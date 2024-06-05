Каскад – экскурсии в Ереване

Найдено 45 экскурсий в категории «Каскад» в Ереване, цены от €9, скидки до 64%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ежедневная прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
466 отзывов
Групповая экскурсия по Еревану: Красный и Синий маршруты
Вас ждут два захватывающих маршрута по Еревану, каждый с уникальными достопримечательностями и историями, которые дополняют друг друга
Начало: На проспекте Тигран Мец
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
43 отзыва
Историческое путешествие по Еревану, Гарни и Гегард: погружение в эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 165 за всё до 6 чел.
О многоликом Ереване - с любовью
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
141 отзыв
О многоликом Ереване - с любовью: путешествие по истории и современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Еревану, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Площадь Республики
Расписание: ежедневно в 10:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
🚶 Пешая
скидка
64%
Групповая
2.5 часа
72 отзыва
Познайте Ереван: групповая экскурсия по столице Армении
Ереван старше Рима на 29 лет! Узнайте о его истории и посетите знаковые места: площадь Свободы, оперный театр, Северный проспект и Каскад
Начало: На улице Московян
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
4215 за человека
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
43 отзыва
Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Ночная прогулка по Еревану с гидом-историком. Узнайте о значимых событиях и знаменитостях, оставивших след в истории города
Начало: На площади Республики
Расписание: ежедневно в 20:00
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
15 за человека
За что полюбить Ереван
🚗 На машине
скидка
19%
Индивидуальная
3 часа
218 отзывов
За что полюбить Ереван: индивидуальная экскурсия
Ереван - город, который очарует каждого. Узнайте, почему столица Армении так привлекательна: архитектура, искусство, кухня и многое другое ждут вас
Начало: Ваш отель, если это в малом центре Еревана
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8972 за всё до 50 чел.
Ереван известный и неизведанный
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2.5 часа
96 отзывов
Уникальное путешествие по Еревану: от исторических памятников до культурных сокровищ
Погрузитесь в магию Еревана, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вместе мы исследуем самые знаковые и скрытые места города
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5642 за всё до 15 чел.
Ереван - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
228 отзывов
Уникальное путешествие по Еревану: каскад истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый шаг рассказывает свою историю. Ваш личный гид по миру армянских традиций
Начало: У комплекса «Каскад»
Сегодня в 11:30
Завтра в 14:00
от 46 за всё до 5 чел.
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
🚶 Пешая
🚗 На машине
скидка
29%
Индивидуальная
2.5 часа
122 отзыва
Контрастный Ереван: от старинной крепости до современного центра
Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Начало: В центре
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 6546 за всё до 14 чел.
Сердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Сердце и Душа Армении: уникальное путешествие по Еревану и Эчмиадзину
Откройте для себя красоту и глубину армянской истории и культуры в однодневной экскурсии по Еревану и Эчмиадзину с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
149 за всё до 3 чел.
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Трансфер из аэропорта Еревана с экскурсией: погружение в историю и культуру
Встреча в аэропорту и комфортный трансфер в Ереван с обзорной экскурсией - лучший способ начать знакомство с Арменией
Начало: Международный аэропорт Звартноц
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 2 чел.
Ереван - город, похожий на солнце
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Ереван - город, похожий на солнце: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старым улочкам, посещение ключевых достопримечательностей и знакомство с душевными жителями Еревана. Узнайте город изнутри
15 июня в 15:00
16 июня в 13:00
45 за всё до 3 чел.
Oбзорная экскурсия по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
63 отзыва
Обзорная экскурсия по Еревану: от старого города до современных достопримечательностей
Погрузитесь в атмосферу Еревана, посетив его знаменитые и скрытые жемчужины. Ваш личный гид откроет город с новой стороны
Начало: ваш отель
13 июня в 11:30
14 июня в 11:30
125 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Еревану
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
85 отзывов
Вечерняя экскурсия по Еревану: архитектура, культура и история
Погрузитесь в атмосферу вечернего Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю под светом иллюминации
Начало: На площади Республики
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
25 за человека
Огни ночного Еревана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
104 отзыва
Ночной Ереван: экскурсия в свете звезд
Исследуйте волшебство Еревана ночью, открывая исторические секреты и современные ритмы армянской столицы
Начало: У подножия Каскада
