Красивейшие места Армении: водохранилище и ущелье Ангелов Азатское водохранилище — одна из многочисленных природных достопримечательностей Армении. Водохранилище построено на реке Азат, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Водохранилище славится богатством рыбных запасов, поэтому оно пользуется огромной популярностью у рыбаков. Объем Азатского водохранилища составляет около 70 миллионов кубических метров. Затем мы окажемся в живописной деревушке рядом с ущельем Ангелов— малоизвестным, но фактурным местом, окутанным преданиями. Вы выясните, как и почему ущелье получило своё название, и совершите прогулку среди скал в лучах заходящего солнца: поверьте, фотографии здесь получаются чудесные! Темница Григория Просветителя. Монастырь построен в месте, имеющем важное историческое и религиозное значение для Армении. Название «Хор Вирап» означает «глубокая темница». На территории монастыря и сейчас можно увидеть старую яму-темницу. Именно здесь 14 лет в заключении провел основоположник христианства в Армении Святой Григорий Просветитель. История монастыря неразрывно связана с принятием и распространением христианства в Армении в качестве государственной религии. Тысячи верующих ежегодно приезжают на паломничество в это святое место. Монастырь Хор Вирап знаменит не только своей архитектурой, но и глубокой ямой, которая имеет захватывающую историю. Важная информация:

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