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Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита

Погрузитесь в атмосферу Гюмри, прогуливаясь по его историческим улицам. Откройте для себя уникальную культуру и архитектуру города, сохранившего своё очарование
Путешествие в Гюмри предлагает уникальную возможность исследовать исторический центр города, известный своей архитектурой 19 века.

Участники смогут посетить знаменитую площадь Вардананц, увидеть «Семистрельную» церковь и узнать историю её иконы.

Прогулка по первой пешеходной улице в СССР и посещение Чёрного форта раскроют связь города с Российской империей. Экскурсия подойдёт для тех, кто интересуется культурой и историей Армении
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная архитектура 19 века
  • 🏛 Исторические памятники и площади
  • 🎭 Культура юмора и хвастовства
  • 🚶‍♂️ Прогулка по первой пешеходной улице СССР
  • 🕌 Посещение знаковых церквей

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Гюмри - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В это время город оживает, и можно насладиться всеми его прелестями. Октябрь и апрель также подходят для визита, но могут быть прохладнее. Зимой экскурсия возможна, но стоит учитывать холодные температуры и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита
Из Еревана в Гюмри - город юмора, Фрунзика и особого армянского колорита

Что можно увидеть

  • Площадь Вардананц
  • Семистрельная церковь
  • Здание «Доброе утро»
  • Баня Костановых
  • Вилла «Карс»
  • Первая пешеходная улица в СССР
  • Церковь св. Спасителя
  • Чёрный форт
  • Холм чести

Описание экскурсии

Дорога до Гюмри займёт порядка двух часов. За это время мы погрузим вас в особенности истории и культуры Армении.

Наш маршрут

  • Площадь Вардананц, «Семистрельная» церковь, или церковь «Семи Ран». Так гюмрийцы называют церковь Св. Богоматери, где находится «Семистрельная» икона, по преданию, написанная евангелистом Лукой.
  • Здание «Доброе утро». Оно получило своё прозвище из-за элемента орнамента, который напоминает зеркало с полотенцем.
  • Баня Костановых. Представляет собой уникальное сочетание восточной и западной архитектуры.
  • Вилла «Карс» — единственный в городе дом, полностью построенный в стиле модерн
  • Первая пешеходная улица в СССР и одна из первых в Европе
  • Церковь св. Спасителя — символ гюмрийского бахвальства. Почему? Это вы узнаете во время прогулки.
  • Чёрный форт. История Гюмри со второй половины 19 века тесно связана с Российской империей, а затем и с СССР. Чёрный форт — одно из свидетельств этой связи, и вы поймёте почему.
  • Холм чести. Здесь похоронены русские солдаты и офицеры, погибшие в русско-турецких войнах.

Организационные детали

  • Можно с детьми от 10 лет
  • Предусмотрено время на обед (по желанию в местном кафе)
  • По Гюмри мы будем много ходить пешком
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

в субботу в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зара
Зара — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 16093 туристов
В сфере туризма работаю с 2011 года. Собрала команду гидов, чтобы показывать гостям нашу страну — такую красивую и гостеприимную. На Трипстере мы с коллегами проводим экскурсии по всем историческим
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регионам Армении. Очень любим свою страну и стараемся, чтоб её полюбили наши гости. Будучи коренными жителями страны, во время экскурсий мы расскажем не только об исторических фактах, традициях, культуре, но и о современной Армении — образовании, медицине, повседневной жизни и многом другом. Если вы хотите открыть для себя что-то новое, получить заряд позитива, беззаботно и весело провести время — приезжайте в Армению. И она навсегда останется в вашем сердце!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Анастасия
Хорошо съездили, погуляли по городу, было интересно.
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А
Это была моя вторая экскурсия, которую я приобрел на tripster у Зары. Но по стечению обстоятельств, количество туристов не набралось в город Гюмри, и по рекомендациям Зары я выбрал поездку
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на озеро Севан и окрестности. И не пожалел, так как жизнь меня снова свела с самым лучшим гидом на свете, улыбающейся Ириной (фото прилагаю!). Да, озеро Севан встретило нас прохладой. Но сама экскурсия благодаря гиду Ирине и водителю Сурену была запоминающейся, зрелищной, полной искрометными шутками, вкусным обедом и познавательной историей об Армении. Рекомендую данную экскурсию, вы посетите: главную жемчужину Армении - озеро Севан, увидите единственный сохранившийся языческий храм в Армении - Гарни, прогуляетесь вдоль Симфонии камней и посетите древнюю святыню - монастырский комплекс Гегард. Спасибо организаторам данного тура, вы дарите настоящие позитивные эмоции людям на всю жизнь!

