Экскурсии по паркам Еревана

Найдено 15 экскурсий в категории «Парки» в Ереване, цены от €36, скидки до 70%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Трилогия Армении: курорты и монастыри
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
«Вы узнаете, как возникла здравница и Дилижанский национальный парк»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 6 чел.
Oбзорная экскурсия по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
63 отзыва
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
«Старый город Вас ждут знаковые места старого города: Каскад и Опера, проспект Маштоца, Парк Победы с могучим памятником «Мать Армения» и смотровой площадкой, откуда город виден, как на ладони»
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
125 за всё до 3 чел.
Такой разный Ереван
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
26 отзывов
Такой разный Ереван
Оценить современные достопримечательности и погрузиться в прошлое в колоритных районах 18-19 веков
Начало: На площади Республики
«Поднимемся на холм, где расположился парк Победы, и полюбуемся панорамным видом на город»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
90 за всё до 3 чел.
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
🚗 На машине
Групповая
7.5 часов
67 отзывов
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона
Начало: Площадь Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
36 за человека
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Прикоснуться к истокам христианства в первой стране, принявшей его в качестве официальной религии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
175 за всё до 4 чел.
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
21 отзыв
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Отправиться из Еревана к водопадам и первобытным пещерам и пронестись на самом длинном зиплайне
Начало: Гостиница
«Кроме полета на зиплайне в парке можно организовать конную прогулку, пейнтбол или поездку на внедорожниках»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 185 за всё до 50 чел.
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
10 отзывов
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала
Начало: на площади Республики
«Парк-ресторан — мультикультурная и самая фотогеничная локация Эчмиадзина»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150128 за всё до 17 чел.
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
Успейте застать период весеннего опыления в мае-июне! (но девственная природа прекрасна круглый год)
Начало: на площади Республики или у вашего отеля
«Но и в другие месяцы дышится в парке отлично»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 300225 за всё до 10 чел.
Озеро Севан, национальный парк Дилиджан
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Озеро Севан, национальный парк Дилиджан
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$130 за всё до 5 чел.
Маленькая «Швейцария» в Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
31 отзыв
Маленькая «Швейцария» в Армении
Озеро Севан и окрестности Дилижана - путешествие в самые живописные места страны
Начало: в центре города
«В национальном парке вы также посетите монастырь Гошаванк — древний памятник культуры и науки, где узнаете о средневековой истории этого места и деятельности великого армянского учёного Мхитара Гоши»
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Фотосессия и прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Фотосессия и прогулка по Еревану
Прикоснуться к хроникам города и получить снимки в формате love story или портрет
Начало: в Парке влюблённых
«Парк влюблённых — идеальное место для фотосессии love story»
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
89 за всё до 2 чел.
Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
Посетить Севан, погулять по заповеднику, отыскать монастыри в лесах и узнать о самобытной общине
«А затем переместитесь в город-курорт Дилижан и оттуда отправитесь в лёгкий хайкинг по одному из четырёх национальных парков страны»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Чудеса ЮНЕСКО в Армении
🚗 На машине
скидка
70%
Индивидуальная
8 часов
Чудеса ЮНЕСКО в Армении
Увидеть монастыри Ахпат и Санаин, пещерно-замковый комплекс Зарни-Парни и парк Букв
Начало: По адресу вашего проживания
«Памятник армянскому алфавиту, также известный как парк Букв, возле села Арташаван»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
25075 за всё до 3 чел.
На парусной яхте по Севану и пешком по необитаемому полуострову
🛥 На яхте
Мини-группа
8 часов
На парусной яхте по Севану и пешком по необитаемому полуострову
Прокатиться по Гегамскому морю и понаблюдать за ящерицами в национальном парке
Начало: На проспекте Комитаса
«Это самая живописная часть Севанского национального парка»
85 за человека
Регион Тавуш: парк Оленей и озеро Парз (в мини-группе из Еревана)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
Регион Тавуш: парк Оленей и озеро Парз (в мини-группе из Еревана)
Познакомиться с кавказскими оленями и посетить кристально чистое озеро за полдня
Начало: у вашего отеля
«Вы погуляете по заповедному лесу и дойдёте до парка, где живут олени»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Ksenia
    3 июня 2024
    Такой разный Ереван
    Замечательная экскурсия по Еревану. Мы узнали про историю города и страны, и почувствовали национальный дух и колорит города и армянского народа. Было очень интересно и приятно.
  • И
    Игорь
    2 июня 2024
    Такой разный Ереван
    Огромное удовольствие и восторг от Армении, её истории и необыкновенных знаний нашего гида Гаяне! Экскурсия очень понравилась, гид по-настоящему любит
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    и знает свой город, мы прошлись по множеству интереснейших мест, и у нее есть ответ на любой вопрос! Организация перемещения по городу отличная, опытный водитель, новый микроавтобус, всё вовремя. Было очень интересно, познавательно, красиво и вкусно. Гаяне, спасибо большое!

