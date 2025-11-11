Мои заказы

Душа Ширака: Гюмри, монастыри и магия Параджанова - из Еревана

Познакомиться с многоликим Гюмри - от царской роскоши до советской драмы и армянского юмора
В этой поездке вы породнитесь с душой Армении. Узнаете, чем 100 лет назад пахла армянская кухня и каким было приданое невесты. Отправитесь в путешествие по воображению режиссёра Сергея Параджанова.

И убедитесь, что Гюмри — не просто город, а живой организм с четырьмя именами и множеством характеров.
Описание экскурсии

Монастырь Мармашен. Это архитектурный ансамбль 10 века на берегу Ахуряна. Камень, гладкий от времени, тишина, напитанная молитвами, и равнина, уходящая в небо. Один из самых недооценённых памятников Армении, стоящий вровень с храмами Ани и Эчмиадзина.

Гюмри. Вы пройдёте по улицам, вымощенным чёрным туфом, заглянете в мастерские ремесленников, увидите три главные церкви города и дойдёте до Чёрной крепости — суровой и завораживающей. Узнаете, почему здесь родился армянский юмор, как жили семьи сто лет назад и зачем в каждом доме держали ножницы у порога.

Выставка Параджанова. В экспозиции, посвящённой армянскому кинорежиссёру и художнику, собраны коллажи, рукописи и костюмы. Вы увидите, как Сергей Параджанов создавал искусство вне правил и ограничений, и узнаете об «Исповеди» — неоконченной работе, ставшей символом внутренней свободы.

Вино или кофе (по желанию). Можем завершить день в кафе на одной из старинных улочек. Без суеты и пафоса обсудим ваши ощущения и впечатления.

Примерный тайминг

8:30 — выезд из Еревана
10:30–11:10 — монастырь Мармашен
11:30–13:00 — прогулка по историческому центру Гюмри (церкви, крепость, старые кварталы)
13:00–14:00 — обед в ресторане с местной кухней (по желанию)
14:00–14:30 — мастерские ремесленников и Чёрная крепость
14:30–15:30 — выставка Сергея Параджанова
15:30–16:30 — свободное время (можем выпить кофе)
16:30–18:30 — выезд и прибытие в Ереван

Организационные детали

  • Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны
  • Поездка проходит на Mercedes-Benz Sprinter или аналогичном транспорте. Есть детские автокресла (по запросу)
  • Выбирайте одежду с закрытыми плечами и коленями, чтобы посещать монастыри
  • Экскурсия подходит для всех, но маленьким детям лучше брать коляску. Прогулки по улочкам и подъёмы (например, на крепость) могут потребовать усилий
  • Программу можно провести для группы до 20 человек — тогда поедем на Mercedes-Benz Sprinter за €380
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

Дополнительные расходы

  • Обед и перекусы в кафе по маршруту (по желанию)
  • Билет в музей Дзитохтян — €3,5 за чел., услуги гида в музее (для 15 человек) — €7

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос
Матевос — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 1205 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест. Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!
Задать вопрос

