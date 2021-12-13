40 отзывов оставили туристы

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Фотопрогулка по Розовому городу

Окунуться в колорит Еревана, запечатлеть себя на его фоне и понять армянскую душу
Вас ждёт лёгкое и увлекательное знакомство с армянской культурой и менталитетом, старой и новой архитектурой. Вы увезёте с собой знания о Ереване и его жителях.

А кадры колоритных двориков, церквей, зданий с абрикосовыми стенами помогут надолго запомнить тёплый город.
5
54 отзыва
Фотопрогулка по Розовому городу
Фотопрогулка по Розовому городу
Фотопрогулка по Розовому городу

Описание фото-прогулки

Главные места города

Вы пройдёте по старым улочкам, увидите достопримечательности последних лет, площадь Республики, Оперный театр, музей современного искусства под открытым небом «Каскад». Познакомитесь с секретными местечками Еревана, о которых знают только жители.

Ереванский колорит

Вы поймёте, почему город часто называют розовым, фиолетовым или абрикосовым. Встретите типичные ереванские дворы, живущие по своим законам, заглянете в аристократическую парадную, мастерскую художника и старую ковровую лавку. Узнаете, где пригубить чашечку лучшего кофе, и поймёте главное про национальный характер и традиции.

Фотографии и ценные советы

В незнакомом городе так много вопросов, но мы подскажем, где купить сувениры и вкусно поесть. А воспоминания о прогулке по Розовому городу останутся на фото. Будем ловить удачные кадры в атмосферных уголках столицы, чтобы поездка в Ереван отзывалась в сердце теплотой.

Организационные детали

  • После экскурсии вы получите не менее 15 снимков. Сроки отправки обсуждаются с каждым путешественником отдельно, но не превысят двух недель
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (стоимость для группы до 8 человек — €160)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нунэ и Сона
Нунэ и Сона — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2136 туристов
Привет, нас зовут Нунэ и Сона, и этот город наш:) Настолько наш, что мы пребываем в твёрдом и не самом скромном убеждении: не влюбиться в него невозможно. Как и в эту
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маленькую гордую страну — с её врезающимися в небо пиками гор, с цветущими абрикосовыми садами, с древнейшими храмами и вкуснейшей едой. Долгие годы мы работали журналистами и объездили Армению вдоль и поперёк. Наши экскурсии особенные. Такие же особенные, как эта маленькая невероятная страна. Мы будем рады познакомить вас с Арменией, её культурой и традициями, и провести самые интересные экскурсии:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
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3
2
2
1
Роман
Давно не встречал на этом сайте гидов с фундаментальными знаниями) Чаще на этом сайте, скорей всего формат "а ля прогулки с друзьями". Данная экскурсия и подход гида соединила в себе
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"два в одном. Очень грамотная подача материала (чувствуется филологическое образование), немного юмора и иронии) Я бронировал экскурсию не ради фотографий (хотя они станут приятным бонусом), а ради новых эмоций и впечатлений) Все что хотел - я получил) Ереван на закате - просто фееричный) а местные колоритные дворики (куда не вступала нога попсового туриста) просто вне всяких похвал)

Давно не встречал на этом сайте гидов с фундаментальными знаниями) Чаще на этом сайте, скорей всего
Давно не встречал на этом сайте гидов с фундаментальными знаниями) Чаще на этом сайте, скорей всего
Давно не встречал на этом сайте гидов с фундаментальными знаниями) Чаще на этом сайте, скорей всего
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Т
Благодарим Нунэ за отличную экскурсию! Интересно и очень душевно. Мы многое узнали о Ереване и Армении (про историю, архитектуру, быт, обычаи). Нунэ чудесный рассказчик, она показала нам город изнутри и
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мы увидели Ереван очень атмосферным! Особо хочу отметить формат фотопрогулки, это очень удобно и современно, особенно для пар."Прогулка по розовому городу" это именно то, что я хотела и искала! Она оправдала все мои ожидания и оставила восторг от поездки и желание вернуться в Армению еще раз. Огромное спасибо и до новых встреч!! Рекомендую!

