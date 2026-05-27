На рассвете Ереван особенно прекрасен: улицы ещё тихие, свет мягкий, а город только начинает просыпаться. Мы будем ловить этот особенный утренний свет и самые красивые ракурсы. Я подскажу, как чувствовать себя перед камерой легко и естественно, чтобы кадры получились живыми и атмосферными. В итоге у вас останутся не просто яркие фотографии, а тёплые воспоминания о Ереване.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €290 за экскурсию

Описание фото-прогулки

Начнём фотопрогулку на Площади Республики. Здесь мы сделаем первые кадры на фоне монументальных зданий.

Далее отправимся на Северный проспект — современную пешеходную улицу с элегантной архитектурой. Здесь получаются стильные городские кадры.

По дороге заглянем в уютные улочки центра, а в тёплое время года сделаем несколько фотографий в атмосферном кафе.

Остановимся у здания Яндекса, выполненного из армянского розового туфа с красивыми арками. Этот камень — один из символов архитектуры Еревана.

Прогулку завершим у Каскада — большого комплекса с террасами, скульптурами и панорамными площадками. В ясную погоду отсюда открывается великолепный вид на гору Арарат.

Во время прогулки я помогу с позированием, чтобы фотографии получились естественными и живыми, а сама съёмка прошла легко и комфортно.

Организационные детали