Это была моя вторая экскурсия, которую я приобрел на tripster у Зары. Но по стечению обстоятельств,
Это была моя вторая экскурсия, которую я приобрел на tripster у Зары. Но по стечению обстоятельств,
Это была моя вторая экскурсия, которую я приобрел на tripster у Зары. Но по стечению обстоятельств,
Это была моя вторая экскурсия, которую я приобрел на tripster у Зары. Но по стечению обстоятельств,
Это была моя вторая экскурсия, которую я приобрел на tripster у Зары. Но по стечению обстоятельств,
Это была моя вторая экскурсия, которую я приобрел на tripster у Зары. Но по стечению обстоятельств,
Это была моя вторая экскурсия, которую я приобрел на tripster у Зары. Но по стечению обстоятельств,
Это была моя вторая экскурсия, которую я приобрел на tripster у Зары. Но по стечению обстоятельств,+2
Это была моя вторая экскурсия, которую я приобрел на tripster у Зары. Но по стечению обстоятельств,
Это была моя вторая экскурсия, которую я приобрел на tripster у Зары. Но по стечению обстоятельств,
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Elizaveta
Были на экскурсии 27 апреля. В ночь у нас планировался вылет, поэтому поехали с вещами, которые можно было оставить в машине. Авто комфортабельный, с кондиционером.

Нашим гидом был Армен. Замечательный гид,
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который сам родился и вырос в Гюмри. Это была очень душевная экскурсия. Тепло и любовь, которую Армен испытывает к своему городу и его жителям - получилось передать и нам.

В Гюмри очень красиво, особая атмосфера, не схожая ни с одним другим городом Армении. Тут и правда город талантливых, приветливых и весёлых людей. Нам показали много красивых мест и мы послушали исторические рассказы, передающиеся из уст в уста, которых нет в открытом доступе.

А ещё Армен устроил для участников группы викторину про Гюмри. Было интересно на всём протяжении экскурсии. В конце прогулки мы покушали в ресторане «Облепиха» - Chichkhan. Там всё очень вкусно! Можно попробовать даже облепиховое вино или морс собственного производства владельца ресторана. Большой выбор блюд местной кухни и цены в 2-3 раза ниже, чем в Ереване.

Всё было так душевно, что мы всей группой не хотели расставаться с Арменом, но существует регламент, поэтому нас забрал водитель и мы вернулись в Ереван. Армен, большое Вам спасибо!

Однозначно рекомендуем организатора, за время отдыха бронировали через Зару несколько экскурсий, были разные гиды и все замечательные!

Были на экскурсии 27 апреля. В ночь у нас планировался вылет, поэтому поехали с вещами, которые
Были на экскурсии 27 апреля. В ночь у нас планировался вылет, поэтому поехали с вещами, которые
Были на экскурсии 27 апреля. В ночь у нас планировался вылет, поэтому поехали с вещами, которые
Были на экскурсии 27 апреля. В ночь у нас планировался вылет, поэтому поехали с вещами, которые
Были на экскурсии 27 апреля. В ночь у нас планировался вылет, поэтому поехали с вещами, которые
Были на экскурсии 27 апреля. В ночь у нас планировался вылет, поэтому поехали с вещами, которые
Были на экскурсии 27 апреля. В ночь у нас планировался вылет, поэтому поехали с вещами, которые
Были на экскурсии 27 апреля. В ночь у нас планировался вылет, поэтому поехали с вещами, которые+2
Были на экскурсии 27 апреля. В ночь у нас планировался вылет, поэтому поехали с вещами, которые
Были на экскурсии 27 апреля. В ночь у нас планировался вылет, поэтому поехали с вещами, которые
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Владислав
Потрясающая экскурсия! Народу нас было пару человек, поэтому ехали на минивэне - совсем как индивидуальная экскурсия. Стелла так интересно и от души рассказывала про Ереван, Гюмри, культуры и историю Армении в целом, что окружающие тебя вещи сразу становились очень интересными. Все понравилось, рекомендую!
Потрясающая экскурсия! Народу нас было пару человек, поэтому ехали на минивэне - совсем как индивидуальная экскурсия.
Потрясающая экскурсия! Народу нас было пару человек, поэтому ехали на минивэне - совсем как индивидуальная экскурсия.
Потрясающая экскурсия! Народу нас было пару человек, поэтому ехали на минивэне - совсем как индивидуальная экскурсия.
Потрясающая экскурсия! Народу нас было пару человек, поэтому ехали на минивэне - совсем как индивидуальная экскурсия.
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Б
Здорово, насыщенная, колоритные места, колассная экскурсия, спасибо!
Здорово, насыщенная, колоритные места, колассная экскурсия, спасибо!
Здорово, насыщенная, колоритные места, колассная экскурсия, спасибо!
Здорово, насыщенная, колоритные места, колассная экскурсия, спасибо!
Здорово, насыщенная, колоритные места, колассная экскурсия, спасибо!
Здорово, насыщенная, колоритные места, колассная экскурсия, спасибо!
Здорово, насыщенная, колоритные места, колассная экскурсия, спасибо!
Здорово, насыщенная, колоритные места, колассная экскурсия, спасибо!
Здорово, насыщенная, колоритные места, колассная экскурсия, спасибо!
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Ольга
Очень понравилась поездка в Гюмри с гидом Майей и водителем Артуром! С удовольствием прогулялись по центральной части города, послушали рассказ об истории Армении, города Гюмри и страшном землятресении 1988г. Не
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весь город еще восстановлен, но центр - старый город, несколько главных храмов, центральная площадь с фонтаном оставляют очень приятное впечатление.
Большая благодарность Майе за очень интересную экскурсию, это прекрасный собеседник и опытный гид, любящий свою страну!
Ольга и Игорь, 05.10.24г

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