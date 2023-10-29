Прикоснуться к хроникам города и получить снимки в формате love story или портрет
Познакомьтесь с удивительным Ереваном и получите красочные фотографии! Столица Армении — это симфония красок и текстур.
Здесь прошлое переплетается с современностью, а узкие улицы и просторные площади создают непередаваемую атмосферу.
Вы прогуляетесь по городу и узнаете его историю, а после встречи получите около 100 невероятных фото на память.
Здесь прошлое переплетается с современностью, а узкие улицы и просторные площади создают непередаваемую атмосферу.
Вы прогуляетесь по городу и узнаете его историю, а после встречи получите около 100 невероятных фото на память.
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы пройдёмся по живописным уголкам Еревана. Поговорим о городе, его истории и местной жизни. Никаких сухих дат и фактов — только живой разговор в дружеской атмосфере.
Моя задача — сделать так, чтобы вы чувствовали себя комфортно во время съёмки, а фото получились настоящими и искренними. Днём вы оцените достопримечательности города, а в вечернее время увидите, как узкие улицы оживают в мягком свете фонарей.
На нашем пути — две основные локации:
- Парк влюблённых — идеальное место для фотосессии love story. Яркие цветы и уютные скамейки создают отличное окружение для снимков, которые отразят вашу привязанность друг к другу, нежность и любовь. Для индивидуальной съёмки парк тоже прекрасно подходит.
- Парк Туманяна. Здесь вас ожидают не только красивые природные уголки для фотосессии, но и атмосфера уюта и спокойствия. Я с удовольствием сделаю ваши снимки в этом чарующем парке.
Организационные детали
- Я снимаю на профессиональную камеру Canon 5D Mark IV с объективом Canon 85mm 1.4
- Вы получите до 100 обработанных фотографий в течение 3 дней после прогулки
- Дополнительно можно заказать ретушь фото. Цена ретуши одного снимка — €4.
- По желанию мы можем провести фотосессию за пределами Еревана. Поездка проходит на вашем транспорте. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Парке влюблённых
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 289 туристов
Всем привет! Меня зовут Артём, я профессиональный фотограф и гид. Активно хожу в походы и знаю тайные локации. Люблю бегать по утрам, увлекаюсь йогой. Очень давно отказался от мяса, не курю и не употребляю спиртное. Восхищаюсь природой и с радостью поделюсь своими эмоциями с вами.
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