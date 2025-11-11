Монастырь Мармашен. Это архитектурный ансамбль 10 века на берегу Ахуряна. Камень, гладкий от времени, тишина, напитанная молитвами, и равнина, уходящая в небо. Один из самых недооценённых памятников Армении, стоящий вровень с храмами Ани и Эчмиадзина.
Гюмри. Вы пройдёте по улицам, вымощенным чёрным туфом, заглянете в мастерские ремесленников, увидите три главные церкви города и дойдёте до Чёрной крепости — суровой и завораживающей. Узнаете, почему здесь родился армянский юмор, как жили семьи сто лет назад и зачем в каждом доме держали ножницы у порога.
Выставка Параджанова. В экспозиции, посвящённой армянскому кинорежиссёру и художнику, собраны коллажи, рукописи и костюмы. Вы увидите, как Сергей Параджанов создавал искусство вне правил и ограничений, и узнаете об «Исповеди» — неоконченной работе, ставшей символом внутренней свободы.
Вино или кофе (по желанию). Можем завершить день в кафе на одной из старинных улочек. Без суеты и пафоса обсудим ваши ощущения и впечатления.
Примерный тайминг
8:30 — выезд из Еревана 10:30–11:10 — монастырь Мармашен 11:30–13:00 — прогулка по историческому центру Гюмри (церкви, крепость, старые кварталы) 13:00–14:00 — обед в ресторане с местной кухней (по желанию) 14:00–14:30 — мастерские ремесленников и Чёрная крепость 14:30–15:30 — выставка Сергея Параджанова 15:30–16:30 — свободное время (можем выпить кофе) 16:30–18:30 — выезд и прибытие в Ереван
Организационные детали
Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны
Поездка проходит на Mercedes-Benz Sprinter или аналогичном транспорте. Есть детские автокресла (по запросу)
Выбирайте одежду с закрытыми плечами и коленями, чтобы посещать монастыри
Экскурсия подходит для всех, но маленьким детям лучше брать коляску. Прогулки по улочкам и подъёмы (например, на крепость) могут потребовать усилий
Программу можно провести для группы до 20 человек — тогда поедем на Mercedes-Benz Sprinter за €380
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашего агентства
Дополнительные расходы
Обед и перекусы в кафе по маршруту (по желанию)
Билет в музей Дзитохтян — €3,5 за чел., услуги гида в музее (для 15 человек) — €7
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
