Гюмри - город, где история и современность переплетаются. Откройте для себя его архитектуру, ремёсла и гостеприимство на групповой экскурсии
Гюмри, известный как столица юмора и ремёсел, предлагает путешествие в прошлое.
Здесь можно увидеть старинные здания из чёрного и красного туфа, посетить музеи, посвящённые жизни и быту горожан, и насладиться работой местных мастеров. Архитектура 19 века, драматичная история и добродушие жителей создают уникальную атмосферу.
Экскурсия обещает погружение в культуру и традиции, знакомство с местной кухней и незабываемые впечатления
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тигран — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 141 туриста
Привет! На связи Тигран и Армен! Если вы хотите открыть для себя что-то новое и получить заряд позитива, то двое армянских братьев помогут вам в этом! Мы сделаем всё для читать дальше
того, чтобы вы почувствовали настоящее армянское гостеприимство. В сфере туризма работаем более с 2013 года. Знаем нашу страну от юга до севера! Проводим как классические туры, так и горные восхождения. Наша цель — чтобы вы увидели Армению такой, какая она есть: древней, изумительной, настоящей. С 2025 года мы решили расширить географию нашей деятельности и предложить туристические маршруты в Греции.
Анастасия
17 сен 2025
Отличная экскурсия с потрясающе атмосферной командой) Город, в котором реально остановилось время❤️ Гид Астхик рассказала интересные факты, все прошло легко- это тот случай, когда все было идеально- от погоды до компании) благодарю вас и желаю процветания)
Т
Татьяна
27 авг 2025
Сегодня, 27 августа 2025 я замечательно провела день в Гюмри. Несмотря на то что я была одна, организаторы не отменили экскурсию. Я благодарна им за это. Хочу отметить работу гида читать дальше
Астхик и водителя Нарека. Очень доброжелательные, отзывчивые люди. В Гюмри ооочень понравилось! Экскурсия называлась «Там где остановилось время». Оно действительно здесь остановилось. Маленькие и узкие вымощенные камнем улочки. Гид рассказала что улицы выкладывали еще пленные немцы. Архитектура в большей части восстановлена после разрушений землетрясения 1988 года, но есть и сохранившиеся здания. Чисто и аккуратно везде. Пешком гулять одно удовольствие. Как бы ни было красиво и аутентично! На мой взгляд город чудо как хорош!!!! Рекомендую.
А
Алёна
5 мая 2025
В Гюмри у нас был Артур - спокойный и интересный гид)) день мы провели с Артуром и даже не заметили, как было уже пора возвращаться в Ереван. Мы, честно говоря, не ожидали, что так много можно узнать о городе, его жителях, архитектуре, истории этого города. Спасибо большое Артуру - точно влюбил в себя и в Гюмри))
Татьяна
1 мая 2025
Основной минус - цена. Экскурсия индивидуальная и потому недешевая. В самом городе очень интересный музей быта и архитектуры. Гид Астхик показала интересные места, рассказала про церкви. Дорога до Гюмри занимает 2 часа и не очень живописная. Но зато нет серпантинов. Водитель Нарек вёл аккуратно, был очень вежлив и предупредителен
Анна
27 апр 2025
Восхитительный город! Спасибо гиду Артуру за отличную экскурсию!
B
Baikova
27 мар 2025
Прекрасная поездка в Гюмри с гидом Астхик, она очень интересно и душевно рассказывала. Гюмри понравился тихими улочками с малоэтажнымм зданиями. Отдельная благодарность водителю Вартану.
О
Ольга
13 мар 2025
Хочу поблагодарить Тиграна за организацию экскурсии, несмотря на то, что группа не набралась, я была одна, экскурсия состоялась и просто отличная экскурсия! Экскурсию провел Артур, замечательный человек и превосходный мастер своего читать дальше
дела! Артур, спасибо огромное за потрясающую историю Гюмри, историю и жизнь жителей этого города! Ощущения, как будто прожила маленький фильм с личным участием. Какие завораживающие улицы, прекрасная архитектура и интересные рассказы Артура! Эмоции переполняют, как маленького ребенка! Надолго запомню данную экскурсию! Думаю еще раз вернуться в Гюмри.
П
Полина
18 фев 2025
Слова бесконечной благодарности Артуру! Очень интересная экскурсия. Отдельное спасибо за Цак Кар. Это было незабываемо. 100% рекомендую экскурсию и гида!