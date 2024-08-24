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KASA. Бесконечно люблю Армению и горжусь своей страной, но и умею критически оценивать наши минусы. И каждый день делаю все возможное, чтоб личным примером поднимать уровень образования и улучшать мышление. Плюс ко всему — с радостью сделаю для вас красивые фото!