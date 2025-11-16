Погрузитесь в удивительное путешествие по Армении, начиная с величественного Хор Вирапа, знакового места принятия христианства, и наслаждаясь захватывающими видами на гору Арарат.
Затем откройте для себя красоту высокогорного озера Севан и его древний монастырь Севанаванк, где каждый уголок наполнен историей и природным очарованием.
Описание экскурсииСвятые места и природные чудеса Армении Путешествие от святынь у подножия горы Арарат до бирюзовых вод высокогорного озера Севан подарит вам незабываемые впечатления и возможность погрузиться в богатую историю Армении. Начнем с посещения Хор Вирап — знакового места, где была принята христианская вера, и насладимся великолепными видами на гору Арарат, символ страны. Здесь вы сможете узнать больше о значении этого места для армянского народа и его историческую важность. Далее мы направимся к озеру Севан, известному своей удивительной природной красотой и уникальной экосистемой. Вы сможете прогуляться по берегу, насладиться свежим воздухом и восхитительными пейзажами. Не упустите возможность посетить древний монастырь Севанаванк, расположенный на живописном холме, откуда открывается захватывающий вид на водную гладь и окружающие горы. Это место станет идеальным фоном для ваших фотографий и незабываемых воспоминаний о путешествии по Армении.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хор Вирапа
- Озеро Севан
- Монастырь Севанаванк
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место проживания туриста
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
