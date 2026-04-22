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Саргиса оцениваем на отлично.

НО очень хочется порекомендовать организатору Лизе решить вопрос с онлайн оплатой Ваших экскурсий. Оплату уже забронированной экскурсии через Трипстер можно произвести только в офисе туркомпании наличными драмами и с предоставлением паспорта!!! Это оказалось очень неудобно. Мы приехали в Армению на короткий срок и все дни были плотно заняты экскурсиями. Находясь на экскурсии вдали от Еревана выяснили, что экскурсию заброниронированую на следующий день надо оплатить наличными в офисе компании. Туристическая компания работает с 9-00 до 18-00. Всё заявки рассматриваются только, когда начинают работать сотрудники офиса с 9-00 до 18-00. И поэтому только после 9-00 нам сообщили, что оплату надо произвести в офисе. Мы не успевали вернуться в Ереван. Пришлось обращать к друзьям, чтобы они съездили в офис и произвели оплату. ЭТО СОЗДАЁТ МНОГО ПРОБЛЕМ!

С такой проблемой на Трипстере столкнулись впервые. Находясь на другой экскурсии пришлось полдня заниматься решением данной проблемы. Вместо того, чтобы наслаждаться видами о. Севан. От такой организации остались только отрицательные эмоции.

Только благодаря профессионализму гиду Кнарик наши отрицательные эмоции сменились на положительные.