1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
от 62€53 за всё до 15 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160€144 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4.5 часа
Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин
Познакомиться с традициями и обычаями местных жителей в культурном центре, созданном с душой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
149€135 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Отправиться в увлекательное автопутешествие по западному берегу самого большого озера на Кавказе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €144 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Древний Конд и вино
Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Завтра в 10:00
10 июня в 18:30
от €86 за всё до 8 чел.
скидка
70%
Групповая
2 часа
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
Начало: В районе Давидашен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
50€15 за человека
Индивидуальная
11 часов
Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера
Посетить известные достопримечательности и спуститься в волшебную пещеру
Начало: Любая точка в городе Ереван
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €199 за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
Стать частью культуры, уходящей корнями в глубокую древность
Начало: В районе Каскада
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
100€70 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Ереванский Конд + фастфуд по-армянски
Архитектурная и гастрономическая экспедиция по самому таинственному району Еревана
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
13 июня в 14:30
15 июня в 10:00
от €96 за всё до 8 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
Два символа Армении: хаш и гора Арагац
Прикоснуться к природному и кулинарному достоянию страны
Начало: по месту вашего проживания в Ереване
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300€150 за человека
Мини-группа
3 часа
Конд: лабиринты улочек и чаепитие у местных жителей (мини-группа)
Прогуляться по одному из старейших районов Еревана и почаёвничать в гостях
Начало: На улице Сарьяна
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
€29 за человека
Индивидуальная
6 часов
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Встретить рассвет на высокогорном озере и узнать секреты отменной рыбалки
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
€200 за всё до 2 чел.
скидка
70%
Групповая
2.5 часа
Мастер-класс по приготовлению запечённой форели ишхан
Научиться готовить рыбу, как армянские хозяйки, и приобщиться к традициям страны
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
50€15 за человека
скидка
70%
Групповая
2.5 часа
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
Открыть для себя традиционное армянское блюдо и попробовать его с таном или вином
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
33€10 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Великолепная экскурсия, она оживила, сделала объемным и радостным портрет города. Вардуи показала нам не скучные коренастые здания советского периода, не
- ЛЛюбовь30 мая 2024Мы были на экскурсии по дворикам после прогулки по центру Еревана, посещения Конда и Норка. Переживали, что будут повторения, но
- ннаталья29 мая 2024-
- ДДаниил15 мая 2024Ездили на экскурсию втроём. Конечной точкой нашего маршрута была крепость Амберд (из-за плохой погоды подняться до озера Кари было нельзя). Может,
- ННаталья14 мая 2024Если хотите погостить в настоящей армянской семье с радушной хозяйкой, то вам сюда! Мы провели прекрасный вечер за душевными разговорами, вкуснейшим ужином и зажигательными танцами. И увезли с собой рецепт аутентичного ламаджо) Спасибо Асмик и Валерию!
- ННаталья13 мая 2024Спасибо организаторам за чудесный день!! Поездка на озеро порадовала отличной погодой, увидели и услышали много интересного) Обед в семье - очень комфортно, провели как на даче у родственников - вкусно и душевно! Всем гостям Еревана очень рекомендуем!!!
- ААрина7 мая 2024Отличная экскурсия, нас с подругами крайне понравилось! Спасибо организаторам, было интересно, комфортный маршрут, замечательные фото! Удалось пообедать в настоящем армянском доме, вкусно)
- ЕЕлена6 мая 2024Потрясающая прогулка с фант астической Аней прошла на одном дыхании. Я получила огромное удовольствие и от самого района и от рассказов Ани, у которой кладезь знаний. Советую всем окунуться в историю Конда именно на этой экскурсии.
- ААлександр1 мая 2024Великолепная экскурсия! Наш гид-водитель Артур за день показал нам множество прекрасных мест. Причем, везде рассказывал об истории, демонстрируя глубокие знания,
- OOlga30 апреля 2024Зашли к Ирине на мой день рождения приготовить и попробовать долму. И… это самая лучшая домашняя долма, что я пробовала.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Почувствовать себя местным»
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