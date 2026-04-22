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Древние храмы Армении

Посетить духовную столицу страны Эчмиадзин и погулять по руинам храма Звартноц
История Армении тесно связано с христианством, на ее территории сохранилось множество удивительных древних храмов. Мы отправимся из Еревана в город Вагаршапат, ранее носивший название Эчмиадзин. Посетим церкви, соборы и монастыри 7 века.

А на обратном пути осмотрим сохранившиеся колонны храма Звартноц, фоном для которых служат заснеженные горные вершины.
4.6
13 отзывов
Древние храмы Армении
Древние храмы Армении
Древние храмы Армении

Описание экскурсии

Армения и христианство

Я расскажу о религиозной жизни страны и покажу удивительные древние храмы. В программе экскурсии:

  • Эчмиадзинский Кафедральный собор — первый в мире христианский собор и духовный центр всех армян. Вы услышите связанные с ним факты и легенды.
  • Церковь Святой Рипсиме — вы раскроете трагическую историю раннехристианской мученицы Рипсиме, бежавшей из Римской империи и убитой в Армении. Кроме того, расшифруете особенности древнего армянского зодчества.
  • Церковь Святой Гаяне — действующий храм 7 века. Вы узнаете о жизни и смерти Святой Гаяне, о римских девах-христианках и о знаменитых людях, похороненных в местном некрополе.
  • Храм Звартноц — вы осмотрите руины старинного храма, обнаруженные в начале прошлого столетия. Я расскажу, что о них известно в наши дни.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты не включены в стоимость
  • Экскурсия проходит на комфортабельном транспорте с кондиционером и Wi-Fi

Обратите внимание:

  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить за 48-24 часа до экскурсии по ссылке, которую мы вам отправим, или в нашем офисе
  • После бронирования вам нужно будет предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из Вашего отеля в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 10238 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием. Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Замечательная экскурсия, очень интересная и познавательная. Спасибо за впечатления!
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Татьяна
Одна из интереснейших экскурсий по Армении. Чудесный и интересный экскурсавод Анна. Мы путешествовали на комфортабельном автомобиле. Ездили по ущельям и горам. Все для путешествия предусмотрено.. Приятная компания и интересный рассказ!
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Многое посмотрели и многим любовались. Анна помимо того,что чудесный экскурсовод,еще и потомственный винодел. Были у нее в гостях. Дегустировали вина и коньяк,которые они производят. Такие прекрасные тосты услышали! Такие тосты можно услышать только из уст женщины! Прямо до слез… Чудесная семья,чудесные дети. Кстати,старший говорит по-английски. Респект маме и ее мужу,который и возил нас по горам. Большое спасибо за классную экскурсию и сердечный прием. Без покупок уехать не смогли. Отличные вина и отличный коньяк! Мой муж в восторге. Приедем теперь смотреть Араратскую долину в цвету.

