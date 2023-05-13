Чудеса Армении
Мы отправляемся к трем жемчужинам колоритной Армении.
Вы побываете на Азатском водохранилище, впечатляющим своими масштабами и красотой, сделаете фотографии на ущелье Ангелов (непременно узнав, откуда у него появилось такое необычное название), а также погрузитесь в историю развития христианской религии в стране, посетив монастырь Хор Вирап — темницу святого Григория Просветителя.
Вы побываете на Азатском водохранилище, впечатляющим своими масштабами и красотой, сделаете фотографии на ущелье Ангелов (непременно узнав, откуда у него появилось такое необычное название), а также погрузитесь в историю развития христианской религии в стране, посетив монастырь Хор Вирап — темницу святого Григория Просветителя.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Азатское водохранилище
- Ущелье Ангелов
- Монастырь Хор Вирап
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Красивейшие места Армении: водохранилище и ущелье АнгеловАзатское водохранилище — одна из многочисленных природных достопримечательностей Армении. Водохранилище построено на реке Азат, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Водохранилище славится богатством рыбных запасов, поэтому оно пользуется огромной популярностью у рыбаков. Объем Азатского водохранилища составляет около 70 миллионов кубических метров.
Затем мы окажемся в живописной деревушке рядом с ущельем Ангелов — малоизвестным, но фактурным местом, окутанным преданиями. Вы выясните, как и почему ущелье получило своё название, и совершите прогулку среди скал в лучах заходящего солнца: поверьте, фотографии здесь получаются чудесные! Темница Григория ПросветителяМонастырь построен в месте, имеющем важное историческое и религиозное значение для Армении. Название «Хор Вирап» означает «глубокая темница». На территории монастыря и сейчас можно увидеть старую яму-темницу. Именно здесь 14 лет в заключении провел основоположник христианства в Армении Святой Григорий Просветитель.
История монастыря неразрывно связана с принятием и распространением христианства в Армении в качестве государственной религии. Тысячи верующих ежегодно приезжают на паломничество в это святое место. Монастырь Хор Вирап знаменит не только своей архитектурой, но и глубокой ямой, которая имеет захватывающую историю.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Комфортабельный транспорт с кондиционером (1-3 чел. — седан, 4-7 чел. — минивэн)
- Услуга профессионального русскоязычного гида (При выборе опции с гидом)
- Вода
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адрес вашего проживанияЗавершение: Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду и удобную обувь. Оплата принимается в армянских драмах наличными
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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