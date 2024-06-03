1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Трилогия Армении: курорты и монастыри
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
«Вы узнаете, как возникла здравница и Дилижанский национальный парк»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
«Старый город Вас ждут знаковые места старого города: Каскад и Опера, проспект Маштоца, Парк Победы с могучим памятником «Мать Армения» и смотровой площадкой, откуда город виден, как на ладони»
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Такой разный Ереван
Оценить современные достопримечательности и погрузиться в прошлое в колоритных районах 18-19 веков
Начало: На площади Республики
«Поднимемся на холм, где расположился парк Победы, и полюбуемся панорамным видом на город»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€90 за всё до 3 чел.
Групповая
7.5 часов
Севан и Дилижан: дивная природа Армении
Путешествие по Армении: озеро Севан, монастыри и курортный Дилижан. Откройте для себя красоту и историю региона
Начало: Площадь Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
21 июня в 10:00
12 июля в 10:00
€36 за человека
Индивидуальная
6 часов
Святой Эчмиадзин, руины храма Звартноц и парк «Гавань Ноя»
Прикоснуться к истокам христианства в первой стране, принявшей его в качестве официальной религии
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€175 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Приключения в Ластивере, озеро Севан и уютный Дилиджан
Отправиться из Еревана к водопадам и первобытным пещерам и пронестись на самом длинном зиплайне
Начало: Гостиница
«Кроме полета на зиплайне в парке можно организовать конную прогулку, пейнтбол или поездку на внедорожниках»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €185 за всё до 50 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Эчмиадзин - храмы, музеи и необычный парк
Увидеть Звартноц, провести день в античной столице Армении и понять, какой современной она стала
Начало: на площади Республики
«Парк-ресторан — мультикультурная и самая фотогеничная локация Эчмиадзина»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 150€128 за всё до 17 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
12 часов
Зелёный край Лори + дендропарк «Сочут»
Успейте застать период весеннего опыления в мае-июне! (но девственная природа прекрасна круглый год)
Начало: на площади Республики или у вашего отеля
«Но и в другие месяцы дышится в парке отлично»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 300€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Озеро Севан, национальный парк Дилиджан
Начало: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
$130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Маленькая «Швейцария» в Армении
Озеро Севан и окрестности Дилижана - путешествие в самые живописные места страны
Начало: в центре города
«В национальном парке вы также посетите монастырь Гошаванк — древний памятник культуры и науки, где узнаете о средневековой истории этого места и деятельности великого армянского учёного Мхитара Гоши»
1 ноя в 09:00
2 ноя в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия и прогулка по Еревану
Прикоснуться к хроникам города и получить снимки в формате love story или портрет
Начало: в Парке влюблённых
«Парк влюблённых — идеальное место для фотосессии love story»
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
€89 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Поход в Дилижанском национальном парке и чаепитие у молокан
Посетить Севан, погулять по заповеднику, отыскать монастыри в лесах и узнать о самобытной общине
«А затем переместитесь в город-курорт Дилижан и оттуда отправитесь в лёгкий хайкинг по одному из четырёх национальных парков страны»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
скидка
70%
Индивидуальная
8 часов
Чудеса ЮНЕСКО в Армении
Увидеть монастыри Ахпат и Санаин, пещерно-замковый комплекс Зарни-Парни и парк Букв
Начало: По адресу вашего проживания
«Памятник армянскому алфавиту, также известный как парк Букв, возле села Арташаван»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250€75 за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
На парусной яхте по Севану и пешком по необитаемому полуострову
Прокатиться по Гегамскому морю и понаблюдать за ящерицами в национальном парке
Начало: На проспекте Комитаса
«Это самая живописная часть Севанского национального парка»
€85 за человека
Мини-группа
5 часов
Регион Тавуш: парк Оленей и озеро Парз (в мини-группе из Еревана)
Познакомиться с кавказскими оленями и посетить кристально чистое озеро за полдня
Начало: у вашего отеля
«Вы погуляете по заповедному лесу и дойдёте до парка, где живут олени»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKsenia3 июня 2024Замечательная экскурсия по Еревану. Мы узнали про историю города и страны, и почувствовали национальный дух и колорит города и армянского народа. Было очень интересно и приятно.
- ИИгорь2 июня 2024Огромное удовольствие и восторг от Армении, её истории и необыкновенных знаний нашего гида Гаяне! Экскурсия очень понравилась, гид по-настоящему любит
- ММария2 июня 2024Отличная экскурсия-прогулка👍 Всё организовано для максимального комфорта гостей, учитываются все пожелания по маршруту. Спасибо водителю Арману, ну а гид Армен это высший пилотаж😊.
- ЕЕлена21 мая 2024Ованнес провёл замечательную экскурсию, все очень понравилось! Маршрут идеально продуман, и предусматривает посещение старинных храмов и современных объектов. День пролетел незаметно, и оставил массу приятных впечатлений! Благодарю Ованнеса за мой идеальный день в Армении!
- ААнна16 мая 2024Артем фанат своего фото дела) локации классные, фото великолепные) чистый Голивуд) спасибо
- ААнастасия15 мая 2024Спасибо большое Лусине за экскурсию, все очень понравилось. Побывали в замечательных местах и посмотрели красоту.
- ААрина12 мая 2024Доверила Араму маму и крестную. Все прошло замечательно. Арам очень тактичный человек и интересный собеседник. Туристы остались в полном восторге от поездки. Экскурсия полностью соответствует описанию и оправдала все ожидания. Спасибо 🙏
- ААлександра11 мая 2024Лори-очень красивая и живописная часть Армении. Ованес провел с нами целый день, не жалея сил и времени. Очень много узнали
- ННаталья9 мая 2024Недавно я в компании с любимой дочечерью, была на прекрасной экскурсии в небольшом городе, в непосредственной близости от Еревана, Эчмиадзине. Изучая предлагаемые
- KKsenia9 мая 2024Приехав ненадолго в Армению, мы решили взять экскурсию «Такой разный Ереван» с гидом Гаяне. Это был очень интересный день, мы
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Парки»
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