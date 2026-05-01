Приглашаем вас в атмосферный гастродвор на юге Еревана.
Хозяева научат вас готовить шашлык и фирменный салат из сцеженного мацуна и расскажут о местных кулинарных обычаях. А потом астер-класс плавно перейдёт в душевное застолье с армянским колоритом.
Описание мастер-класса
- Вы примете участие в приготовлении традиционного армянского шашлыка и фирменного салата из сцеженного мацуна.
- Узнаете секреты маринада, подачи и особенности местной кухни.
- Соберётесь компанией за большим столом: закуски, сыр, зелень, лаваш, домашнее вино, фруктовые водки и традиционные тосты.
- Хозяева поделятся историями, легендами и расскажут о культуре армянского застолья.
- Дети поиграют на красиво оформленной территории или поучаствуют в небольшом отдельном мастер-классе.
Организационные детали
- Трансфер от вашего адреса в Ереване и обратно (15–20 мин в одну сторону), мастер-класс и все угощения входят в стоимость.
- Вас будут принимать хозяева гастродвора.
в субботу и воскресенье в 14:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего адреса
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арам — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 748 туристов
Наша команда — одна из самых успешных и признанных на рынке туризма Армении. Мы выкладываемся на все 100%, чтобы наши гости были довольны на все 101%! У нас всё гибко, идём
€45 за человека