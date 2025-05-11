Выставки Еревана

Найдено 3 экскурсии в категории «Выставки» в Ереване, цены от €7, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Экскурсия по Центру современного экспериментального искусства в Ереване
1 час
9 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Центр современного искусства NPAK
Познакомьтесь с уникальными произведениями искусства в Центре NPAK, где каждый экспонат расскажет свою историю и откроет новые горизонты восприятия
Начало: На улице Бузанда
«Кто такая Соня Балассанян, как она создала выставку армянских художников в Нью-Йорке и что из этого вышло»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:00, 16:00 и 18:00
7 июн в 14:00
14 июн в 14:00
€7 за человека
«Каскад» в Ереване: единство национальных традиций и современного искусства
Пешая
3 часа
-
15%
12 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каскад в Ереване: искусство и традиции
Познакомьтесь с уникальным архитектурным ансамблем Каскад в Ереване, где национальные традиции гармонично сочетаются с современным искусством
Начало: На пересечении улиц Таманяна и Московян
«Увидите масштабный барельеф «Давид Сасунский» скульптора Арташеса Овсепяна, а также выставку «В сознании коллекционера», где собраны любопытные предметы, принадлежавшие Джерарду Гафесчяну»
Сегодня в 12:00
Завтра в 11:00
€76€89 за всё до 6 чел.
Душа Ширака: Гюмри, монастыри и магия Параджанова - из Еревана
На машине
10 часов
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Душа Ширака: Гюмри, монастыри и магия Параджанова - из Еревана
Познакомиться с многоликим Гюмри - от царской роскоши до советской драмы и армянского юмора
Завтра в 08:00
7 июн в 08:00
€209€220 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • F
    Farid
    11 мая 2025
    «Каскад» в Ереване: единство национальных традиций и современного искусства
    Специально выбрали эту экскурсию, чтобы понять ситуацию с современным искусством и не ошиблись. Дмитрий глубоко и развернуто рассказал о каждом объекте представленном в сквере около Каскада, и в выставочном зале непосредственно на Каскаде. Три часа прошли незаметно, несмотря на дождь.
  • R
    Roman
    14 апреля 2025
    Экскурсия по Центру современного экспериментального искусства в Ереване
    Отличная экскурсия!
  • Д
    Дарья
    18 февраля 2025
    «Каскад» в Ереване: единство национальных традиций и современного искусства
    Дмитрий супер доброжелательный и приятный экскурсовод. Было интересно слушать его, чувствуется сколько сил, внимания и любви было вложено в подготовку
    читать дальше

    материала. В меру интерактива, диалога и занимательных фактов. Остались довольны 💖 Мы были и на других экскурсиях этого экскурсовода и пойдём ещё раз, когда снова будем в Ереване.

    Дмитрий супер доброжелательный и приятный экскурсовод. Было интересно слушать его, чувствуется сколько сил, внимания и любвиДмитрий супер доброжелательный и приятный экскурсовод. Было интересно слушать его, чувствуется сколько сил, внимания и любви
  • О
    Ольга
    15 января 2025
    Экскурсия по Центру современного экспериментального искусства в Ереване
    Огромное спасибо эксперту Ариадне, которая очень много рассказала о Центре и о каждом экспонате в рамках выставки работ современных армянских
    читать дальше

    художников, которые вдохновлялись знаменитой скульптурой Ерванда Кочара «Меланхолия». Это была не просто экскурсия, а беседа с приятным и образованным человеком. Бесценный опыт, и редко когда такое возможно. Узнала многое о важных для современных армянских художников темах, которые они воплощают в своем творчестве. Очень рекомендую познакомиться с этим творческим пространством.

  • В
    Валерия
    17 ноября 2024
    Экскурсия по Центру современного экспериментального искусства в Ереване
    В субботу я посетила центр современного экспериментального искусства, где взяла индивидуальную экскурсию. Больше часа великолепный знаток своего дела, замечательная молодая
    читать дальше

    девушка из Санкт-Петербурга, переехавшая в Ереван за мужем, погружала меня в историю художников Армении. Центр создала Соня Балассанян, скульптор и художница ирано-армянского происхождения. Она творила в Нью-Йорке, а потом решила, что должна помогать художникам на родине. У входа в этот центр расположена копия скульптуры Кочара «Меланхолия». Ерванд Кочар родился 15 июня 1899 года в Тбилиси. Он считается одним из крупнейших армянских художников XX века, а также основоположником трёхмерной (объёмной) и кинетической живописи. В рамках мероприятий, посвященных 125-летнему юбилею Кочара, в Армении открылась выставка «Ерванд Кочар – 125: пересекая время и пространство», а также фестиваль Kochar Fest. Здесь показаны архивные материалы, связанные с созданием бронзового слепка гипсовой версии скульптуры Кочара «Меланхолия», проектные документы, процесс литья, а также этапы установки и открытия памятника. В центре выставлены также работы современных художников, направленные на переосмысление влияния искусства Кочара и продолжение мысленного диалога с его творчеством. Я впервые знакомилась с экспериментальным искусством, и поняла вот что: если раньше искусство стремилось передать реальность такой, какая она есть, то теперь искусство с помощью реальных объектов пытается передать смысл абстрактных понятий. Оно должно отзываться внутри человека и заставлять размышлять над ним.

    В субботу я посетила центр современного экспериментального искусства, где взяла индивидуальную экскурсию. Больше часа великолепный знатокВ субботу я посетила центр современного экспериментального искусства, где взяла индивидуальную экскурсию. Больше часа великолепный знатокВ субботу я посетила центр современного экспериментального искусства, где взяла индивидуальную экскурсию. Больше часа великолепный знатокВ субботу я посетила центр современного экспериментального искусства, где взяла индивидуальную экскурсию. Больше часа великолепный знатокВ субботу я посетила центр современного экспериментального искусства, где взяла индивидуальную экскурсию. Больше часа великолепный знатокВ субботу я посетила центр современного экспериментального искусства, где взяла индивидуальную экскурсию. Больше часа великолепный знатокВ субботу я посетила центр современного экспериментального искусства, где взяла индивидуальную экскурсию. Больше часа великолепный знатокВ субботу я посетила центр современного экспериментального искусства, где взяла индивидуальную экскурсию. Больше часа великолепный знаток
  • А
    Александра
    11 ноября 2024
    «Каскад» в Ереване: единство национальных традиций и современного искусства
    Дмитрий очевидно перелопатил огромное количество источников, чтобы в итоге получился такой стройный и интересный рассказ про Каскад и его произведения искусства. Однозначно рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Выставки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия по Центру современного экспериментального искусства в Ереване
  2. «Каскад» в Ереване: единство национальных традиций и современного искусства
  3. Душа Ширака: Гюмри, монастыри и магия Параджанова - из Еревана
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Самое главное
  3. Площадь Республики
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Хор Вирап
  7. Гарни
  8. Гора Арарат
  9. Северный проспект
  10. Арени
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2025
Сейчас в Ереване в категории "Выставки" можно забронировать 3 экскурсии от 7 до 209 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Ереване на 2025 год по теме «Выставки», 21 ⭐ отзыв, цены от €7. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август