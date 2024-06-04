Почувствовать себя местным – экскурсии в Ереване

Найдено 14 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Ереване, цены от €10, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
52 отзыва
Уютные дворы Еревана: гастрономическое приключение
Приглашаем вас на экскурсию по скрытым дворам Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На площади Республики
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
от 6253 за всё до 15 чел.
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
Открыть место с необычной историей, полюбоваться озером, посетить монастырь и провести душевно время
Начало: Ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160144 за всё до 4 чел.
Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин
🚗 На машине
скидка
9%
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин
Познакомиться с традициями и обычаями местных жителей в культурном центре, созданном с душой
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
149135 за всё до 7 чел.
Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
Отправиться в увлекательное автопутешествие по западному берегу самого большого озера на Кавказе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 144 за всё до 10 чел.
Древний Конд и вино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
7 отзывов
Древний Конд и вино
Погулять по старейшему району Еревана, посетить церковь 17 века и насладиться армянским вином
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
Завтра в 10:00
10 июня в 18:30
от 86 за всё до 8 чел.
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
скидка
70%
Групповая
2 часа
11 отзывов
Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
Научиться готовить традиционное блюдо и продегустировать его с ароматным армянским вином
Начало: В районе Давидашен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5015 за человека
Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера
Посетить известные достопримечательности и спуститься в волшебную пещеру
Начало: Любая точка в городе Ереван
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 199 за всё до 10 чел.
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
скидка
30%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
Стать частью культуры, уходящей корнями в глубокую древность
Начало: В районе Каскада
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:30
10070 за человека
Ереванский Конд + фастфуд по-армянски
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Ереванский Конд + фастфуд по-армянски
Архитектурная и гастрономическая экспедиция по самому таинственному району Еревана
Начало: Церковь Святого Ованнеса, Конд
13 июня в 14:30
15 июня в 10:00
от 96 за всё до 8 чел.
Два символа Армении: хаш и гора Арагац
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Два символа Армении: хаш и гора Арагац
Прикоснуться к природному и кулинарному достоянию страны
Начало: по месту вашего проживания в Ереване
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
300150 за человека
Конд: лабиринты улочек и чаепитие у местных жителей (мини-группа)
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Конд: лабиринты улочек и чаепитие у местных жителей (мини-группа)
Прогуляться по одному из старейших районов Еревана и почаёвничать в гостях
Начало: На улице Сарьяна
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
29 за человека
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Индивидуальная
6 часов
Утро с рыбаком Торгомом на Севане
Встретить рассвет на высокогорном озере и узнать секреты отменной рыбалки
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
200 за всё до 2 чел.
Мастер-класс по приготовлению запечённой форели ишхан
скидка
70%
Групповая
2.5 часа
Мастер-класс по приготовлению запечённой форели ишхан
Научиться готовить рыбу, как армянские хозяйки, и приобщиться к традициям страны
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
5015 за человека
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
скидка
70%
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Кулинарный мастер-класс: готовим женгялов хац
Открыть для себя традиционное армянское блюдо и попробовать его с таном или вином
Начало: В районе Давташен
Расписание: ежедневно в 13:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
3310 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
    Великолепная экскурсия, она оживила, сделала объемным и радостным портрет города. Вардуи показала нам не скучные коренастые здания советского периода, не
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    банальный новодел, а жемчужины, сохранившиеся из прошлой жизни. Душу города. Спасибо ей большое за яркий, эмоциональный рассказ на красивом и грамотном русском языке. За любовь к Еревану и его людям, которой прониклись и мы.

  • Л
    Любовь
    30 мая 2024
    Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
    Мы были на экскурсии по дворикам после прогулки по центру Еревана, посещения Конда и Норка. Переживали, что будут повторения, но
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    их не было ни одного!!! Экскурсия прошла легко, буквально на одном дыхании. Мы посмотрели дворики разных эпох. Даже в +27 нам не было жарко, ни капельки не устали. И если у вас есть пара-тройка часов, которые вы не знаете как провести - не раздумывая на экскурсию по дворикам!