Одна из интереснейших экскурсий по Армении. Чудесный и интересный экскурсавод Анна. Мы путешествовали на комфортабельном автомобиле.
Одна из интереснейших экскурсий по Армении. Чудесный и интересный экскурсавод Анна. Мы путешествовали на комфортабельном автомобиле.
Одна из интереснейших экскурсий по Армении. Чудесный и интересный экскурсавод Анна. Мы путешествовали на комфортабельном автомобиле.
Одна из интереснейших экскурсий по Армении. Чудесный и интересный экскурсавод Анна. Мы путешествовали на комфортабельном автомобиле.
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Д
Экскурсия замечательная, древность и значение этих мест потрясает воображение. Наш гид Сергей много обсуждал с нами моральные аспекты христианства, было интересно общаться. Хотелось бы только побольше деталей исторического материала. В остальном все прошло отлично!
Экскурсия замечательная, древность и значение этих мест потрясает воображение. Наш гид Сергей много обсуждал с нами
Экскурсия замечательная, древность и значение этих мест потрясает воображение. Наш гид Сергей много обсуждал с нами
Экскурсия замечательная, древность и значение этих мест потрясает воображение. Наш гид Сергей много обсуждал с нами
Экскурсия замечательная, древность и значение этих мест потрясает воображение. Наш гид Сергей много обсуждал с нами
Экскурсия замечательная, древность и значение этих мест потрясает воображение. Наш гид Сергей много обсуждал с нами
Экскурсия замечательная, древность и значение этих мест потрясает воображение. Наш гид Сергей много обсуждал с нами
Экскурсия замечательная, древность и значение этих мест потрясает воображение. Наш гид Сергей много обсуждал с нами
Экскурсия замечательная, древность и значение этих мест потрясает воображение. Наш гид Сергей много обсуждал с нами+2
Экскурсия замечательная, древность и значение этих мест потрясает воображение. Наш гид Сергей много обсуждал с нами
Экскурсия замечательная, древность и значение этих мест потрясает воображение. Наш гид Сергей много обсуждал с нами
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Алексей
Нашим гидом была Мэри, глубоко знающая и любящая тему Армянской Апостольской церкви. Неторопливый темп, ответы на все вопросы, доброжелательность и забота о том, чтобы несколько часов экскурсии были насыщенными и
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приятными - за всё это сердечно благодарим Мэри. Дорога из Еревана в Эчмиадзин и Звартноц качественная, ехать комфортно и не долго. Кафедральный собор Эчмиадзине закончил реставрацию осенью 2024 года, мы были внутри - это потрясающе). Стоимость входных билетов в Звартноц входит в стоимость экскурсии.
Единственное неудобство - доплата за экскурсию. Поскольку я платил наличными, мне пришлось приехать в офис за день до экскурсии (гид оплату не принимает), а это отнимает драгоценное время отдыха. Было бы удобнее сделать возможность 100% предоплаты экскурсии на Трипстере или разрешить гиду принимать доплату.

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А
Мы с женой прилетели в Ереван в командировку на месяц и каждые выходные стараемся съездить и посмотреть какие-нибудь достопримечательности. В прошлое воскресенье решили взять индивидуальную экскурсию в Эчмиадзин и близлежащие церкви - и не пожалели. Водитель Саргис и гид Кнарик провели ее очень здорово. Экскурсию рекомендуем всем.
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Алевтина
От всего сердца благодарим нашего гида Кнарик за потрясающую, волшебную экскурсию. Впечатления и эмоции от услышеного и увиденного переполняют нас. Экскурсия прошла на высоком уровне. Работу гида Кнарик и водителя
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Саргиса оцениваем на отлично.
НО очень хочется порекомендовать организатору Лизе решить вопрос с онлайн оплатой Ваших экскурсий. Оплату уже забронированной экскурсии через Трипстер можно произвести только в офисе туркомпании наличными драмами и с предоставлением паспорта!!! Это оказалось очень неудобно. Мы приехали в Армению на короткий срок и все дни были плотно заняты экскурсиями. Находясь на экскурсии вдали от Еревана выяснили, что экскурсию заброниронированую на следующий день надо оплатить наличными в офисе компании. Туристическая компания работает с 9-00 до 18-00. Всё заявки рассматриваются только, когда начинают работать сотрудники офиса с 9-00 до 18-00. И поэтому только после 9-00 нам сообщили, что оплату надо произвести в офисе. Мы не успевали вернуться в Ереван. Пришлось обращать к друзьям, чтобы они съездили в офис и произвели оплату. ЭТО СОЗДАЁТ МНОГО ПРОБЛЕМ!
С такой проблемой на Трипстере столкнулись впервые. Находясь на другой экскурсии пришлось полдня заниматься решением данной проблемы. Вместо того, чтобы наслаждаться видами о. Севан. От такой организации остались только отрицательные эмоции.
Только благодаря профессионализму гиду Кнарик наши отрицательные эмоции сменились на положительные.

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