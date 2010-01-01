Экскурсии по пригородам Еревана

Что вас ожидает

Душа Армении

Еще перед въездом в город Эчмиадзин нам встретится величественный Рипсиме — образец крестово-купольных храмов. Я расскажу о судьбе армянской проповедницы, имя которой носит храм и чьи мощи покоятся внутри. Нашей первой остановкой станет Эчмиадзин — резиденция армянского патриарха и самый крупный монастырь страны. Здесь вы увидите копье Судьбы, которым римский легионер пронзил Иисуса Христа на кресте. Мы также осмотрим церковь Святой Гаяне, которая была подругой и наставницей Рипсиме.

Языческая святыня

Мы подкрепимся в деревенском ресторанчике и продолжим путешествие. Вы исследуете единственный дошедший до наших дней языческий храм Гарни, напоминающий греческий Парфенон. Узнаете много интересных деталей о дворцовом комплексе: почему здесь 24 колонны, какое послание оставили потомкам строители храма и в честь какого бога он был сооружен. В пятнадцати минутах езды расположился монастырь Гегард, выбитый в скале. Он откроет легенду о пропавшем алмазе и тайну ердиков, а напоследок вы сможете умыть лицо водой пещерного источника.