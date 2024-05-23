читать дальше

Ну а о водителе Онике можно сказать только хорошее, он был очень добрый и заботливый человек, всегда обо мне заботился, всегда меня фотографировал и очень хорошо водил машину. А организаторы оказались очень гостеприимными и преданными людьми. Еще мне подарили мое любимое вино, которое я дегустировала в Прошьяне. Я благодарен программе трипстер, благодаря которой я познакомился с Арменией и организацией Global Aviator. В следующий раз я приеду с друзьями и организую экскурсию через вас.