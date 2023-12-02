В составе уютной мини-группы увидеть достопримечательности без сухих рассказов о них
Отправляемся в Гюмри! Там мы погуляем по старому городу, хорошо сохранившемуся историческому центру с архитектурой второй половины 19 века. Познакомимся с уникальной культурой юмора и хвастовства и причинами её возникновения.
В программе площадь Вардананц, «Семистрельная» церковь, здание «Доброе утро», первая в СССР пешеходная улица и другие любопытные локации!
В программе площадь Вардананц, «Семистрельная» церковь, здание «Доброе утро», первая в СССР пешеходная улица и другие любопытные локации!
Ближайшие даты:
2
дек
дек
9
дек
дек
16
дек
дек
23
дек
дек
29
дек
дек
30
дек
дек
5
янв
янв
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Дорога до Гюмри займёт порядка двух часов. За это время мы погрузим вас в особенности истории и культуры Армении.
Наш маршрут
- Площадь Вардананц, «Семистрельная» церковь, или церковь «Семи Ран». Так гюмрийцы называют церковь Св. Богоматери, где находится «Семистрельная» икона, по преданию, написанная евангелистом Лукой.
- Здание «Доброе утро». Оно получило своё прозвище из-за элемента орнамента, который напоминает зеркало с полотенцем.
- Баня Костановых. Представляет собой уникальное сочетание восточной и западной архитектуры.
- Вилла «Карс» — единственный в городе дом, полностью построенный в стиле модерн
- Первая пешеходная улица в СССР и одна из первых в Европе
- Церковь св. Спасителя — символ гюмрийского бахвальства. Почему? Это вы узнаете во время прогулки.
- Чёрный форт. История Гюмри со второй половины 19 века тесно связана с Российской империей, а затем и с СССР. Чёрный форт — одно из свидетельств этой связи, и вы поймёте почему.
- Холм чести. Здесь похоронены русские солдаты и офицеры, погибшие в русско-турецких войнах.
Организационные детали
- Можно с детьми от 10 лет
- Предусмотрено время на обед (по желанию в местном кафе)
- По Гюмри мы будем много ходить пешком
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу в 09:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Республики
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 09:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 7910 туристов
Меня зовут Зара. В сфере туризма работаю с 2011 года. Мне нравится показывать гостям нашу такую красивую и гостеприимную страну. На Трипстере вместе со своими коллегами проводим экскурсии по всем историческим регионам Армении. Мы любим свою страну и стараемся, чтоб её полюбили наши гости. Будучи коренными жителями страны, во время экскурсий мы расскажем не только об исторические фактах, традициях, культуре, но и о современной Армении — образовании, медицине, повседневной жизни и многом другом. Если вы хотите открыть для себя что-то новое, получить заряд позитива, беззаботно и весело провести время — приезжайте в Армению! И она навсегда останется в вашем сердце!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Похожие туры из Еревана
Индивидуальная
2.5 часа
Огни ночного Еревана
Контрасты столицы, история Армении и секреты города в час, когда загорается подсветка
памятник Матери Армении в парке Победы
Завтра
28 ноя
29 ноя
30 ноя
70€56 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Северная столица - Гюмри
Ваш отель
28 ноя
29 ноя
30 ноя
1 дек
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Гюмри с армянским вином
Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Сегодня
Завтра
28 ноя
29 ноя
$235 за всё до 6 чел.