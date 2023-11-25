Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)

Искупаться в бассейнах под Чёртовым мостом, посетить гранатовую винодельню и погулять в Мегри

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Отправимся из Еревана в Мегри — таинственный уголок Армении у границы с Ираном, где раскинулись оливковые сады, горы и плантации, сохранилась аутентичная атмосфера заброшек и нетронутой природы.

По пути остановимся у знаменитого Татевского монастыря, искупаемся в природных бассейнах под Чёртовым мостом, поднимемся на крышу каскадного дома и насладимся тишиной у Спандарянского водохранилища.

Встретим утро в кафе у реки в Мегри, посетим гранатовую винодельню и каждый день будем наслаждаться вкусом местных блюд.
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Гедонистический трип по югу Армении: заброшки, плантации и местная еда (всё включено)
Ближайшие даты:
25
ноя
26
ноя
27
ноя
28
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Граждане России могут находиться в Армении без визы в общей сложности не больше 180 дней в течение года. Если планируете провести в стране больше 30 дней, надо зарегистрироваться по месту пребывания.

Программа тура по дням

1 день

На юг Армении из Еревана

Выезжаем из Еревана в 06:00, через пару часов делаем остановку в Арени, где позавтракаем в кафе «Арпи». Далее на пути встретим селевую дамбу и Спандарянское водохранилище. Здесь полюбуемся природой Армении, прогуляемся и доедем до Татевского монастыря, который покорит каждого своей архитектурой и атмосферой. Устроимся на обед-пикник в лесу, искупаемся в бассейнах Чёртова моста в ущелье реки Воротан, заедем в город Капан и поднимемся на крышу каскадного многоэтажного дома.

Ближе к вечеру домчим в Мегри, где прогуляемся по вечерним улочкам, поужинаем в армянском ресторанчике и переночуем в гостинице.

На юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из ЕреванаНа юг Армении из Еревана
2 день

Сельская Армения, плантации и винодельня

Соберёмся на завтрак в кафе у реки в 09:00. После чего отправимся в аутентичное село Шванидзор, расположенное на склонах долины и богатое фруктовыми плантациями и оливковыми садами. Отсюда открывается потрясающий вид! Продолжим путь до села Алванк, в котором находится гранатовая винодельня, где нас уже ждут на дегустацию. Затем вернёмся в Мегри, посмотрим на старинную базилику с фресками, прогуляемся в парке и пообщаемся с местными жителями. На обед заедем в Капан в колоритный ресторан.

После 23:00 будем в Ереване.

Сельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельняСельская Армения, плантации и винодельня

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ереван, Проспект Комитаса 1, 06:00
Завершение: Ереван, Проспект Комитаса 1, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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