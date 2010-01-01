Экскурсии по пригородам Еревана

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Духовный центр Армении

Посетить древние религиозные памятники, узнать о культуре, истории и архитектуре страны

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 8 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

120 за экскурсию

Светлана
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Светлана – Гид в Ереване
Как Армения приняла христианство? Какие реликвии хранят древние храмы? Где сел на мель Ноев Ковчег? Вы узнаете о духовной жизни народа, полюбуетесь старинной архитектурой, услышите немало преданий и легенд и лучше поймете местные традиции и культуру.

А также познакомитесь с национальной кухней.
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении

Что вас ожидает

Душа Армении
Еще перед въездом в город Эчмиадзин нам встретится величественный Рипсиме — образец крестово-купольных храмов. Я расскажу о судьбе армянской проповедницы, имя которой носит храм и чьи мощи покоятся внутри. Нашей первой остановкой станет Эчмиадзин — резиденция армянского патриарха и самый крупный монастырь страны. Здесь вы увидите копье Судьбы, которым римский легионер пронзил Иисуса Христа на кресте. Мы также осмотрим церковь Святой Гаяне, которая была подругой и наставницей Рипсиме.

Языческая святыня
Мы подкрепимся в деревенском ресторанчике и продолжим путешествие. Вы исследуете единственный дошедший до наших дней языческий храм Гарни, напоминающий греческий Парфенон. Узнаете много интересных деталей о дворцовом комплексе: почему здесь 24 колонны, какое послание оставили потомкам строители храма и в честь какого бога он был сооружен. В пятнадцати минутах езды расположился монастырь Гегард, выбитый в скале. Он откроет легенду о пропавшем алмазе и тайну ердиков, а напоследок вы сможете умыть лицо водой пещерного источника.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входной билет на территорию комплекса «Гарни» — 1500 драм, входные билеты в музей «Сокровища Эчмиадзина», обед в деревенском ресторанчике, спуск на джипе в живописное Гарнийское ущелье к природному памятнику «Симфония камней» — 5000 драм (по желанию).
  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне Honda. Мы заберем вас из отеля и доставим обратно после экскурсии.
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении
Духовный центр Армении

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Светлана
Светлана
Я переехала в Ереван в 2010 году, а с 2015 работаю гидом для групп и индивидуальных путешественников. По образованию я учитель русского языка, литературы и истории, в Армении окончила курсы гидов. Считаю, что профессионализм и знания —важный элемент в работе гида, но гостеприимство, внимание к деталям, открытость и чувство юмора ничуть не менее важны! Все автомобильные экскурсии проходят на комфортном минивене Honda в тандеме гид+водитель, а это очень важный момент! Водитель следит за дорогой и безопасностью, а гид наполняет экскурсию информационной составляющей.
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