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 10 чел.
Вечер в Ереване: свидание с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Вечерняя прогулка по Еревану с личным гидом
Исследуйте вечерний Ереван, наслаждаясь историческими рассказами, культурными сокровищами и великолепными видами
Начало: на площади Республики
Завтра в 18:00
12 июня в 18:00
42 за всё до 4 чел.
Мистические истории и легенды Еревана
🚶 Пешая
скидка
7%
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Мистические истории Еревана: от спящего дракона до волшебного призрака
Загадочный Ереван ждет вас! Узнайте тайны древней столицы, пройдитесь по местам с необычными историями и легендами
Начало: В саду «Каскада»
Сегодня в 09:30
Завтра в 16:30
от 2927 за человека
Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
🚶 Пешая
скидка
35%
Мини-группа
2 часа
359 отзывов
Душевный Ереван: групповая прогулка с местным жителем по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Еревана вместе с эрудированными гидами, которые влюблены в свой город и готовы поделиться этой любовью с вами
Начало: У входа в каскад снизу с правой стороны есть памят...
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2013 за человека
Фотопрогулка по солнечному Еревану
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
4 отзыва
Фотопрогулка по солнечному Еревану
Получить профессиональные снимки на фоне ярких достопримечательностей армянской столицы
Начало: Памятник Александра Таманяна
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
99 за всё до 5 чел.
Ереван: весь центр + старейший район Конд
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Ереван: путешествие по историческому центру и району Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 5 чел.
Ереванский калейдоскоп: аудиоэкскурсия по столице Армении
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
2 отзыва
Ереванский калейдоскоп: уникальная аудиоэкскурсия по столице Армении
Познайте Ереван под новым углом: от древних храмов до современных монументов, все доступно в вашем смартфоне
Начало: Рядом с обзорной площадкой у Парка Победы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 за человека
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
🚶 Пешая
скидка
4%
Фотопрогулка
3.5 часа
4 отзыва
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Начало: Каскад, у памятника Александра Таманяна
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 9086 за всё до 9 чел.
Ереван: вековая история и современная жизнь
🚶 Пешая
скидка
54%
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Ереван: путешествие от старины к современности
Исследуйте душу Еревана: от загадочных тайн до винных улиц и современного искусства, в уютной атмосфере
Начало: Площадь Республики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5726 за человека
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
🚶 Пешая
Квест
3 часа
1 отзыв
Познать Ереван: квест-экскурсия по центру и району Конд
В игровом формате узнать любопытные факты о столице Армении и открыть для себя новые места
Начало: У Каскада
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
30 за человека
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
🚗 На машине
Групповая
5.5 часов
1 отзыв
Эчмиадзин и Ереван: две столицы Армении - групповая экскурсия
Отправиться в духовный центр страны, а затем прокатиться по ереванским достопримечательностям
Начало: На площади Республики
Расписание: в пятницу в 10:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
30 за человека
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
110 за всё до 6 чел.
Трансфер из/в аэропорт Еревана + главные красоты Армении
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Популярное предложение
Трансфер с экскурсией по Еревану: аэропорт, храмы, кухня
Встреча в аэропорту Еревана, обзорная экскурсия по городу с гидом и аутентичный обед в национальном ресторане
Начало: В аэропорту или вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
185 за всё до 4 чел.
Ереван в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
103 отзыва
Ереван в деталях: путешествие по историческому и современному сердцу Армении
Погрузитесь в атмосферу Еревана, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город, где прошлое и настоящее сливаются воедино
Начало: Площадь Республики, у входа в Исторический музей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
58 за всё до 2 чел.
Знакомство с Ереваном
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Знакомство с Ереваном
Увидеть главное в городе и посетить музей Параджанова
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
125 за всё до 3 чел.
С корабля на бал: экскурсия с трансфером из аэропорта
Индивидуальная
3.5 часа
18 отзывов
Комфортный трансфер и обзорная экскурсия в Ереване
Встреча в аэропорту с презентом, комфортный трансфер, заселение в отель и познавательная прогулка по Еревану
Начало: В аэропорту либо в любой другой точке в пределах Е...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
от 120 за всё до 18 чел.
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Новый Ереван - гастрономическая прогулка с дегустацией
Удивиться многогранности города и почувствовать вкус современной Армении в компании винного гида
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7669 за человека
Фотогеничный Ереван: фотосессия в самых красивых местах
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
