Путешествие в Гюмри предлагает уникальную возможность исследовать исторический центр города, известный своей архитектурой 19 века.
Участники смогут посетить знаменитую площадь Вардананц, увидеть «Семистрельную» церковь и узнать историю её иконы.
Прогулка по первой пешеходной улице в СССР и посещение Чёрного форта раскроют связь города с Российской империей. Экскурсия подойдёт для тех, кто интересуется культурой и историей Армении
Участники смогут посетить знаменитую площадь Вардананц, увидеть «Семистрельную» церковь и узнать историю её иконы.
Прогулка по первой пешеходной улице в СССР и посещение Чёрного форта раскроют связь города с Российской империей. Экскурсия подойдёт для тех, кто интересуется культурой и историей Армении
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная архитектура 19 века
- 🏛 Исторические памятники и площади
- 🎭 Культура юмора и хвастовства
- 🚶♂️ Прогулка по первой пешеходной улице СССР
- 🕌 Посещение знаковых церквей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Гюмри - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его прелестями. Октябрь и апрель также подходят для визита, но могут быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холодные температуры и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Вардананц
- Семистрельная церковь
- Здание «Доброе утро»
- Баня Костановых
- Вилла «Карс»
- Первая пешеходная улица в СССР
- Церковь св. Спасителя
- Чёрный форт
- Холм чести
Описание экскурсии
Дорога до Гюмри займёт порядка двух часов. За это время мы погрузим вас в особенности истории и культуры Армении.
Наш маршрут
- Площадь Вардананц, «Семистрельная» церковь, или церковь «Семи Ран». Так гюмрийцы называют церковь Св. Богоматери, где находится «Семистрельная» икона, по преданию, написанная евангелистом Лукой.
- Здание «Доброе утро». Оно получило своё прозвище из-за элемента орнамента, который напоминает зеркало с полотенцем.
- Баня Костановых. Представляет собой уникальное сочетание восточной и западной архитектуры.
- Вилла «Карс» — единственный в городе дом, полностью построенный в стиле модерн
- Первая пешеходная улица в СССР и одна из первых в Европе
- Церковь св. Спасителя — символ гюмрийского бахвальства. Почему? Это вы узнаете во время прогулки.
- Чёрный форт. История Гюмри со второй половины 19 века тесно связана с Российской империей, а затем и с СССР. Чёрный форт — одно из свидетельств этой связи, и вы поймёте почему.
- Холм чести. Здесь похоронены русские солдаты и офицеры, погибшие в русско-турецких войнах.
Организационные детали
- Можно с детьми от 10 лет
- Предусмотрено время на обед (по желанию в местном кафе)
- По Гюмри мы будем много ходить пешком
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 16093 туристов
В сфере туризма работаю с 2011 года. Собрала команду гидов, чтобы показывать гостям нашу страну — такую красивую и гостеприимную. На Трипстере мы с коллегами проводим экскурсии по всем историческим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хорошо съездили, погуляли по городу, было интересно.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Это была моя вторая экскурсия, которую я приобрел на tripster у Зары. Но по стечению обстоятельств, количество туристов не набралось в город Гюмри, и по рекомендациям Зары я выбрал поездку
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Были на экскурсии 27 апреля. В ночь у нас планировался вылет, поэтому поехали с вещами, которые можно было оставить в машине. Авто комфортабельный, с кондиционером.
Нашим гидом был Армен. Замечательный гид,
Нашим гидом был Армен. Замечательный гид,
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Потрясающая экскурсия! Народу нас было пару человек, поэтому ехали на минивэне - совсем как индивидуальная экскурсия. Стелла так интересно и от души рассказывала про Ереван, Гюмри, культуры и историю Армении в целом, что окружающие тебя вещи сразу становились очень интересными. Все понравилось, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Здорово, насыщенная, колоритные места, колассная экскурсия, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Очень понравилась поездка в Гюмри с гидом Майей и водителем Артуром! С удовольствием прогулялись по центральной части города, послушали рассказ об истории Армении, города Гюмри и страшном землятресении 1988г. Не
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита»
Групповая
до 18 чел.
Гюмри: там, где время остановилось
Гюмри - город, где история и современность переплетаются. Откройте для себя его архитектуру, ремёсла и гостеприимство на групповой экскурсии
Начало: На площади Республики
Расписание: во вторник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00, в четверг и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
€99 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €220 за всё до 3 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Самобытный Гюмри: путешествие сквозь века
Отправиться из Еревана в сердце армянской истории, где древность встречается с наследием 19 века
Начало: На площади Республики
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €157
€184 за всё до 7 чел.
Групповая
до 25 чел.
Из Еревана - в Гюмри, к Чёрной крепости и Аричаванку
Отправиться в город, пропитанный теплом и древними традициями
Начало: На проспекте Саят-Нова
Расписание: в воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
16 авг в 09:30
€25 за человека
€60 за человека