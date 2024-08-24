Ереван — это синтез древнего и современного, культурного наследия и инноваций, традиций и прогресса. Вы познакомитесь с прошлым и поучаствуете в симуляции раскопок в Шенгавите, изучите эпос Армении. Увидите современный облик Еревана, который воплотился в архитектуре Таманяна. И составите своё впечатление о солнечном городе!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Древнее городище
Шенгавит — один из важнейших археологических памятников раннего бронзового века. Я расскажу о геологии и современных тектонических процессах на территории Армянского нагорья. А вы:
- увидите, где жил древний армянский человек
- если захотите, поучаствуете в симуляции раскопок
- посетите внутренние залы музея — и посмотрите, что нашли на раскопках древнего поселения
И современный Ереван
- Отправимся к скульптуре Давида Сасунского. Я расскажу про армянский эпос и открою скрытый смысл памятника
- Затем — в парк Еритасардутян. Вы увидите стену армянского алфавита, полюбуетесь величественным собором Святого Григория Просветителя
- Наконец — площадь Республики — главный архитектурный комплекс столицы. Вы познакомитесь с его историей и узнаете о том, почему Ереван — розовый город
- А по желанию можем заглянуть в магазин–музей Туфенкян и посмотреть, как делают настоящие армянские ковры
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Alphard
- Входные билеты в музей Шенгавит включен в стоимость экскурсии
- По понедельникам музеи в Армении не работают, поэтому можно посетить только часть Шенгавита, которая находится под открытым небом
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вард — ваш гид в Ереване
Я — Вардуи, преподаватель географии с многолетним стажем. Долгие годы провожу экскурсии с моими студентами и школьниками по всей Армении. Обладатель сертификатов по международным программам устойчивого развития туризма и сертификатаЗадать вопрос
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