Групповая
до 15 чел.
Центр современного искусства NPAK
Познакомьтесь с уникальными произведениями искусства в Центре NPAK, где каждый экспонат расскажет свою историю и откроет новые горизонты восприятия
Начало: На улице Бузанда
«Кто такая Соня Балассанян, как она создала выставку армянских художников в Нью-Йорке и что из этого вышло»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00
7 июн в 14:00
14 июн в 14:00
€7 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Каскад в Ереване: искусство и традиции
Познакомьтесь с уникальным архитектурным ансамблем Каскад в Ереване, где национальные традиции гармонично сочетаются с современным искусством
Начало: На пересечении улиц Таманяна и Московян
«Увидите масштабный барельеф «Давид Сасунский» скульптора Арташеса Овсепяна, а также выставку «В сознании коллекционера», где собраны любопытные предметы, принадлежавшие Джерарду Гафесчяну»
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
€76
€89 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Душа Ширака: Гюмри, монастыри и магия Параджанова - из Еревана
Познакомиться с многоликим Гюмри - от царской роскоши до советской драмы и армянского юмора
Завтра в 08:00
7 июн в 08:00
€209
€220 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- FFarid11 мая 2025Специально выбрали эту экскурсию, чтобы понять ситуацию с современным искусством и не ошиблись. Дмитрий глубоко и развернуто рассказал о каждом объекте представленном в сквере около Каскада, и в выставочном зале непосредственно на Каскаде. Три часа прошли незаметно, несмотря на дождь.
- RRoman14 апреля 2025Отличная экскурсия!
- ДДарья18 февраля 2025Дмитрий супер доброжелательный и приятный экскурсовод. Было интересно слушать его, чувствуется сколько сил, внимания и любви было вложено в подготовку
- ООльга15 января 2025Огромное спасибо эксперту Ариадне, которая очень много рассказала о Центре и о каждом экспонате в рамках выставки работ современных армянских
- ВВалерия17 ноября 2024В субботу я посетила центр современного экспериментального искусства, где взяла индивидуальную экскурсию. Больше часа великолепный знаток своего дела, замечательная молодая
- ААлександра11 ноября 2024Дмитрий очевидно перелопатил огромное количество источников, чтобы в итоге получился такой стройный и интересный рассказ про Каскад и его произведения искусства. Однозначно рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Выставки»
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