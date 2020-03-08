40 отзывов оставили туристы

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Фотопрогулка по Розовому городу

Окунуться в неповторимый колорит Еревана, запечатлеть себя на его фоне и понять армянскую душу

  • 📷Для любителей фотосессий
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в районе площади Республики
  • Договориться о времени

80 за экскурсию

У фотографа на этой прогулке40 отзывов
4.95
Нунэ и Сона
Задать вопросОбычно отвечает за 9 ч.
Нунэ и Сона – Гид в Ереване
Моя экскурсия — больше, чем просто фотопрогулка.

Это лёгкое и увлекательное знакомство с армянской культурой и менталитетом, актуальными и канувшими в лету традициями, старой и новой архитектурой.

Знания 🎓 о Ереване и его жителях вы впитаете и увезёте с собой.

Вместе с кадрами колоритных ереванских двориков, церквей, зданий с абрикосовыми стенами и чувством искренней влюбленности в мой родной город 🏙️.
Фотопрогулка по Розовому городу
Фотопрогулка по Розовому городу

Что вас ожидает

Главные места города
Вы пройдетесь по улочкам старого города, увидите поразительные экспонаты Вернисажа и достопримечательности последних лет, интересные с точки зрения архитектуры площадь Республики, Оперный театр, музей современного искусства под открытым небом Каскад. Познакомитесь с главными городскими достопримечательностями и секретными местечками старого Еревана, о которых знают только влюбленные в свой город ереванцы.

Ереванский колорит
С первых шагов по армянской столице вы поймёте, почему город часто именуют розовым, фиолетовым или абрикосовым. Вам встретится типичный ереванский двор, живущий по своим законам, и ещё один, только построенный почти на век позже — вы сможете их сравнить. А потом заглянуть в аристократическую парадную, мастерскую художника и старую лавку, торгующую коврами. Узнаете, где можно пригубить чашечку лучшего в городе кофе по-армянски, как это делают коренные ереванцы: в кафе на улице в уютном городском переулке.

Фотографии и ценные советы
Вы поймёте главное про армянский национальный характер и традиции, узнаете, куда отправиться для знакомства с местной кухней, а куда — за сувенирами. В незнакомом городе так много вопросов: сколько и надо ли оставлять на чай, как вызвать такси, где не будет скучно детям и что обязательно стоит посетить. Без этой информации с экскурсии вы не уйдёте! Как и без воспоминаний о чудесной прогулке по Розовому городу, запечатлённых на фото. Мы будем ловить каждый удачный кадр в особо атмосферных уголках столицы, чтобы, глядя на них, вы каждый раз вспоминали, что часть вашего сердца навсегда принадлежит Еревану.

Организационные детали

  • После экскурсии вы получите не менее 15 обработанных снимков. Сроки отправки обсуждаются с каждым путешественником отдельно, но не превысят двух недель.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (стоимость для группы от 7 до 12 человек — 100 евро).
Фотопрогулка по Розовому городу
Фотопрогулка по Розовому городу
Фотопрогулка по Розовому городу
Фотопрогулка по Розовому городу
Фотопрогулка по Розовому городу
Фотопрогулка по Розовому городу
Фотопрогулка по Розовому городу
Фотопрогулка по Розовому городу
Фотопрогулка по Розовому городу
Фотопрогулка по Розовому городу
Фотопрогулка по Розовому городу

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в районе площади Республики.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Нунэ и Сона
Нунэ и Сона
Привет, нас зовут Нунэ и Сона, и этот город наш :) Настолько наш, что мы пребываем в твердом и не самом скромном убеждении: не влюбиться в него невозможно. Как и в эту маленькую гордую страну — с её врезающимися в небо пиками гор; с цветущими абрикосовыми садами; с древнейшими храмами и вкуснейшей едой. Долгие годы мы работали журналистами и объездили Армению вдоль и поперек. Наши экскурсии особенные. Такие же особенные, как эта маленькая невероятная страна. Мы будем рады познакомить Вас с Арменией, ее культурой и традициями, и провести самые интересные экскурсии :)
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40 отзывов оставили туристы

8 марта 2020
Замечательная экскурсия!Гид Сона показала очень красивые места, рассказала много интересных фактов и историй о городе. Самостоятельно мы бы никогда не нашли этих красивых дворников и архитектурных памятников. 4 часа прошли не заметно, а после экскурсии Сона еще и прислала список хороших ресторанов Еревана, помогла с бронированием столика. Очень рекомендую эту прогулку!А приятным бонусом будут красивые фото, через пару недель после экскурсии.
25 февраля 2020
Получили огромное удовольствие от прогулки с Соной! Вы однозначно полюбите Ереван) Ждем с нетерпением фотографии. Желаем процветания вашему замечательному делу и побольше хороших туристов!!! Марина и Артём.
11 января 2020
Сона, спасибо Вам большое за экскурсию! Спасибо что терпеливо ждали нашего сынишку, который не хотел каждый раз уходить с места, чтобы двигаться дальше😁 Спасибо за замечательную игрушку для сына😘 От Армении у нас только самые тёплые и хорошие воспоминания 🤗 Рекомендую экскурсию от всей души! Ждём фотографии ☺️
13 декабря 2019
Совершенно потрясающая экскурсия в исполнении не менее потрясающей Соны! Сона абсолютно влюблена в Ереван и, однозначно, влюбит в этот город вас. Фотографии, сделанные ненавязчиво, будут приятным дополнением к воспоминаниям о чудесной поездке. С благодарность, Саша и Егор :)
18 ноября 2019
Соня - просто супер! Прекрасный рассказчик, обаятельный человек! Провели день с наслаждением, рекомендуем всем! Лучше гида, чем Соня, трудно представить!
10 ноября 2019
Балл очень содержательная и интересная экскурсия
21 октября 2019
Фотопрогулка прошла на ура))) Понравилось изложение истории гидом, знание исторических фактов. Но прогулка шла в очень быстром темпе, так что думаю, что людям в возрасте будет сложновато. Но мы в восторге были, спасибо Соне.
13 октября 2019
Были на экскурсии 19 сентября, атмосфера была очень душевная. Сона провела по дворикам и улочкам Еревана, по местам, в которые мы сами не заглянули бы. За фотографии отдельное спасибо)))
10 октября 2019
Здравствуйте! Ярко, сочно, вкусно :) Хотелось бы поблагодарить Сону за замечательный рассказ, увлекательную прогулку и отличное чувство юмора! Формат экскурсии очень интересен и точно не заставит скучать. Фото - приятный бонус на память о Ереване. Желаем девушкам дальнейших успехов и процветания.
9 октября 2019
Экскурсия очень информативная, динамичная, эмоциональная. А фотографии - прекрасный бонус: память о путешествии, если путешествует парой, на фото будите вместе))). Пригодились нам и рекомендации о том как разнообразить и обогатить свое путешествие по Армении. Спасибо девушкам за внимательное и душевное отношение к гостям Еревана.
Ещё 30 отзывов

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