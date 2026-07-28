Путешествие в Гюмри предлагает уникальную возможность исследовать исторический центр города, известный своей архитектурой 19 века.



Участники смогут посетить знаменитую площадь Вардананц, увидеть «Семистрельную» церковь и узнать историю её иконы.



Прогулка по первой пешеходной улице в СССР и посещение Чёрного форта раскроют связь города с Российской империей. Экскурсия подойдёт для тех, кто интересуется культурой и историей Армении

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Гюмри - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его прелестями. Октябрь и апрель также подходят для визита, но могут быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холодные температуры и возможные осадки.

Сейчас август — это идеальное время.