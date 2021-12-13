40 отзывов оставили туристы

Вас ждёт лёгкое и увлекательное знакомство с армянской культурой и менталитетом, старой и новой архитектурой. Вы увезёте с собой знания о Ереване и его жителях. А кадры колоритных двориков, церквей, зданий с абрикосовыми стенами помогут надолго запомнить тёплый город.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Главные места города

Вы пройдёте по старым улочкам, увидите достопримечательности последних лет, площадь Республики, Оперный театр, музей современного искусства под открытым небом «Каскад». Познакомитесь с секретными местечками Еревана, о которых знают только жители.

Ереванский колорит

Вы поймёте, почему город часто называют розовым, фиолетовым или абрикосовым. Встретите типичные ереванские дворы, живущие по своим законам, заглянете в аристократическую парадную, мастерскую художника и старую ковровую лавку. Узнаете, где пригубить чашечку лучшего кофе, и поймёте главное про национальный характер и традиции.

Фотографии и ценные советы

В незнакомом городе так много вопросов, но мы подскажем, где купить сувениры и вкусно поесть. А воспоминания о прогулке по Розовому городу останутся на фото. Будем ловить удачные кадры в атмосферных уголках столицы, чтобы поездка в Ереван отзывалась в сердце теплотой.

Организационные детали