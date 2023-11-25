Искупаться в бассейнах под Чёртовым мостом, посетить гранатовую винодельню и погулять в Мегри
По пути остановимся у знаменитого Татевского монастыря, искупаемся в природных бассейнах под Чёртовым мостом, поднимемся на крышу каскадного дома и насладимся тишиной у Спандарянского водохранилища.
Встретим утро в кафе у реки в Мегри, посетим гранатовую винодельню и каждый день будем наслаждаться вкусом местных блюд.
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Описание
Организационные детали
Граждане России могут находиться в Армении без визы в общей сложности не больше 180 дней в течение года. Если планируете провести в стране больше 30 дней, надо зарегистрироваться по месту пребывания.
Программа тура по дням
На юг Армении из Еревана
Выезжаем из Еревана в 06:00, через пару часов делаем остановку в Арени, где позавтракаем в кафе «Арпи». Далее на пути встретим селевую дамбу и Спандарянское водохранилище. Здесь полюбуемся природой Армении, прогуляемся и доедем до Татевского монастыря, который покорит каждого своей архитектурой и атмосферой. Устроимся на обед-пикник в лесу, искупаемся в бассейнах Чёртова моста в ущелье реки Воротан, заедем в город Капан и поднимемся на крышу каскадного многоэтажного дома.
Ближе к вечеру домчим в Мегри, где прогуляемся по вечерним улочкам, поужинаем в армянском ресторанчике и переночуем в гостинице.
Сельская Армения, плантации и винодельня
Соберёмся на завтрак в кафе у реки в 09:00. После чего отправимся в аутентичное село Шванидзор, расположенное на склонах долины и богатое фруктовыми плантациями и оливковыми садами. Отсюда открывается потрясающий вид! Продолжим путь до села Алванк, в котором находится гранатовая винодельня, где нас уже ждут на дегустацию. Затем вернёмся в Мегри, посмотрим на старинную базилику с фресками, прогуляемся в парке и пообщаемся с местными жителями. На обед заедем в Капан в колоритный ресторан.
После 23:00 будем в Ереване.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ереван, Проспект Комитаса 1, 06:00Завершение: Ереван, Проспект Комитаса 1, 23:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.