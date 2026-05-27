Фотосессия в Ереване на рассвете

Мягкий свет, розовый туф и естественные портреты
На рассвете Ереван особенно прекрасен: улицы ещё тихие, свет мягкий, а город только начинает просыпаться. Мы будем ловить этот особенный утренний свет и самые красивые ракурсы.

Я подскажу, как чувствовать себя перед камерой легко и естественно, чтобы кадры получились живыми и атмосферными. В итоге у вас останутся не просто яркие фотографии, а тёплые воспоминания о Ереване.
Описание фото-прогулки

Начнём фотопрогулку на Площади Республики. Здесь мы сделаем первые кадры на фоне монументальных зданий.

Далее отправимся на Северный проспект — современную пешеходную улицу с элегантной архитектурой. Здесь получаются стильные городские кадры.

По дороге заглянем в уютные улочки центра, а в тёплое время года сделаем несколько фотографий в атмосферном кафе.

Остановимся у здания Яндекса, выполненного из армянского розового туфа с красивыми арками. Этот камень — один из символов архитектуры Еревана.

Прогулку завершим у Каскада — большого комплекса с террасами, скульптурами и панорамными площадками. В ясную погоду отсюда открывается великолепный вид на гору Арарат.

Во время прогулки я помогу с позированием, чтобы фотографии получились естественными и живыми, а сама съёмка прошла легко и комфортно.

Организационные детали

  • Снимаю на Canon R6. В течение 14 дней после прогулки вы получите 100–120 готовых фото в цветокоррекции. Исходники не высылаю
  • Время начала фотосессии может варьироваться с 6 до 9 утра. Всё зависит от сезона и длины светового дня
  • Перед встречей я дам вам рекомендации по образам
  • Дополнительно вы можете заказать съёмку на плёнку (36 кадров). Нужно оплатить расходники — 14 000 драмов ($37)
  • В случае дождя фотосессия может быть отменена или перенесена, если есть другая удобная дата
  • С вами на съёмке буду я

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аспрам
Аспрам — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — Аспо и Женя, фотограф и гид. У нас разные проекты, но общая цель — сделать ваши впечатления об Армении яркими и настоящими. Я организую фотосессии в городе и
на природе, создавая живые, атмосферные кадры. Женя проводит увлекательные экскурсии, показывает скрытые места Армении. Мы живём в маленьком курортном городе Дилижан, среди прекрасных горных пейзажей и любим открывать Армению так, как видим её сами.

