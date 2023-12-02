Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита

Групповая экскурсия в Ереване

В составе уютной мини-группы увидеть достопримечательности без сухих рассказов о них

Отправляемся в Гюмри! Там мы погуляем по старому городу, хорошо сохранившемуся историческому центру с архитектурой второй половины 19 века. Познакомимся с уникальной культурой юмора и хвастовства и причинами её возникновения.

В программе площадь Вардананц, «Семистрельная» церковь, здание «Доброе утро», первая в СССР пешеходная улица и другие любопытные локации!
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
Ближайшие даты:
2
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дек
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дек
23
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29
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€38
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дорога до Гюмри займёт порядка двух часов. За это время мы погрузим вас в особенности истории и культуры Армении.

Наш маршрут

  • Площадь Вардананц, «Семистрельная» церковь, или церковь «Семи Ран». Так гюмрийцы называют церковь Св. Богоматери, где находится «Семистрельная» икона, по преданию, написанная евангелистом Лукой.
  • Здание «Доброе утро». Оно получило своё прозвище из-за элемента орнамента, который напоминает зеркало с полотенцем.
  • Баня Костановых. Представляет собой уникальное сочетание восточной и западной архитектуры.
  • Вилла «Карс» — единственный в городе дом, полностью построенный в стиле модерн
  • Первая пешеходная улица в СССР и одна из первых в Европе
  • Церковь св. Спасителя — символ гюмрийского бахвальства. Почему? Это вы узнаете во время прогулки.
  • Чёрный форт. История Гюмри со второй половины 19 века тесно связана с Российской империей, а затем и с СССР. Чёрный форт — одно из свидетельств этой связи, и вы поймёте почему.
  • Холм чести. Здесь похоронены русские солдаты и офицеры, погибшие в русско-турецких войнах.

Организационные детали

  • Можно с детьми от 10 лет
  • Предусмотрено время на обед (по желанию в местном кафе)
  • По Гюмри мы будем много ходить пешком
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу в 09:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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