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
    Отличная экскурсия-прогулка👍 Всё организовано для максимального комфорта гостей, учитываются все пожелания по маршруту. Спасибо водителю Арману, ну а гид Армен это высший пилотаж😊.
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    За день я узнала столько нового😊, особенно про хачкары. Отличная подача материала, доступным языком и очень легко. Великолепные виды озера Севан. Калоритный Дилежан. Монастырь Кечарис и Агарцин очень сильные по энергетике, благодатные места, места куда хочется возвращаться. Погода тоже порадовала, было солнечно, без ветра. Если бы можно было поставить больше звёзд, поставила бы 10 😁 Точно знаю что этот день проведённый в компании Армена запомню на всю жизнь, спасибо🤗

    Отличная экскурсия-прогулка👍Отличная экскурсия-прогулка👍Отличная экскурсия-прогулка👍Отличная экскурсия-прогулка👍
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
    Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и современных объектов. День пролетел незаметно, и оставил массу приятных впечатлений! Благодарю Ованнеса за мой идеальный день в Армении!
    Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов иОваннес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Фотосессия и прогулка по Еревану
    Артем фанат своего фото дела) локации классные, фото великолепные) чистый Голивуд) спасибо🩵
    Артем фанат своего фото дела) локации классные, фото великолепные) чистый Голивуд) спасибо🩵Артем фанат своего фото дела) локации классные, фото великолепные) чистый Голивуд) спасибо🩵
  • А
    Анастасия
    15 мая 2024
    Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
    Спасибо большое Лусине за экскурсию, все очень понравилось. Побывали в замечательных местах и посмотрели красоту.
    Спасибо большое Лусине за экскурсию, все очень понравилось. Побывали в замечательных местах и посмотрели красотуСпасибо большое Лусине за экскурсию, все очень понравилось. Побывали в замечательных местах и посмотрели красотуСпасибо большое Лусине за экскурсию, все очень понравилось. Побывали в замечательных местах и посмотрели красотуСпасибо большое Лусине за экскурсию, все очень понравилось. Побывали в замечательных местах и посмотрели красоту
  • А
    Арина
    12 мая 2024
    Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
    Доверила Араму маму и крестную. Все прошло замечательно. Арам очень тактичный человек и интересный собеседник. Туристы остались в полном восторге от поездки. Экскурсия полностью соответствует описанию и оправдала все ожидания. Спасибо 🙏
  • А
    Александра
    11 мая 2024
    Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
    Лори-очень красивая и живописная часть Армении. Ованес провел с нами целый день, не жалея сил и времени. Очень много узнали
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    про Армению и ее историю. Нам очень понравились крепость и красивые виды Лори. Это необычный маршрут и особенно будет интересен тем кто уже многое видел в Армении. Спасибо Ованесу за его старания и интерес, с которым он рассказывает.

  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
    Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана, Эчмиадзине. Изучая предлагаемые
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    экскурсии, выбор пал на старинные храмы, соборы, музеи под открытым небом. Экскурсия была насыщенна информацией, интересными фактами, переплетающимися историями. Передвигаться от одной локации к другой, погружаясь в различные эпохи, с таким рассказчик, как Ованнес, становилось всё интереснее и интереснее. Поток информации в течение всей поездки шикарен! Спасибо за насыщенный день, за приятную компанию, за чёткую организацию и гибкость наших совместных планов 😊, а ещё за знакомство с потрясающим пространством, где мир создан из добра! Натали, Вероника и воспитанная собака Моня

    Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от ЕреванаНедавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана
  • K
    Ksenia
    9 мая 2024
    Такой разный Ереван
    Приехав ненадолго в Армению, мы решили взять экскурсию «Такой разный Ереван» с гидом Гаяне. Это был очень интересный день, мы
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    прошли необычными маршрутами, увидели много красивого и узнали об Ереване, его жителях и традициях столько нового. Гаяне любит Ереван, Армению и свой народ и щедро делится этой любовью. Отдельное спасибо за внимательность, один из нашей группы был маломобилен и Гаяне учла это при организации, перестроила под нас программу экскурсии и сделала её максимально комфортной. После такого дня хочется обязательно вернуться и встретиться с Гаяне снова.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Парки»

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  1. Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
  2. Oбзорная экскурсия по Еревану
  3. Такой разный Ереван
  4. Севан и Дилижан: дивная природа Армении
  5. Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
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