Благодарим Нунэ за отличную экскурсию! Интересно и очень душевно. Мы многое узнали о Ереване и Армении
Благодарим Нунэ за отличную экскурсию! Интересно и очень душевно. Мы многое узнали о Ереване и Армении
Благодарим Нунэ за отличную экскурсию! Интересно и очень душевно. Мы многое узнали о Ереване и Армении
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Светлана
На 16 августа мы взяли фотопрогулку по Еревану. Наш гид была Сона. 4 часа интересной информации, подача с юмором,живо. Мы влюбились в этот город и с удовольствием посоветуем экскурсию своим друзьям. С нетерпением будем ждать фотографии.
На 16 августа мы взяли фотопрогулку по Еревану. Наш гид была Сона. 4 часа интересной информации,
На 16 августа мы взяли фотопрогулку по Еревану. Наш гид была Сона. 4 часа интересной информации,
На 16 августа мы взяли фотопрогулку по Еревану. Наш гид была Сона. 4 часа интересной информации,
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Н
Очень понравилась экскурсия и гид Сона.
Настолько увлекательно и трепетно рассказывала нам о городе.
Очень много интересной, полезной и нужной информации об архитектуре, истории, обычаях, кухне и многом многом другом.
На прогулке присутствовали
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дети, которые, на удивление (только ножки устали гулять) были просто поглощены, с радостью Сона отвечала и на их детские вопросы (даже, где самое вкусное мороженное продают показала)
Все оставшееся время пребывания мы гуляли/кушали/посещали те места, которые порекомендовала гид и были просто в восторге.

Еще раз огромное спасибо за полученное удовольствие!

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Никита
Экскурсия рекомендована тем, кто желает взглянуть на Ереван со стороны туриста, который хочет прикоснуться к чему-то скрытному от общих глаз. Экскурсию проводила Нунэ – девушка, которая не просто любит свой
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город, а чувствует его своим на все 100 процентов и рассказывает о нем так, как мы порой говорим, когда влюблены. Только у нее эта «влюбленность», довольно таки продолжительная.

Нунэ показывает, как знаменитые места, так и заводит в самые укромные уголки, там, где не ступала нога экскурсионных групп. Рассказывает много интересных вещей, как про историю, так и про сегодняшние дни, события, которые происходят в городе.

Таким образом, мы побывали и на площади и на центральных улицах, но..
Самое интересное, что мы были в доме художников, заходили в дома, которым по 200 лет, где нас с охотой встречали люди и проводили в эти здания, как давно знакомых приятелей.
Посещали интересные кафе во двориках и внутри зданий (в такие, куда бы я точно сама не догадалась зайти).

Но и это еще не всё! Огромным плюсом (для нас, девочки!) было то, что это фото прогулка! Нунэ приходит на экскурсию с крутым фотиком и с удовольствием как сама, так и по нашим рекомендация фотографировала на фоне интересных мест. Так что, если возьмете эту экскурсию, останетесь с контентом на длительное время)
И еще, Нунэ дает рекомендации: «карта» с интересными локациями (кафе, красивые места и т. д), и об этом ее просить не нужно, она сама об этом напомнит или скажет.

Мой совет – определенно брать данную экскурсию!

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С
Это были наши новогодние каникулы с женой и мы ни капли не жалеем, что выбрали для этого Армению. Это была наша первая экскурсия после прилёта. Не смотря на поздний прилёт
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в Ереван мы с женой с радостью собрались на эту экскурсию. Нас встретила Соня (экскурсовод) очень добрый и милый человек. Мы прошли по нашему мнению обсолютно весь Ереван и заходили в самые необычные и не известные места, туда куда бы турист точно не пошёл, подумав, что это всего лишь обычный жилой дворик в котором нечего не скрывается! Для нас также стало очень радостным удивление когда Соня сказала, что во время всей прогулки оно ещё и будет нашим фотографом!
5 часов пешей экскурсии пролетели просто незаметно, мы узнали очень много интересных фактов и да, не стесняйтесь спрашивать о любых бытовых вопросах, вам обязательно подскажу как удобнее всего добраться до того или иного места или где вкуснее всего будет отведать национальную кухню Армении.
Спасибо большое за экскурсию, обязательно ещё раз побываем в вашей стране!
С уважением Сергей и Дарья!

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