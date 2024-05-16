Парк Влюбленных – экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк Влюбленных» в Ереване, цены от €27, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В ритме города: по Еревану - на метро
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
В ритме города: по Еревану - на метро
Увидеть менее известные - и не менее интересные места, которые не показывают туристам
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 3027 за всё до 10 чел.
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
Взглянуть на город со смотровой, прогуляться по центру, погрузиться в историю и потренировать ум
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
80 за всё до 4 чел.
Фотосессия и прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Фотосессия и прогулка по Еревану
Прикоснуться к хроникам города и получить снимки в формате love story или портрет
Начало: в Парке влюблённых
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
89 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Норма
    16 мая 2024
    В ритме города: по Еревану - на метро
    Спасибо Роланду за нетривиальный /небанальный маршрут, знакомство с метрополитеном, аутентичными двориками и архитектурой Еревана, за глубочайшие знания истории и культуры,
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    эпоса региона и биографий выдающихся деятелей науки и искусства города, за живую подачу материала, гибкость индивидуального подхода к интересам и пожеланиям клиентов-туристов, за грамотность, интеллигентность, гражданскую позицию и искренний патриотизм по отношению к Родине, Армении 🇦🇲

    Спасибо Роланду за нетривиальный /небанальный маршрут, знакомство с метрополитеном, аутентичными двориками и архитектурой Еревана, за глубочайшиеСпасибо Роланду за нетривиальный /небанальный маршрут, знакомство с метрополитеном, аутентичными двориками и архитектурой Еревана, за глубочайшиеСпасибо Роланду за нетривиальный /небанальный маршрут, знакомство с метрополитеном, аутентичными двориками и архитектурой Еревана, за глубочайшиеСпасибо Роланду за нетривиальный /небанальный маршрут, знакомство с метрополитеном, аутентичными двориками и архитектурой Еревана, за глубочайшие
  • А
    Александр
    16 мая 2024
    Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
    Айк — очень искренний, глубокий и интересный собеседник, в разговоре с которым очень комфортно понимать, как и чем живет сегодняшний город и почему он такой.
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Фотосессия и прогулка по Еревану
    Артем фанат своего фото дела) локации классные, фото великолепные) чистый Голивуд) спасибо🩵
    Артем фанат своего фото дела) локации классные, фото великолепные) чистый Голивуд) спасибо🩵Артем фанат своего фото дела) локации классные, фото великолепные) чистый Голивуд) спасибо🩵
  • О
    Оксана
    3 мая 2024
    Фотосессия и прогулка по Еревану
    Спасибо Артёму за качественную фотосессию! Фото, как на обложку журнала получились. Фотограф хорошо знает город и красивые локации. Мы остались довольны и прогулкой, и результатом.
  • Р
    Руслан
    30 апреля 2024
    Фотосессия и прогулка по Еревану
    Очень и очень достойный фотограф, если вам повезет и он будет свободен не раздумывая соглашайтесь. Отличные фото вам гарантированы.
    Очень и очень достойный фотограф, если вам повезет и он будет свободен не раздумывая соглашайтесь. Отличные фото вам гарантированыОчень и очень достойный фотограф, если вам повезет и он будет свободен не раздумывая соглашайтесь. Отличные фото вам гарантированыОчень и очень достойный фотограф, если вам повезет и он будет свободен не раздумывая соглашайтесь. Отличные фото вам гарантированыОчень и очень достойный фотограф, если вам повезет и он будет свободен не раздумывая соглашайтесь. Отличные фото вам гарантированыОчень и очень достойный фотограф, если вам повезет и он будет свободен не раздумывая соглашайтесь. Отличные фото вам гарантированы
  • Д
    Денис
    14 марта 2024
    Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
    Наконец то решили поехать с супругой в Ереван, где до этого еще не были. Нам повезло что нашим гидом стал
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    Айк, человек очень эрудированный и прекрасно знающий город. Эти несколько часов пролетели в очень дружелюбной и насыщенной обстановке, узнали много нового об Армении, Ереване и армянах, очень понравилось, обязательно будем рекомендовать Айка нашим знакомым! На интеллектуальную игру к сожалению попасть не удалось, но в следующий раз обязательно!

  • А
    Алина
    11 марта 2024
    Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
    Брали тур по Еревану. Айк очень знающий и интересный рассказчик! Показал нам больше, чем мы договаривались. Обязательно будем его рекомендовать. Спасибо!
  • Е
    Елена
    26 июля 2023
    В ритме города: по Еревану - на метро
    Хочу поблагодарить Роланда за чудесный формат экскурсии: необычно, колоритно, насыщенно! Мы прошлись по знаковым улочкам, заглядывали в чудесные арт-пространства, знакомились с
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    архитектурой Еревана, смотрели на интересные скульптуры современного искусства! Естественно, прокатились на метро. Особенно понравился рассказ о собаках Армении, уютные парки Еревана и много много чего другого. Помимо всего перечисленного, Роланд - очень образованный, вежливый и клиентоориентированный гид. Я очень восхищаюсь историками, умеющими интерпретировать события в разных аспектах. Роланд, благодарю Вас за широкий охват Еревана и Армении в целом. Успехов Вам в Вашей профессии!

    Хочу поблагодарить Роланда за чудесный формат экскурсии: необычно, колоритно, насыщенно!Хочу поблагодарить Роланда за чудесный формат экскурсии: необычно, колоритно, насыщенно!Хочу поблагодарить Роланда за чудесный формат экскурсии: необычно, колоритно, насыщенно!Хочу поблагодарить Роланда за чудесный формат экскурсии: необычно, колоритно, насыщенно!Хочу поблагодарить Роланда за чудесный формат экскурсии: необычно, колоритно, насыщенно!
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2023
    В ритме города: по Еревану - на метро
    Спасибо большое Роланду, он рассказал нам об Армении и Ереване с большой любовью, начиная с зарождения армянского народа до сегодняшних
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    дней. Роланд историк, поэтому экскурсия профессионально выстроена. Но Роланд не просто даёт сухие факты из путеводителя, его экскурсия - эмоциональный и артистичный рассказ человека о своей Родине.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Парк Влюбленных»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Фотосессия и прогулка по Еревану
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  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Парк Влюбленных" можно забронировать 3 экскурсии от 27 до 89 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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