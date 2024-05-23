Экскурсии в Звартноц

Найдено 13 экскурсий в категории «Звартноц» в Ереване, цены от €23, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ереван известный и неизведанный
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
96 отзывов
Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5642 за всё до 15 чел.
Без чего не представить Армению
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям
Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
140 за человека
Марз Армавир: храмы и дары армянского солнца
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
26 отзывов
Марз Армавир: путешествие по святыням и вкусам
Исследуйте духовные святыни и культурные сокровища Армении, насладитесь винной дегустацией и местными деликатесами
Начало: На площади Республики
Сегодня в 23:30
Завтра в 09:30
160128 за всё до 2 чел.
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Прикоснуться к истокам христианства в первой стране, принявшей его в качестве официальной религии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
175 за всё до 4 чел.
Святая Армения: экскурсия-паломничество
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Посетить монастыри и храмы и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: В любой точке Еревана
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 220 за всё до 15 чел.
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
23 отзыва
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в среду и субботу в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
26 за человека
Древние храмы Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Древние храмы Армении
Посетить духовную столицу страны Эчмиадзин и погулять по руинам храма Звартноц
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
134 за всё до 3 чел.
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
20 отзывов
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Впечатлиться архитектурой древних храмов и услышать о реликвиях в Сокровищнице
Начало: У отеля Ани Плаза
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
23 за человека
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Трансфер+Экскурсия Эчмиадзин: от аэропорта до Еревана
Откройте для себя духовное богатство Армении, посетив Эчмиадзин по пути из аэропорта в Ереван
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 179135 за всё до 50 чел.
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала
Начало: на площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150128 за всё до 17 чел.
Эчмиадзин и храм Звартноц в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
7 отзывов
Эчмиадзин и храм Звартноц в мини-группе
Посетить древние храмы духовной столицы Армении в комфортном формате
Начало: На проспекте Месропа Маштоца
Расписание: в четверг в 10:00
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
30 за человека
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
Путешествие к стенам святых обителей и древних городов
Начало: в центре города
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
150 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц
Доехать с комфортом до точки назначения, а по пути познакомиться с древним памятником архитектуры
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
99 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    23 мая 2024
    Ереван известный и неизведанный
    Экскурсия великолепна. Роланд глубоко знает историю Армении,подача материала легка и доступна. Экскурсия прошла мягко и доброжелательно,заглянули за ширму Еревана в неожиданные дворики, которые просто так не найдешь. Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    22 мая 2024
    Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
    Спасибо прекрасной команде,организовавшей эту экскурсию. Гаянэ структурированно и интересно рассказывала о Ереване, Зварноце и Эчмиадзине. Ездили быстро и с ветерком.
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    Гаянэ отвечала на все вопросы с юмором и терпением. Очень советую съездить, посмотреть своими глазами на христианские святыни и послушать о древней и современной Армении

  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
    Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и современных объектов. День пролетел незаметно, и оставил массу приятных впечатлений! Благодарю Ованнеса за мой идеальный день в Армении!
    Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и
  • O
    Olga
    18 мая 2024
    Ереван известный и неизведанный
    Интересный маршрут. Все понравилось. Рекомендую
  • Н
    Наталья
    18 мая 2024
    Ереван известный и неизведанный
    Заказав эскурсию у Роланда вы получаете в одном лице гида, приятного собеседника, влюбленного в город жителя, человека с богатым жизненным
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    опытом и удивительным пониманием своих гостей. Наш маршрут был по ходу изменён, ибо Роланд понял где мы уже были и чем нас лучше удивить. Темп выбрал оптимальный (я не спринтер), завёл в пару мастерских к скульпторам и художникам. Ереван раскрылся для нас новыми красками. Мы под впечатлением

  • Н
    Наталия
    12 мая 2024
    Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
    Прекрасная экскурсия. Очень много интересной информации. Хорошо дополняет другие экскурсии по Армении. Особенно впечатляет кафедральный собор и храм Звартноц
  • А
    Арина
    12 мая 2024
    Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
    Доверила Араму маму и крестную. Все прошло замечательно. Арам очень тактичный человек и интересный собеседник. Туристы остались в полном восторге от поездки. Экскурсия полностью соответствует описанию и оправдала все ожидания. Спасибо 🙏
  • М
    Маги
    11 мая 2024
    Без чего не представить Армению
    Приветствую вас, дорогая Марина, вы просто покорили мое сердце и душу своими знаниями. Я в Армении впервые, я просто впечатлена.
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    Ну а о водителе Онике можно сказать только хорошее, он был очень добрый и заботливый человек, всегда обо мне заботился, всегда меня фотографировал и очень хорошо водил машину. А организаторы оказались очень гостеприимными и преданными людьми. Еще мне подарили мое любимое вино, которое я дегустировала в Прошьяне. Я благодарен программе трипстер, благодаря которой я познакомился с Арменией и организацией Global Aviator. В следующий раз я приеду с друзьями и организую экскурсию через вас.

  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
    Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана, Эчмиадзине. Изучая предлагаемые
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    экскурсии, выбор пал на старинные храмы, соборы, музеи под открытым небом. Экскурсия была насыщенна информацией, интересными фактами, переплетающимися историями. Передвигаться от одной локации к другой, погружаясь в различные эпохи, с таким рассказчик, как Ованнес, становилось всё интереснее и интереснее. Поток информации в течение всей поездки шикарен! Спасибо за насыщенный день, за приятную компанию, за чёткую организацию и гибкость наших совместных планов 😊, а ещё за знакомство с потрясающим пространством, где мир создан из добра! Натали, Вероника и воспитанная собака Моня

    Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана
  • А
    Анна
    7 мая 2024
    Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
    Все понравилось, особенно - наш гид (к сожалению не запомнила имя). Единственный минус - Кафедральный собор закрыт на реставрацию, но
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    это никак не зависит от организаторов. Когда собор откроют, экскурсии станут еще интереснее. Понравился музей, интересные экспонаты, есть на что посмотреть.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Звартноц»

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  3. Марз Армавир: храмы и дары армянского солнца
  4. Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
  5. Святая Армения: экскурсия-паломничество
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
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