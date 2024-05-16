читать дальше Айк, человек очень эрудированный и прекрасно знающий город. Эти несколько часов пролетели в очень дружелюбной и насыщенной обстановке, узнали много нового об Армении, Ереване и армянах, очень понравилось, обязательно будем рекомендовать Айка нашим знакомым! На интеллектуальную игру к сожалению попасть не удалось, но в следующий раз обязательно!

Наконец то решили поехать с супругой в Ереван, где до этого еще не были. Нам повезло что нашим гидом стал