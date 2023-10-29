Фотосессия и прогулка по Еревану

Прикоснуться к хроникам города и получить снимки в формате love story или портрет

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Познакомьтесь с удивительным Ереваном и получите красочные фотографии! Столица Армении — это симфония красок и текстур.

Здесь прошлое переплетается с современностью, а узкие улицы и просторные площади создают непередаваемую атмосферу.

Вы прогуляетесь по городу и узнаете его историю, а после встречи получите около 100 невероятных фото на память.
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Фотосессия и прогулка по Еревану
Ближайшие даты:
29
окт
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
4
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдёмся по живописным уголкам Еревана. Поговорим о городе, его истории и местной жизни. Никаких сухих дат и фактов — только живой разговор в дружеской атмосфере.

Моя задача — сделать так, чтобы вы чувствовали себя комфортно во время съёмки, а фото получились настоящими и искренними. Днём вы оцените достопримечательности города, а в вечернее время увидите, как узкие улицы оживают в мягком свете фонарей.

На нашем пути — две основные локации:

  • Парк влюблённых — идеальное место для фотосессии love story. Яркие цветы и уютные скамейки создают отличное окружение для снимков, которые отразят вашу привязанность друг к другу, нежность и любовь. Для индивидуальной съёмки парк тоже прекрасно подходит.
  • Парк Туманяна. Здесь вас ожидают не только красивые природные уголки для фотосессии, но и атмосфера уюта и спокойствия. Я с удовольствием сделаю ваши снимки в этом чарующем парке.

Организационные детали

  • Я снимаю на профессиональную камеру Canon 5D Mark IV с объективом Canon 85mm 1.4
  • Вы получите до 100 обработанных фотографий в течение 3 дней после прогулки
  • Дополнительно можно заказать ретушь фото. Цена ретуши одного снимка — €4.
  • По желанию мы можем провести фотосессию за пределами Еревана. Поездка проходит на вашем транспорте. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Парке влюблённых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Индивидуальные
Пешеходные
Вечерние
Летние
Фотопрогулки
Парки
Природа и пейзажи
Парк Влюбленных
Популярные места

Похожие туры из Еревана

О многоликом Ереване - с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
107 отзывов
О многоликом Ереване - с любовью
Познакомиться с настоящим Ереваном через яркие детали из жизни его контрастных кварталов
Площадь Республики
Завтра
31 окт
1 ноя
2 ноя
25 за человека
Вечерняя прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
81 отзыв
Популярное предложение
Вечерняя прогулка по Еревану
Побывать на главных площадях, увидеть Лебединое озеро и заглянуть в музей современного искусства
на площади Республики
Сегодня
Завтра
31 окт
1 ноя
20 за человека
Почувствовать космос в Ереване
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Почувствовать космос в Ереване
Поездка в заброшенный эталонный центр по антенным измерениям на горе Арагац
в центре города
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
55 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
ХОРОШО
🧭
ТАМ