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девушка из Санкт-Петербурга, переехавшая в Ереван за мужем, погружала меня в историю художников Армении. Центр создала Соня Балассанян, скульптор и художница ирано-армянского происхождения. Она творила в Нью-Йорке, а потом решила, что должна помогать художникам на родине. У входа в этот центр расположена копия скульптуры Кочара «Меланхолия». Ерванд Кочар родился 15 июня 1899 года в Тбилиси. Он считается одним из крупнейших армянских художников XX века, а также основоположником трёхмерной (объёмной) и кинетической живописи. В рамках мероприятий, посвященных 125-летнему юбилею Кочара, в Армении открылась выставка «Ерванд Кочар – 125: пересекая время и пространство», а также фестиваль Kochar Fest. Здесь показаны архивные материалы, связанные с созданием бронзового слепка гипсовой версии скульптуры Кочара «Меланхолия», проектные документы, процесс литья, а также этапы установки и открытия памятника. В центре выставлены также работы современных художников, направленные на переосмысление влияния искусства Кочара и продолжение мысленного диалога с его творчеством. Я впервые знакомилась с экспериментальным искусством, и поняла вот что: если раньше искусство стремилось передать реальность такой, какая она есть, то теперь искусство с помощью реальных объектов пытается передать смысл абстрактных понятий. Оно должно отзываться внутри человека и заставлять размышлять над ним.