6 отзывов
Фотогеничный Ереван: эксклюзивная фотопрогулка
Получите коллекцию из 50 профессиональных фото с историческими и современными красотами Еревана в качестве фона
Начало: На площади Республики у входа в отель Мариотт
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
160 за всё до 4 чел.
В ритме города: по Еревану - на метро
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
В ритме города: по Еревану - на метро
Увидеть менее известные - и не менее интересные места, которые не показывают туристам
Начало: на площади Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 3027 за всё до 10 чел.
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Сити-тур по Еревану + интеллектуальный клуб в компании местного жителя
Взглянуть на город со смотровой, прогуляться по центру, погрузиться в историю и потренировать ум
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
80 за всё до 4 чел.
Здравствуй, древний и солнечный Ереван
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
26 отзывов
Групповая экскурсия «Здравствуй, древний и солнечный Ереван»
Прогулка по Еревану: от площади Республики до Матенадарана, встреча с историей и культурой древнего города
Начало: на площади Республики
Расписание: в понедельник и вторник в 17:00
17 июня в 17:00
18 июня в 17:00
15 за человека
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Увлекательная пешая прогулка «Внимание: говорит Ереван»
Пройти по Малому центру с профессиональным журналистом и услышать интересные истории
Начало: На площади Республики
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
99 за всё до 7 чел.
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
2 отзыва
Групповая прогулка по Еревану с дегустацией коньяка, вина и гаты (всё включено)
Увидеть главное. Попробовать вкусное. Любоваться прекрасным
Начало: На Северном проспекте
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
32 за человека
Трансфер из аэропорта с пешей экскурсией по Еревану
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Трансфер с экскурсией по Еревану: удобство и культурное погружение
Встреча в аэропорту, пешая экскурсия по Еревану и удобная поездка до вашего отеля - начните путешествие с комфорта
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 6 чел.
3 в 1: крепость Эребуни, обзорная прогулка по центру и вкусности на рынке
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Крепость Эребуни, рынок ГУМ и центр Еревана: погружение в армянскую культуру
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Еревану, где история встречается с гастрономией и архитектурой
Начало: У места вашего проживания в Ереване
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15090 за всё до 3 чел.
Ереван и окрестности в объективе модернизма
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Ереван и окрестности в объективе модернизма
Изучить наследие советского модернизма и увидеть самые яркие примеры
Начало: На улице Тигран Мец
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
200 за всё до 5 чел.
Искусство в Ереване: от современности до древности
🚶 Пешая
скидка
28%
Индивидуальная
4 часа
Искусство в Ереване: от современности до древности
Прикоснуться к истории искусства Армении, зайти в два музея и увидеть самую древнюю обувь в мире
Начало: в районе Каскада
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3223 за человека
Экскурсия-дегустация по архитектурному Еревану
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия-дегустация по архитектурному Еревану
Прогулка для любителей городского колорита, хорошего вина и современного искусства
Начало: у Каскада
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
30 за всё до 10 чел.
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная пешая экскурсия
С комфортом добраться до города, увидеть его главные места и прикоснуться к их истории
Начало: В аэропорту «Звартноц»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
90 за всё до 4 чел.
Необычный Ереван
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Необычный Ереван
Раскрыть тайны и легенды города, участвуя в перформансах и мини-спектаклях
Начало: У памятника Араму Хачатуряну
Завтра в 11:30
10 июня в 11:00
50 за всё до 15 чел.
Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Назад в прошлое: обзорная экскурсия по Еревану на ретроавтомобиле
Прокатиться на «Волге» 1960-х годов по городу и познакомиться с его историей и наследием
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
108 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вячеслав
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Большое спасибо гиду Гаянэ!!!
  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Душевный Ереван - групповая прогулка с местным жителем
    Экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом! И отдельное спасибо, что подождали!
  • С
    Сергей
    5 июня 2024
    Ереван - первое свидание
    Экскурсия по Еревану 30 мая 2024 года. Экскурсовод Алина создала сразу атмосферу заинтересованности. Мягкий тембр голоса. Излагаются интересные исторические факты,
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    доступные для осознания. Экскурсия длилась 2 часа, но было увлекательно и не утомительно, не только взрослым, но и детям: Косте 4 класс и Грише 1 класс. Огромное спасибо,Алина!!! Вы -профессионал!!! Сергей, Ольга, два брата - Костя и Гриша и бабушка Елена Олеговна

