История Армении тесно связано с христианством, на ее территории сохранилось множество удивительных древних храмов. Мы отправимся из Еревана в город Вагаршапат, ранее носивший название Эчмиадзин. Посетим церкви, соборы и монастыри 7 века.
А на обратном пути осмотрим сохранившиеся колонны храма Звартноц, фоном для которых служат заснеженные горные вершины.
А на обратном пути осмотрим сохранившиеся колонны храма Звартноц, фоном для которых служат заснеженные горные вершины.
Описание экскурсии
Армения и христианство
Я расскажу о религиозной жизни страны и покажу удивительные древние храмы. В программе экскурсии:
- Эчмиадзинский Кафедральный собор — первый в мире христианский собор и духовный центр всех армян. Вы услышите связанные с ним факты и легенды.
- Церковь Святой Рипсиме — вы раскроете трагическую историю раннехристианской мученицы Рипсиме, бежавшей из Римской империи и убитой в Армении. Кроме того, расшифруете особенности древнего армянского зодчества.
- Церковь Святой Гаяне — действующий храм 7 века. Вы узнаете о жизни и смерти Святой Гаяне, о римских девах-христианках и о знаменитых людях, похороненных в местном некрополе.
- Храм Звартноц — вы осмотрите руины старинного храма, обнаруженные в начале прошлого столетия. Я расскажу, что о них известно в наши дни.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты не включены в стоимость
- Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером и Wi-Fi
Обратите внимание:
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить за 48-24 часа до экскурсии по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе
- После бронирования вам нужно будет предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из Вашего отеля в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 10238 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием. Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Замечательная экскурсия, очень интересная и познавательная. Спасибо за впечатления!
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Одна из интереснейших экскурсий по Армении. Чудесный и интересный экскурсавод Анна. Мы путешествовали на комфортабельном автомобиле. Ездили по ущельям и горам. Все для путешествия предусмотрено.. Приятная компания и интересный рассказ!
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Д
Экскурсия замечательная, древность и значение этих мест потрясает воображение. Наш гид Сергей много обсуждал с нами моральные аспекты христианства, было интересно общаться. Хотелось бы только побольше деталей исторического материала. В остальном все прошло отлично!
+2
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Нашим гидом была Мэри, глубоко знающая и любящая тему Армянской Апостольской церкви. Неторопливый темп, ответы на все вопросы, доброжелательность и забота о том, чтобы несколько часов экскурсии были насыщенными и
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А
Мы с женой прилетели в Ереван в командировку на месяц и каждые выходные стараемся съездить и посмотреть какие-нибудь достопримечательности. В прошлое воскресенье решили взять индивидуальную экскурсию в Эчмиадзин и близлежащие церкви - и не пожалели. Водитель Саргис и гид Кнарик провели ее очень здорово. Экскурсию рекомендуем всем.
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От всего сердца благодарим нашего гида Кнарик за потрясающую, волшебную экскурсию. Впечатления и эмоции от услышеного и увиденного переполняют нас. Экскурсия прошла на высоком уровне. Работу гида Кнарик и водителя
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