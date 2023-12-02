Зара — ваша команда гидов в Ереване

Провели экскурсии для 7910 туристов

Меня зовут Зара. В сфере туризма работаю с 2011 года. Мне нравится показывать гостям нашу такую красивую и гостеприимную страну. На Трипстере вместе со своими коллегами проводим экскурсии по всем историческим регионам Армении. Мы любим свою страну и стараемся, чтоб её полюбили наши гости. Будучи коренными жителями страны, во время экскурсий мы расскажем не только об исторические фактах, традициях, культуре, но и о современной Армении — образовании, медицине, повседневной жизни и многом другом. Если вы хотите открыть для себя что-то новое, получить заряд позитива, беззаботно и весело провести время — приезжайте в Армению! И она навсегда останется в вашем сердце!

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