1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
В ритме города: по Еревану - на метро
Увидеть менее известные - и не менее интересные места, которые не показывают туристам
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 30€27 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
Взглянуть на город со смотровой, прогуляться по центру, погрузиться в историю и потренировать ум
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€80 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия и прогулка по Еревану
Прикоснуться к хроникам города и получить снимки в формате love story или портрет
Начало: в Парке влюблённых
1 сен в 08:30
2 сен в 08:30
€89 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННорма16 мая 2024Спасибо Роланду за нетривиальный /небанальный маршрут, знакомство с метрополитеном, аутентичными двориками и архитектурой Еревана, за глубочайшие знания истории и культуры,
- ААлександр16 мая 2024Айк — очень искренний, глубокий и интересный собеседник, в разговоре с которым очень комфортно понимать, как и чем живет сегодняшний город и почему он такой.
- ААнна16 мая 2024Артем фанат своего фото дела) локации классные, фото великолепные) чистый Голивуд) спасибо
- ООксана3 мая 2024Спасибо Артёму за качественную фотосессию! Фото, как на обложку журнала получились. Фотограф хорошо знает город и красивые локации. Мы остались довольны и прогулкой, и результатом.
- РРуслан30 апреля 2024Очень и очень достойный фотограф, если вам повезет и он будет свободен не раздумывая соглашайтесь. Отличные фото вам гарантированы.
- ДДенис14 марта 2024Наконец то решили поехать с супругой в Ереван, где до этого еще не были. Нам повезло что нашим гидом стал
- ААлина11 марта 2024Брали тур по Еревану. Айк очень знающий и интересный рассказчик! Показал нам больше, чем мы договаривались. Обязательно будем его рекомендовать. Спасибо!
- ЕЕлена26 июля 2023Хочу поблагодарить Роланда за чудесный формат экскурсии: необычно, колоритно, насыщенно! Мы прошлись по знаковым улочкам, заглядывали в чудесные арт-пространства, знакомились с
- ЮЮлия29 апреля 2023Спасибо большое Роланду, он рассказал нам об Армении и Ереване с большой любовью, начиная с зарождения армянского народа до сегодняшних
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Парк Влюбленных»
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