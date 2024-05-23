1 чел.
По популярности
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 56€42 за всё до 15 чел.
Мини-группа
10 часов
Без чего не представить Армению: экскурсия по Еревану и окрестностям
Познавательное путешествие по Еревану и его окрестностям: Гегард, Гарни, Эчмиадзин, Звартноц и дегустация коньяка. Узнайте больше за один день
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€140 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
4.5 часа
Марз Армавир: путешествие по святыням и вкусам
Исследуйте духовные святыни и культурные сокровища Армении, насладитесь винной дегустацией и местными деликатесами
Начало: На площади Республики
Сегодня в 23:30
Завтра в 09:30
160€128 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Прикоснуться к истокам христианства в первой стране, принявшей его в качестве официальной религии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Святая Армения: экскурсия-паломничество
Посетить монастыри и храмы и полюбоваться видом на священный Арарат
Начало: В любой точке Еревана
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €220 за всё до 15 чел.
Групповая
8 часов
Святой Эчмиадзин и храм Звартноц
Прикоснуться к святыням Армении на автобусной экскурсии
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: в среду и субботу в 10:00
12 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€26 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Древние храмы Армении
Посетить духовную столицу страны Эчмиадзин и погулять по руинам храма Звартноц
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€134 за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Из Еревана в духовную столицу Эчмиадзин
Впечатлиться архитектурой древних храмов и услышать о реликвиях в Сокровищнице
Начало: У отеля Ани Плаза
Расписание: в воскресенье в 09:45
Завтра в 09:45
16 июня в 09:45
€23 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Трансфер+Экскурсия Эчмиадзин: от аэропорта до Еревана
Откройте для себя духовное богатство Армении, посетив Эчмиадзин по пути из аэропорта в Ереван
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 179€135 за всё до 50 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала
Начало: на площади Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150€128 за всё до 17 чел.
Мини-группа
4 часа
Эчмиадзин и храм Звартноц в мини-группе
Посетить древние храмы духовной столицы Армении в комфортном формате
Начало: На проспекте Месропа Маштоца
Расписание: в четверг в 10:00
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
6 часов
По главным христианским местам Армении. Эчмиадзин и Звартноц
Путешествие к стенам святых обителей и древних городов
Начало: в центре города
1 ноя в 08:00
2 ноя в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта в Ереван или обратно + экскурсия в храме Звартноц
Доехать с комфортом до точки назначения, а по пути познакомиться с древним памятником архитектуры
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€99 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр23 мая 2024Экскурсия великолепна. Роланд глубоко знает историю Армении,подача материала легка и доступна. Экскурсия прошла мягко и доброжелательно,заглянули за ширму Еревана в неожиданные дворики, которые просто так не найдешь. Рекомендую!
- ЮЮлия22 мая 2024Спасибо прекрасной команде,организовавшей эту экскурсию. Гаянэ структурированно и интересно рассказывала о Ереване, Зварноце и Эчмиадзине. Ездили быстро и с ветерком.
- ЕЕлена21 мая 2024Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и современных объектов. День пролетел незаметно, и оставил массу приятных впечатлений! Благодарю Ованнеса за мой идеальный день в Армении!
- OOlga18 мая 2024Интересный маршрут. Все понравилось. Рекомендую
- ННаталья18 мая 2024Заказав эскурсию у Роланда вы получаете в одном лице гида, приятного собеседника, влюбленного в город жителя, человека с богатым жизненным
- ННаталия12 мая 2024Прекрасная экскурсия. Очень много интересной информации. Хорошо дополняет другие экскурсии по Армении. Особенно впечатляет кафедральный собор и храм Звартноц
- ААрина12 мая 2024Доверила Араму маму и крестную. Все прошло замечательно. Арам очень тактичный человек и интересный собеседник. Туристы остались в полном восторге от поездки. Экскурсия полностью соответствует описанию и оправдала все ожидания. Спасибо 🙏
- ММаги11 мая 2024Приветствую вас, дорогая Марина, вы просто покорили мое сердце и душу своими знаниями. Я в Армении впервые, я просто впечатлена.
- ННаталья9 мая 2024Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана, Эчмиадзине. Изучая предлагаемые
- ААнна7 мая 2024Все понравилось, особенно - наш гид (к сожалению не запомнила имя). Единственный минус - Кафедральный собор закрыт на реставрацию, но
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Звартноц»
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