Познакомьтесь с удивительным Ереваном и получите красочные фотографии! Столица Армении — это симфония красок и текстур. Здесь прошлое переплетается с современностью, а узкие улицы и просторные площади создают непередаваемую атмосферу. Вы прогуляетесь по городу и узнаете его историю, а после встречи получите около 100 невероятных фото на память.

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Описание

Что вас ожидает

Мы пройдёмся по живописным уголкам Еревана. Поговорим о городе, его истории и местной жизни. Никаких сухих дат и фактов — только живой разговор в дружеской атмосфере.

Моя задача — сделать так, чтобы вы чувствовали себя комфортно во время съёмки, а фото получились настоящими и искренними. Днём вы оцените достопримечательности города, а в вечернее время увидите, как узкие улицы оживают в мягком свете фонарей.

На нашем пути — две основные локации:

Парк влюблённых — идеальное место для фотосессии love story. Яркие цветы и уютные скамейки создают отличное окружение для снимков, которые отразят вашу привязанность друг к другу, нежность и любовь. Для индивидуальной съёмки парк тоже прекрасно подходит.

Парк Туманяна. Здесь вас ожидают не только красивые природные уголки для фотосессии, но и атмосфера уюта и спокойствия. Я с удовольствием сделаю ваши снимки в этом чарующем парке.

Организационные детали