  • н
    наталья
    29 мая 2024
    Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
    -
    ---
  • Д
    Даниил
    15 мая 2024
    Два символа Армении: хаш и гора Арагац
    Ездили на экскурсию втроём. Конечной точкой нашего маршрута была крепость Амберд (из-за плохой погоды подняться до озера Кари было нельзя). Может,
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    эта точка даже интереснее озера:) есть, что посмотреть, виды тоже красивые. Всем довольны, гид Даниэль выстроил наш маршрут очень лаконично, посетили несколько красивых мест по дороге до крепости. И понравилось аутентичное завершение обедом с хашем.

    Ездили на экскурсию втроёмЕздили на экскурсию втроёмЕздили на экскурсию втроём
  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Праздник армянского застолья: вкусные блюда, мастер-классы, танцы, песни
    Если хотите погостить в настоящей армянской семье с радушной хозяйкой, то вам сюда! Мы провели прекрасный вечер за душевными разговорами, вкуснейшим ужином и зажигательными танцами. И увезли с собой рецепт аутентичного ламаджо) Спасибо Асмик и Валерию!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
    Спасибо организаторам за чудесный день!! Поездка на озеро порадовала отличной погодой, увидели и услышали много интересного) Обед в семье - очень комфортно, провели как на даче у родственников - вкусно и душевно! Всем гостям Еревана очень рекомендуем!!!
    Спасибо организаторам за чудесный день!! Поездка на озеро порадовала отличной погодой, увидели и услышали много интересного)
  • А
    Арина
    7 мая 2024
    Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
    Отличная экскурсия, нас с подругами крайне понравилось! Спасибо организаторам, было интересно, комфортный маршрут, замечательные фото! Удалось пообедать в настоящем армянском доме, вкусно)
    Отличная экскурсия, нас с подругами крайне понравилось! Спасибо организаторам, было интересно, комфортный маршрут, замечательные фото! УдалосьОтличная экскурсия, нас с подругами крайне понравилось! Спасибо организаторам, было интересно, комфортный маршрут, замечательные фото! Удалось
  • Е
    Елена
    6 мая 2024
    Конд: лабиринты улочек и чаепитие у местных жителей (мини-группа)
    Потрясающая прогулка с фант астической Аней прошла на одном дыхании. Я получила огромное удовольствие и от самого района и от рассказов Ани, у которой кладезь знаний. Советую всем окунуться в историю Конда именно на этой экскурсии.
  • А
    Александр
    1 мая 2024
    Гарни, Гегард, озеро Севан и волшебная пещера
    Великолепная экскурсия! Наш гид-водитель Артур за день показал нам множество прекрасных мест. Причем, везде рассказывал об истории, демонстрируя глубокие знания,
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    что сделало наши впечатления более насыщенными. Мы посетили несколько монастырей, озеро Севан, город Дилижан. Прекрасно пообедали, сделали множество великолепных флтографий, в чем тоже немалая заслуга нашего гида. Во время всего пути Артур увлекательно рассказывал об Армении, о Ереване, обо всём, что мы видели вокруг. Выражаем Артуру огромную благодарность и всем рекомендуем эту экскурсию и этого гида!

  • O
    Olga
    30 апреля 2024
    Готовим армянскую толму! Кулинарный мастер-класс
    Зашли к Ирине на мой день рождения приготовить и попробовать долму. И… это самая лучшая домашняя долма, что я пробовала.
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    Мы сравнили как и долму от шефа, так и нашу собственную. Узнали все нюансы по заготовке листьев и закрутки долмы, провели шикарное застолье и попробовали кюфту. Отлично провели время и нужно будет вернуться в следующий раз.

    Зашли к Ирине на мой день рождения приготовить и попробовать долму. И… это самая лучшая домашняя

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Почувствовать себя местным»

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  1. Уютные дворы Еревана: приключение с гастрономическим сюрпризом
  2. Волшебная пещера Левона, Севан и обед в семье
  3. Дом Мачаненц - в гости к местным! Поездка из Еревана в Эчмиадзин
  4. Озеро Севан: лошадиная ферма, древний монастырь и домашняя сыроварня
  5. Древний Конд и вино
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
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