В этой поездке вы породнитесь с душой Армении. Узнаете, чем 100 лет назад пахла армянская кухня и каким было приданое невесты. Отправитесь в путешествие по воображению режиссёра Сергея Параджанова. И убедитесь, что Гюмри — не просто город, а живой организм с четырьмя именами и множеством характеров.

Описание экскурсии

Монастырь Мармашен. Это архитектурный ансамбль 10 века на берегу Ахуряна. Камень, гладкий от времени, тишина, напитанная молитвами, и равнина, уходящая в небо. Один из самых недооценённых памятников Армении, стоящий вровень с храмами Ани и Эчмиадзина.

Гюмри. Вы пройдёте по улицам, вымощенным чёрным туфом, заглянете в мастерские ремесленников, увидите три главные церкви города и дойдёте до Чёрной крепости — суровой и завораживающей. Узнаете, почему здесь родился армянский юмор, как жили семьи сто лет назад и зачем в каждом доме держали ножницы у порога.

Выставка Параджанова. В экспозиции, посвящённой армянскому кинорежиссёру и художнику, собраны коллажи, рукописи и костюмы. Вы увидите, как Сергей Параджанов создавал искусство вне правил и ограничений, и узнаете об «Исповеди» — неоконченной работе, ставшей символом внутренней свободы.

Вино или кофе (по желанию). Можем завершить день в кафе на одной из старинных улочек. Без суеты и пафоса обсудим ваши ощущения и впечатления.

Примерный тайминг

8:30 — выезд из Еревана

10:30–11:10 — монастырь Мармашен

11:30–13:00 — прогулка по историческому центру Гюмри (церкви, крепость, старые кварталы)

13:00–14:00 — обед в ресторане с местной кухней (по желанию)

14:00–14:30 — мастерские ремесленников и Чёрная крепость

14:30–15:30 — выставка Сергея Параджанова

15:30–16:30 — свободное время (можем выпить кофе)

16:30–18:30 — выезд и прибытие в Ереван

Организационные детали

Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии . Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны

Поездка проходит на Mercedes-Benz Sprinter или аналогичном транспорте. Есть детские автокресла (по запросу)

Выбирайте одежду с закрытыми плечами и коленями, чтобы посещать монастыри

Экскурсия подходит для всех, но маленьким детям лучше брать коляску. Прогулки по улочкам и подъёмы (например, на крепость) могут потребовать усилий

Программу можно провести для группы до 20 человек — тогда поедем на Mercedes-Benz Sprinter за €380

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства

