Гюмри: там, где время остановилось

Гюмри - город, где история и современность переплетаются. Откройте для себя его архитектуру, ремёсла и гостеприимство на групповой экскурсии
Гюмри, известный как столица юмора и ремёсел, предлагает путешествие в прошлое.

Здесь можно увидеть старинные здания из чёрного и красного туфа, посетить музеи, посвящённые жизни и быту горожан, и насладиться работой местных мастеров. Архитектура 19 века, драматичная история и добродушие жителей создают уникальную атмосферу.

Экскурсия обещает погружение в культуру и традиции, знакомство с местной кухней и незабываемые впечатления
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура 19 века
  • 🎭 Город артистов и мастеров
  • 🕰️ Погружение в историю и культуру
  • 🍽️ Знакомство с местной кухней
  • 😊 Теплота и гостеприимство жителей
Ближайшие даты:
12
ноя15
ноя16
ноя19
ноя22
ноя23
ноя26
ноя
Время начала: 08:00, 09:00

Что можно увидеть

  • Старый город (район Кумайри)
  • Площадь Вардананц
  • Музей городского быта и архитектуры
  • Дом-музей братьев Мкртычян
  • Мастерские ремесленников
  • Чёрная крепость
  • Церковь Сурб Ншан

Описание экскурсии

Старый город (район Кумайри). Это сердце Гюмри, сохранившее архитектуру 19 века — дома из чёрного и красного туфа с резными орнаментами.

Площадь Вардананц — главная в городе, окружённая зданиями в стиле классицизм. Здесь же находится церковь Святого Искупителя (Сурб Аменапркич).

Музей городского быта и архитектуры (Дом Дзитогцяна), который знакомит с повседневной жизнью горожан конца 19 – начала 20 века.

Дом-музей братьев Мкртычян — экспозиция, посвящённая жизни знаменитого актёра Фрунзика Мкртычяна и его семьи.

Мастерские ремесленников. Гюмри славится своими мастерами — здесь можно увидеть, как изготавливают ковры, керамику, резьбу по дереву и металлу.

Чёрная крепость — военное укрепление 19 века, построенное во времена Российской империи.

Церковь Сурб Ншан и другие храмы из местного туфа. Поговорим об их архитектурных особенностях и роли в духовной жизни армян.

Во время путешествия:

  • Вспомним историю Гюмри, его расцвет в 19 веке и восстановление после разрушительного землетрясения 1988 года
  • Выясним, почему Гюмри — это и армянский Голливуд, и город юмора
  • Обсудим здешние ремесла как часть армянской идентичности
  • Разберём особенности местной кухни — например, таких специалитетов, как «гюмрийский кюфта» и домашние сыры
  • Углубимся в местный характер и традиции жителей Гюмри, известных своим теплом и добродушием

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Honda Pilot или Toyota Alphard. Сообщите при бронировании, если нужны автокресла для детей до 9 лет
  • Время в пути из Еревана в Гюмри — около 2 часов
  • Если у вас есть ограничения по подвижности, сообщите заранее, чтобы мы учли это при составлении маршрута
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в Музей Фрунзика Мкртчяна — 500 драмов за чел.
  • Вход в Дом-музей Дзитохцян — 1000 драмов за чел.
  • Обед (по желанию). Мы порекомендуем лучшие места в Гюмри, где можно попробовать аутентичные блюда армянской кухни

в среду в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€99
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 141 туриста
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё для
читать дальше

того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство. В сфере туризма работаем более с 2013 года. Знаем нашу страну от юга до севера! Проводим как классические туры, так и горные восхождения. Наша цель — чтобы вы увидели Армению такой, какая она есть: древней, изумительной, настоящей. С 2025 года мы решили расширить географию нашей деятельности и предложить туристические маршруты в Греции.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Анастасия
Анастасия
17 сен 2025
Отличная экскурсия с потрясающе атмосферной командой) Город, в котором реально остановилось время❤️ Гид Астхик рассказала интересные факты, все прошло легко- это тот случай, когда все было идеально- от погоды до компании) благодарю вас и желаю процветания)
Отличная экскурсия с потрясающе атмосферной командой) Город, в котором реально остановилось время❤️ Гид Астхик рассказала интересные факты, все прошло легко- это тот случай, когда все было идеально- от погоды до компании) благодарю вас и желаю процветания)
Т
Татьяна
27 авг 2025
Сегодня, 27 августа 2025 я замечательно провела день в Гюмри. Несмотря на то что я была одна, организаторы не отменили экскурсию. Я благодарна им за это. Хочу отметить работу гида
читать дальше

Астхик и водителя Нарека. Очень доброжелательные, отзывчивые люди. В Гюмри ооочень понравилось! Экскурсия называлась «Там где остановилось время». Оно действительно здесь остановилось. Маленькие и узкие вымощенные камнем улочки. Гид рассказала что улицы выкладывали еще пленные немцы. Архитектура в большей части восстановлена после разрушений землетрясения 1988 года, но есть и сохранившиеся здания. Чисто и аккуратно везде. Пешком гулять одно удовольствие. Как бы ни было красиво и аутентично! На мой взгляд город чудо как хорош!!!! Рекомендую.

А
Алёна
5 мая 2025
В Гюмри у нас был Артур - спокойный и интересный гид)) день мы провели с Артуром и даже не заметили, как было уже пора возвращаться в Ереван. Мы, честно говоря, не ожидали, что так много можно узнать о городе, его жителях, архитектуре, истории этого города. Спасибо большое Артуру - точно влюбил в себя и в Гюмри))
Татьяна
Татьяна
1 мая 2025
Основной минус - цена. Экскурсия индивидуальная и потому недешевая.
В самом городе очень интересный музей быта и архитектуры.
Гид Астхик показала интересные места, рассказала про церкви. Дорога до Гюмри занимает 2 часа и не очень живописная. Но зато нет серпантинов. Водитель Нарек вёл аккуратно, был очень вежлив и предупредителен
Анна
Анна
27 апр 2025
Восхитительный город! Спасибо гиду Артуру за отличную экскурсию!
Восхитительный город! Спасибо гиду Артуру за отличную экскурсию!
B
Baikova
27 мар 2025
Прекрасная поездка в Гюмри с гидом Астхик, она очень интересно и душевно рассказывала. Гюмри понравился тихими улочками с малоэтажнымм зданиями. Отдельная благодарность водителю Вартану.
О
Ольга
13 мар 2025
Хочу поблагодарить Тиграна за организацию экскурсии, несмотря на то, что группа не набралась, я была одна, экскурсия состоялась и просто отличная экскурсия!
Экскурсию провел Артур, замечательный человек и превосходный мастер своего
читать дальше

дела! Артур, спасибо огромное за потрясающую историю Гюмри, историю и жизнь жителей этого города! Ощущения, как будто прожила маленький фильм с личным участием. Какие завораживающие улицы, прекрасная архитектура и интересные рассказы Артура! Эмоции переполняют, как маленького ребенка! Надолго запомню данную экскурсию! Думаю еще раз вернуться в Гюмри.

П
Полина
18 фев 2025
Слова бесконечной благодарности Артуру! Очень интересная экскурсия.
Отдельное спасибо за Цак Кар.
Это было незабываемо.
100% рекомендую экскурсию и гида!
Слова бесконечной благодарности Артуру! Очень интересная экскурсия.
Отдельное спасибо за Цак Кар.
Это было незабываемо.
100% рекомендую экскурсию и гида!

Входит в следующие категории Еревана

