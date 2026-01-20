Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать Армению: от древних храмов до ароматного шашлыка
Открыть историческое и природное достояние страны и научиться готовить национальное блюдо
«дегустация традиционной выпечки — ароматной гаты»
Завтра в 10:00
22 янв в 09:00
€270 за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
Откройте для себя секреты армянской кухни на мастер-классе по приготовлению женгялов хац. Узнайте, как выбрать зелень и замесить тесто
Начало: В районе Давташен
«От свежеиспеченных лепёшек идёт такой чудесный аромат хлеба и зелени, что удержаться и не попробовать просто невозможно»
Расписание: ежедневно в 13:00, 16:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€58 за человека
Групповая
до 20 чел.
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Присоединяйтесь к кулинарному мастер-классу в Ереване и научитесь готовить традиционную армянскую толму. Вкус и атмосфера вам гарантированы
Начало: В районе Давидашен
«Армянская кухня без толмы, как русская — без борща»
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€67 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Мастер-класс по десертам армянской кухни - пахлава, гата и назуки своими руками
Приходишь на мастер-класс, а оказываешься дома, и будто бы мама учит тебя готовить армянскую гату
Начало: В районе улицы Шинарарнери
«В компании профессионального кондитера вы познакомитесь с национальными десертами и тонкостями их приготовления»
Завтра в 12:00
22 янв в 12:00
€35 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Армянское гостепримство: кулинарное путешествие с мастер-классами
Погрузитесь в атмосферу Армении через её кухню. Вас ждёт посещение рынка, древнего храма и мастер-классы по приготовлению национальных блюд
Начало: У центрального рынка
«Во время наших мастер-классов вы сможете активно участвовать в приготовлении одного основного блюда и десерта, или же наблюдать и черпать опыт»
Завтра в 10:00
22 янв в 09:00
от €200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Озеро Севан, древние монастыри и этнические мастер-классы - из Еревана
Отправиться в путешествие по провинциям Котайк, Гехаркуник и Тавуш
Начало: От места вашего проживания в Ереване
«Полюбуетесь озером Севан и познакомитесь с местной кухней»
22 янв в 09:00
23 янв в 09:00
от €240 за всё до 14 чел.
-
3%
Групповая
Азатское водохранилище, храмы и мастер-класс по выпечке лаваша (из Еревана)
Увлекательное путешествие по Армении: от древних храмов до мастер-класса по выпечке лаваша. Откройте для себя культуру и природу страны
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
Завтра в 10:00
28 янв в 10:00
€33
€34 за человека
Фотопрогулка
до 5 чел.
Святыни Гарни и Гегард, Симфония камней и мастер-класс по выпечке лаваша
Прикоснуться к духовному, культурному, природному наследиям Армении и увезти профессиональные снимки
Начало: У вашего отеля
«Приготовление, значение и внешний вид традиционного армянского хлеба входят в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
С армянским лавашом в подземелье мастера
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
«С 2007 года, в конце января или начале февраля, в Армении празднуют свой день влюбленных, день Святого Саркиса, а по традиции молодые девушки на ночь кушают соленые лепешки и не пьют воду, чтоб во сне увидеть своего будущего суженного»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по приготовлению кюфты в Ереване
Научиться готовить традиционное блюдо Армении и попробовать его с вином или кофе
Начало: В районе Давташен
«На уютной кухне мы приготовим традиционную кюфту по-армянски»
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€57 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 3 чел.
Гюмри + монастыри Аричаванк и Мармашен
Познакомиться с городом мастеров и посетить древние святыни в необычной поездке по Ширакской области
Начало: С места проживания туристов
«По желанию и с доплатой попробуете вкуснейшие пончики или хинкали»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€266
€380 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Мастер-класс по армянскому танцу
Познакомьтесь с культурой Армении через танец! Научитесь кочари, горани или тамзара от солиста ансамбля. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
Начало: В танцевальной школе в Ереване
«С культурой Армении можно знакомиться через её историю, кухню, ремесла — и конечно через танец»
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
от €130 за всё до 15 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
«Если захотите, мы заедем в деревню неподалеку от Гарни, где вас ждет мастер-класс по выпечке традиционного армянского лаваша — нематериального мирового наследия»
Завтра в 10:00
22 янв в 08:00
от €176
€195 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
Уникальная возможность познакомиться с культурой Еревана через архитектуру, ремёсла и кулинарию. Узнайте секреты города с местным гидом
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
«Ереван — это сплав старинной и современной архитектуры, ремесел, вкусной кухни и доброжелательных жителей»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
€108
€120 за всё до 6 чел.
-
35%
Индивидуальная
до 6 чел.
Моя добродушная Армения
Получите уникальный опыт погружения в армянскую историю и культуру, насладитесь величием Арарата и гостеприимством местных
Начало: Из Еревана от вашей гостиницы
«А любители домашней кухни смогут приготовить армянскую толму с секретом этого дома»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от €202
€310 за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Кулинарное путешествие в сердце Армении: мастер-класс по выпечке лаваша
Попробовать свежий хлеб и почувствовать, что значит быть частью настоящей армянской традиции
Начало: В центре Еревана
«Именно здесь вы увидите, как рождается армянский лаваш — хлеб, внесённый в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: в четверг, субботу и воскресенье в 10:00
22 янв в 10:00
24 янв в 10:00
€49 за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Армянская хашлама: готовим вместе
Откройте секреты армянской кухни, приготовив хашламу. Узнайте, как сочетать мясо и специи, чтобы создать настоящий кулинарный шедевр
Начало: В районе Давидашен
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€61 за всё до 20 чел.
Фотопрогулка
Фототур: Гарни, Гегард и Симфония камней, мастер-класс по выпечке лаваша
Начало: Тур начинается и заканчивается по адресу, который ...
«Мастер-класс по выпечке лаваша: Лаваш – традиционный армянский хлеб, который с 2014 года включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 55 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Святыни, природные чудеса и легенды Армении + мастер-класс по выпечке лаваша
Из Еревана - к Арке Чаренца, Гарни, Симфонии камней, монастырям Гегард и Хор Вирап
«Маршрут этой экскурсии объединяет главное: храмы язычества и христианства, природные чудеса, гору Арарат как образ нации, поэзию, кулинарию и живую память»
Завтра в 10:00
22 янв в 08:00
€350 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
Мир вина: мастер-класс по блендированию и экскурсия с дегустацией
Погрузиться в секреты армянского виноделия, попробовать несколько сортов и научиться смешивать вино
Начало: У вашего отеля
«И конечно, насладитесь неспешной дегустацией трёх сухих вин — красного, белого и розового — с ассорти армянских сыров и хрустящим хлебом»
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
€160 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Этот многоликий Ереван
Приготовить долму, зайти в древнюю церковь и подружиться со страусами на ферме
«А пока ваш кулинарный шедевр будет доходить до готовности, вы прогуляетесь по фабрике — узнаете, как она появилась и как организовано её производство»
Завтра в 10:30
22 янв в 10:30
€125 за всё до 6 чел.
