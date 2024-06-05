1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€20 за человека
Индивидуальная
9 часов
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €165 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
О многоликом Ереване - с любовью: путешествие по истории и современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Еревану, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
скидка
64%
Групповая
2.5 часа
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
42€15 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€15 за человека
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 89€72 за всё до 50 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 56€42 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций
Начало: У комплекса «Каскад»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от €46 за всё до 5 чел.
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 65€46 за всё до 14 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€149 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ереван - город, похожий на солнце: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старым улочкам, посещение ключевых достопримечательностей и знакомство с душевными жителями Еревана. Узнайте город изнутри
15 июня в 15:00
16 июня в 13:00
€45 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
€125 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
€25 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия Каскада
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом
Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Начало: на площади Республики
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
€42 за всё до 4 чел.
скидка
7%
Индивидуальная
2 часа
Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака
Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами
Начало: В саду «Каскада»
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:30
от 29€27 за человека
скидка
35%
Мини-группа
2 часа
Душевный Ереван: групповая прогулка с местным жителем по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Еревана вместе с эрудированными гидами, которые влюблены в свой город и готовы поделиться этой любовью с вами
Начало: У входа в каскад снизу с правой стороны есть памят...
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
20€13 за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Получить профессиональные снимки на фоне ярких достопримечательностей армянской столицы
Начало: Памятник Александра Таманяна
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
€99 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ереван: путешествие по историческому центру и району Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€9 за человека
скидка
4%
Фотопрогулка
3.5 часа
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Начало: Каскад, у памятника Александра Таманяна
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 90€86 за всё до 9 чел.
скидка
54%
Индивидуальная
3 часа
Ереван: путешествие от старины к современности
Исследуйте душу Еревана: от загадочных тайн до винных улиц и современного искусства, в уютной атмосфере
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
57€26 за человека
Квест
3 часа
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
В игровом формате узнать любопытные факты о столице Армении и открыть для себя новые места
Начало: У Каскада
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€30 за человека
Групповая
5.5 часов
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Отправиться в духовный центр страны, а затем прокатиться по ереванским достопримечательностям
Начало: На площади Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Популярное предложение
Трансфер с экскурсией по Еревану: аэропорт, храмы, кухня
Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане
Начало: В аэропорту или вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€185 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ереван в деталях: путешествие по историческому и современному сердцу Армении
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: Площадь Республики, у входа в Исторический музей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€58 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
€125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Комфортный трансфер и обзорная экскурсия в Ереване
Встреча в аэропорту с презентом, комфортный трансфер, заселение в отель и познавательная прогулка по Еревану
Начало: В аэропорту либо в любой другой точке в пределах Е...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от €120 за всё до 18 чел.
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
76€69 за человека
Фотопрогулка
3 часа
Фотогеничный Ереван: эксклюзивная фотопрогулка
Получите коллекцию из 50 профессиональных фото с историческими и современными красотами Еревана в качестве фона
Начало: На площади Республики у входа в отель Мариотт
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€160 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
В ритме города: по Еревану - на метро
Увидеть менее известные - и не менее интересные места, которые не показывают туристам
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 30€27 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
Взглянуть на город со смотровой, прогуляться по центру, погрузиться в историю и потренировать ум
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
€80 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Здравствуй, древний и солнечный Ереван»
Прогулка по Еревану: от площади Республики до Матенадарана, встреча с историей и культурой древнего города
Начало: на площади Республики
Расписание: в понедельник и вторник в 17:00
17 июня в 17:00
18 июня в 17:00
€15 за человека
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
Пройти по Малому центру с профессиональным журналистом и услышать интересные истории
Начало: На площади Республики
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€99 за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€32 за человека
Индивидуальная
4 часа
Трансфер с экскурсией по Еревану: удобство и культурное погружение
Встреча в аэропорту, пешая экскурсия по Еревану и удобная поездка до вашего отеля - начните путешествие с комфорта
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
Крепость Эребуни, рынок ГУМ и центр Еревана: погружение в армянскую культуру
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Начало: У места вашего проживания в Ереване
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
150€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Изучить наследие советского модернизма и увидеть самые яркие примеры
Начало: На улице Тигран Мец
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€200 за всё до 5 чел.
скидка
28%
Индивидуальная
4 часа
Искусство в Ереване: от современности до древности
Прикоснуться к истории искусства Армении, зайти в два музея и увидеть самую древнюю обувь в мире
Начало: в районе Каскада
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
32€23 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия-дегустация по архитектурному Еревану
Прогулка для любителей городского колорита, хорошего вина и современного искусства
Начало: у Каскада
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€30 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
С комфортом добраться до города, увидеть его главные места и прикоснуться к их истории
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Необычный Ереван
Раскрыть тайны и легенды города, участвуя в перформансах и мини-спектаклях
Начало: У памятника Араму Хачатуряну
Завтра в 11:30
10 июня в 11:00
€50 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
3 часа
Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1960-х годов по городу и познакомиться с его историей и наследием
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€108 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВячеслав5 июня 2024Большое спасибо гиду Гаянэ!!!
- ННаталия5 июня 2024Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом! И отдельное спасибо, что подождали!
- ССергей5 июня 2024Экскурсия по Еревану 30 мая 2024 года. Экскурсовод Алина создала сразу атмосферу заинтересованности. Мягкий тембр голоса. Излагаются интересные исторические факты,
- ТТатьяна5 июня 2024Очень понравилась экскурсия! За 2,5 часа получили огромное количество информации. Побывали в знаковых местах Еревана. Эдмон заранее подготовил для нас
- ТТатьяна5 июня 2024Мы впервые в Ереване, сразу взяли экскурсию от проекта Туры в 15:15. Это оказалось верным решением! Гид Гаянэ очень интересно
- ЯЯна4 июня 2024Благодарим Анаит за душевную экскурсию. Профессионально и с большой любовью к своему городу рассказала о достопримечательностях. Анаит искусствовед со знанием 4х языков! Приятный человек, дополнительно дала ответы на все наши вопросы.
- ННаталья4 июня 2024Всем путешественником привет! Мой отзыв опосредованный, тк экскурсию бронировала для мамы. Женщина в возрасте, длинная пересадка в Ереване на стыковочный
- ААлександра3 июня 2024Восхитительно! Хорошо поставленная речь, интересно и увлекательно, информативно, и с душой! Без повторов и отвлеченных историй о личной жизни 🤭 Большое спасибо ☺️ 😍
- ВВалерия3 июня 2024Для меня эта экскурсия не первая, поэтому я уже что-то знала о городе. Тем не менее, и новой для меня
- ССергей3 июня 2024Очень приятная и легкая экскурсия для знакомства с историей города.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Каскад»
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