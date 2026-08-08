Экскурсии по пригородам Еревана

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие в древний город Эчмиадзин подарит встречу с самыми священными святынями Армянской Апостольской Церкви.



Вас ждёт знакомство с кафедральным собором Эчмиадзина — первым христианским храмом в мире (IV век), а также посещение монастырей Св. Гаяне, Рипсиме, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В завершение — остановка у Храма Звартноц, величественных руин VII века с видом на Арарат.

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Описание экскурсии Приглашаем в паломничество к духовным истокам Армении в древний Эчмиадзин. Это путешествие — встреча с самыми почитаемыми святынями Армянской Апостольской Церкви. Вы посетите место, где вера обрела своё первое каменное воплощение. Вы увидите величественный Эчмиадзинский кафедральный собор, древнейший христианский храм мира, возведённый ещё в IV веке. Вы также посетите монастыри Святой Гаяне и Святой Рипсиме, чья архитектурная святость и историческая ценность признаны всем человечеством и охраняются статусом объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Завершится это глубокое погружение в историю на месте храма Звартноц. Здесь перед вами откроются величественные руины VII века, немые свидетели былого величия древней архитектуры. С этой возвышенности в ясную погоду открывается незабываемая панорама на библейскую гору Арарат.

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