40 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Главные места города

Вы пройдетесь по улочкам старого города, увидите поразительные экспонаты Вернисажа и достопримечательности последних лет, интересные с точки зрения архитектуры площадь Республики, Оперный театр, музей современного искусства под открытым небом Каскад. Познакомитесь с главными городскими достопримечательностями и секретными местечками старого Еревана, о которых знают только влюбленные в свой город ереванцы.

Ереванский колорит

С первых шагов по армянской столице вы поймёте, почему город часто именуют розовым, фиолетовым или абрикосовым. Вам встретится типичный ереванский двор, живущий по своим законам, и ещё один, только построенный почти на век позже — вы сможете их сравнить. А потом заглянуть в аристократическую парадную, мастерскую художника и старую лавку, торгующую коврами. Узнаете, где можно пригубить чашечку лучшего в городе кофе по-армянски, как это делают коренные ереванцы: в кафе на улице в уютном городском переулке.

Фотографии и ценные советы

Вы поймёте главное про армянский национальный характер и традиции, узнаете, куда отправиться для знакомства с местной кухней, а куда — за сувенирами. В незнакомом городе так много вопросов: сколько и надо ли оставлять на чай, как вызвать такси, где не будет скучно детям и что обязательно стоит посетить. Без этой информации с экскурсии вы не уйдёте! Как и без воспоминаний о чудесной прогулке по Розовому городу, запечатлённых на фото. Мы будем ловить каждый удачный кадр в особо атмосферных уголках столицы, чтобы, глядя на них, вы каждый раз вспоминали, что часть вашего сердца навсегда принадлежит Еревану.