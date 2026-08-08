Экскурсии по пригородам Еревана

Путешествие в древний город Эчмиадзин подарит встречу с самыми священными святынями Армянской Апостольской Церкви.
Вас ждёт знакомство с кафедральным собором Эчмиадзина — первым христианским храмом в мире (IV век), а также посещение монастырей Св. Гаяне, Рипсиме, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В завершение — остановка у Храма Звартноц, величественных руин VII века с видом на Арарат.
Вас ждёт знакомство с кафедральным собором Эчмиадзина — первым христианским храмом в мире (IV век), а также посещение монастырей Св. Гаяне, Рипсиме, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В завершение — остановка у Храма Звартноц, величественных руин VII века с видом на Арарат.
Описание экскурсииПриглашаем в паломничество к духовным истокам Армении в древний Эчмиадзин. Это путешествие — встреча с самыми почитаемыми святынями Армянской Апостольской Церкви. Вы посетите место, где вера обрела своё первое каменное воплощение. Вы увидите величественный Эчмиадзинский кафедральный собор, древнейший христианский храм мира, возведённый ещё в IV веке. Вы также посетите монастыри Святой Гаяне и Святой Рипсиме, чья архитектурная святость и историческая ценность признаны всем человечеством и охраняются статусом объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Завершится это глубокое погружение в историю на месте храма Звартноц. Здесь перед вами откроются величественные руины VII века, немые свидетели былого величия древней архитектуры. С этой возвышенности в ясную погоду открывается незабываемая панорама на библейскую гору Арарат.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор Эчмиадзина
- Монастырь Святой Гаяне
- Монастырь Святой Рипсиме
- Руины храма Звартноц
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ереван, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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