40 отзывов оставили туристы

А кадры колоритных двориков, церквей, зданий с абрикосовыми стенами помогут надолго запомнить тёплый город.
Описание фото-прогулки
Главные места города
Вы пройдёте по старым улочкам, увидите достопримечательности последних лет, площадь Республики, Оперный театр, музей современного искусства под открытым небом «Каскад». Познакомитесь с секретными местечками Еревана, о которых знают только жители.
Ереванский колорит
Вы поймёте, почему город часто называют розовым, фиолетовым или абрикосовым. Встретите типичные ереванские дворы, живущие по своим законам, заглянете в аристократическую парадную, мастерскую художника и старую ковровую лавку. Узнаете, где пригубить чашечку лучшего кофе, и поймёте главное про национальный характер и традиции.
Фотографии и ценные советы
В незнакомом городе так много вопросов, но мы подскажем, где купить сувениры и вкусно поесть. А воспоминания о прогулке по Розовому городу останутся на фото. Будем ловить удачные кадры в атмосферных уголках столицы, чтобы поездка в Ереван отзывалась в сердце теплотой.
Организационные детали
- После экскурсии вы получите не менее 15 снимков. Сроки отправки обсуждаются с каждым путешественником отдельно, но не превысят двух недель
- Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (стоимость для группы до 8 человек — €160)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Настолько увлекательно и трепетно рассказывала нам о городе.
Очень много интересной, полезной и нужной информации об архитектуре, истории, обычаях, кухне и многом многом другом.
На прогулке присутствовали