Колоритная и прекрасная Армения откроет вам три знаковых места и их секреты! Мы с вами отправимся к Азатскому водохранилищу на реке из списка ЮНЕСКО, а затем к ущелью Ангелов, расположенному в стороне от туристических маршрутов.
Завершим тур в монастыре Хор Вирап, где вы увидите темницу, в которой держали Григория Просветителя, познакомитесь с его непростой историей и полюбуетесь живописными окрестностями.
Завершим тур в монастыре Хор Вирап, где вы увидите темницу, в которой держали Григория Просветителя, познакомитесь с его непростой историей и полюбуетесь живописными окрестностями.
Описание экскурсии
Красивейшие места Армении: водохранилище и ущелье Ангелов Азатское водохранилище — одна из многочисленных природных достопримечательностей Армении. Водохранилище построено на реке Азат, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Водохранилище славится богатством рыбных запасов, поэтому оно пользуется огромной популярностью у рыбаков. Объем Азатского водохранилища составляет около 70 миллионов кубических метров. Затем мы окажемся в живописной деревушке рядом с ущельем Ангелов— малоизвестным, но фактурным местом, окутанным преданиями. Вы выясните, как и почему ущелье получило своё название, и совершите прогулку среди скал в лучах заходящего солнца: поверьте, фотографии здесь получаются чудесные! Темница Григория Просветителя. Монастырь построен в месте, имеющем важное историческое и религиозное значение для Армении. Название «Хор Вирап» означает «глубокая темница». На территории монастыря и сейчас можно увидеть старую яму-темницу. Именно здесь 14 лет в заключении провел основоположник христианства в Армении Святой Григорий Просветитель. История монастыря неразрывно связана с принятием и распространением христианства в Армении в качестве государственной религии. Тысячи верующих ежегодно приезжают на паломничество в это святое место. Монастырь Хор Вирап знаменит не только своей архитектурой, но и глубокой ямой, которая имеет захватывающую историю. Важная информация:
• Возможна оплата программы на месте:
наличными AMD — российской картой онлайн — зарубежной картой онлайн.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Азатское водохранилище
- Ущелье Ангелов
- Монастырь Хор Вирап
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. - седан, 4-6 чел. - минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида (при выборе опции с гидом)
- Вода
Что не входит в цену
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адрес вашего проживания
Завершение: Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Возможна оплата программы на месте:
- Наличными AMD
- Российской картой онлайн
- Зарубежной картой онлайн
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Тур прошёл на Ура! Экскурсия действительно стоящая. Достаточно времени, чтоб всё посмотреть,никакой спешки. Водитель (у нас был Давит) останавливался по дороге в красивых локация, чтоб сделать фото. Водохранилище и монастырь Хор Вирап - это Топ! Виды невероятные. Всё очень понравилось. Спасибо за отличную организацию данного тура
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А
Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Иде и водителю Гагику. Всё очень интересно рассказывали, общались с нами как будто мы старые добрые друзья. По дороге на Азатское водохранилище нам даже удалось собрать вкуснейшие абрикосы.
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И
Спасибо, все было очень дружелюбно и спокойно. Гид Ида и водитель Давид - интересно и с шикарной музыкой) Красивые места, отличные фотографии, берите больше экскурсий))
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М
Экскурсия очень понравилась. Гид - Арсен, водитель- Давид, очень позитивные. Гид замечательный, рассказывал очень интересно и понятно.
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Т
Экскурсия очень понравилась. Гид - Арсен, водитель- Давид, очень позитивные. Гид замечательный, рассказывал очень интересно и понятно.
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С
Все было просто замечательно! Все успели посмотреть! Водитель был одновременно и гидом, много интересного рассказал.
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Входит в следующие категории Еревана
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