место станет идеальным фоном для ваших фотографий и незабываемых воспоминаний о путешествии по Армении.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату