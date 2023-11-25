Выезжаем из Еревана в 06:00, через пару часов делаем остановку в Арени, где позавтракаем в кафе «Арпи». Далее на пути встретим селевую дамбу и Спандарянское водохранилище. Здесь полюбуемся природой Армении, прогуляемся и доедем до Татевского монастыря, который покорит каждого своей архитектурой и атмосферой. Устроимся на обед-пикник в лесу, искупаемся в бассейнах Чёртова моста в ущелье реки Воротан, заедем в город Капан и поднимемся на крышу каскадного многоэтажного дома.

Ближе к вечеру домчим в Мегри, где прогуляемся по вечерним улочкам, поужинаем в армянском ресторанчике и переночуем в гостинице.