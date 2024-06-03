читать дальше

прошли необычными маршрутами, увидели много красивого и узнали об Ереване, его жителях и традициях столько нового. Гаяне любит Ереван, Армению и свой народ и щедро делится этой любовью. Отдельное спасибо за внимательность, один из нашей группы был маломобилен и Гаяне учла это при организации, перестроила под нас программу экскурсии и сделала её максимально комфортной. После такого дня хочется обязательно вернуться и встретиться с Гаяне снова.