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
    Очень понравилась экскурсия! За 2,5 часа получили огромное количество информации. Побывали в знаковых местах Еревана. Эдмон заранее подготовил для нас
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    папку с материалами к экскурсии, все подробно рассказал, ответил на все вопросы. Благодаря чувству юмора автора экскурсия прошла ярко и весело. Хочется отметить не только подкованность Эдмона, но и его искреннюю любовь к Еревану и Армении, честность и легкость в общении и полное отсутствие навязывания чего бы то ни было, Спасибо большое!

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Еревану
    Мы впервые в Ереване, сразу взяли экскурсию от проекта Туры в 15:15. Это оказалось верным решением! Гид Гаянэ очень интересно
    читать дальше

    с любовью к родному городу провела нам экскурсию, ответила на все наши вопросы! После экскурсии мы смогли сами ориентироваться на местности (интернет у нас был только в отеле). Спасибо большое! Очень рекомендуем гида Гаянэ и туры от проекта Туры в 15:15!

  • Я
    Яна
    4 июня 2024
    Ереван - город, похожий на солнце
    Благодарим Анаит за душевную экскурсию. Профессионально и с большой любовью к своему городу рассказала о достопримечательностях. Анаит искусствовед со знанием 4х языков! Приятный человек, дополнительно дала ответы на все наши вопросы.
    Благодарим Анаит за душевную экскурсию. Профессионально и с большой любовью к своему городу рассказала о достопримечательностях
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Ереван: трансфер из аэропорта + обзорная экскурсия
    Всем путешественником привет! Мой отзыв опосредованный, тк экскурсию бронировала для мамы. Женщина в возрасте, длинная пересадка в Ереване на стыковочный
    читать дальше

    рейс, прекрасный интересный город с разными вкусностями… к этим ингредиентам мне Господь помог добавить Эдмона с его уважительным и профессиональным отношением на комфортабельном автомобиле, на котором маму встретили а аэропорту и проводили к рейсу. Она осталась очень довольна, видно, что Эдмон хорошо знает и любит свою Родину, доброжелательный профессионал, кандидат исторических наук, который не только знает, но и интересно умеет рассказать. Могу только порекомендовать:)

  • А
    Александра
    3 июня 2024
    О многоликом Ереване - с любовью
    Восхитительно! Хорошо поставленная речь, интересно и увлекательно, информативно, и с душой! Без повторов и отвлеченных историй о личной жизни 🤭 Большое спасибо ☺️ 😍
  • В
    Валерия
    3 июня 2024
    Мистические истории и легенды Еревана
    Для меня эта экскурсия не первая, поэтому я уже что-то знала о городе. Тем не менее, и новой для меня
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    информации в программе было предостаточно. Эта прогулка стала для меня своего рода недостающим пазлом, который сложил картинку города воедино. Отдельная благодарность за вкусное угощение и прекрасный авторский подарок!

  • С
    Сергей
    3 июня 2024
    Ереван - город, похожий на солнце
    Очень приятная и легкая экскурсия для знакомства с историей города.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Каскад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ежедневная прогулка по Еревану
  2. Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
  3. О многоликом Ереване - с любовью
  4. Всё о Ереване: групповая обзорная экскурсия
  5. Вечерняя романтика Еревана - в мини-группе с гидом-историком
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Каскад" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 9 до 200 со скидкой до 64%. Туристы уже оставили гидам 2485 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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