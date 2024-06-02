Экскурсии в Татев из Еревана

Найдено 9 экскурсий в категории «Татев» в Ереване, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Армении на целый день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
52 отзыва
Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов
Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день
Начало: Любая точка в городе Ереван
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 299 за всё до 17 чел.
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
51 отзыв
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами
10 июня в 11:30
13 июня в 08:00
265 за всё до 4 чел.
Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
76 отзывов
Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда
Начало: У отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
295 за всё до 4 чел.
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
64 отзыва
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Изучить древние пещеры Хндзореск и прокатиться на «Крыльях Татева»
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
365 за всё до 3 чел.
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
155 отзывов
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Погрузиться в прошлое Армении, разгадать древние тайны и увидеть Татев
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
40 за человека
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Татев с подъёмом на самой длинной реверсивной канатке в мире, Нораванк и Хор Вирап - за один день
Начало: Из любой точки Еревана
18 июня в 06:30
19 июня в 06:30
300 за всё до 5 чел.
Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
За один день исследовать две уникальные обители среди головокружительных пейзажей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 3 чел.
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
2 отзыва
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
Увидеть древние монастыри, пофотографироваться и попробовать местное вино
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
320288 за всё до 6 чел.
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день
Захватывающие пейзажи и армянские святыни
Начало: На площади Республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
290 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    2 июня 2024
    Большое путешествие по Армении на целый день
    Добрый день! Не привыкли писать отзывы, но прошлогоднюю поездку по Армении, особенно,"Большое путешествие по Армении на целый день" вспоминаем до сих
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    пор. Хотим поблагодарить Акопа за организацию нашего путешествия. Наша семья (3 человека) отдыхала в Армении в августе 2023 года. Очень рады, что решились на индивидуальную экскурсию по этому маршруту. Нас сопровождал гид - Арташ. Отличный водитель, прекрасный и знающий рассказчик, классный фотограф, интеллигентный человек, любящий свою страну. Путешествие - долгое, но благодаря Арташу и его комфортабельному автомобилю, время в дороге пролетело незаметно. Арташ везде сопровождал нас, даже на длиннющей лестнице перед подвесным мостом у пещерного города Хндзореск, куда не каждый гид дойдет, показывал как растут горные травы (чабрец), всегда подсказывал удачные ракурсы для фото и сам профессионально фотографировал. Арташ до позднего вечера занимался нами, хотя на следующий день у него был день рождения. Самое большое богатство Армении - доброжелательные и гостеприимные люди, в чем мы очередной раз убедились, когда наш гид угостил нас целым пакетом сладких спелых персиков. Огромное спасибо Арташу! Впечатления от этой экскурсии со вкусом армянских персиков останутся надолго. С удовольствием вернемся в Армению еще не раз!

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
    чудесная поездка, но осталась какая то недосказаность. Возможно, наша вина, что мы отвлекли Давида от истории Армении, задавая актуальные вопросы,
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    а может быть, и не предполагалась подача какой то общей информации в пути об истории Армении, тех местах, где мы проезжали, но мне этого не хватило. может быть, если не рассказ, то фоновую национальную музыку послушать хотя бы часть пути? информация в местах локаций была живой, интересной, маршрут был перестроен с учетом погодных условий, и, возможно, из-за подгонки тайминга под погоду мы не успели зайти в сам монастырь Хор Вирап, но виды, атмосфера места и прекрасный рассказ никуда не делись. Дополнительная наша просьба - остановится на полянке с маками была выполнена, за что мы очень благодарны. В целом поездки с Давидом рекомендую. небольшое уточнение информации в описании экскурсии - канатка 6500 драм (не 5500), + пещера Арени 1000 драм. Пещера Арени очень приятное дополнение к поездке, только чуть-чуть побольше времени и информации.

  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
    Прекрасная экскурсия)
  • Д
    Дарья
    22 мая 2024
    Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
    Это была великолепная поездка с прекрасными людьми) я сидела рядом с гидом и водителем, потому что мне надо было фотографировать эту божественную красоту) всё было здорово! Смотрите фотографии))
    Это была великолепная поездка с прекрасными людьми) я сидела рядом с гидом и водителем, потому чтоЭто была великолепная поездка с прекрасными людьми) я сидела рядом с гидом и водителем, потому чтоЭто была великолепная поездка с прекрасными людьми) я сидела рядом с гидом и водителем, потому чтоЭто была великолепная поездка с прекрасными людьми) я сидела рядом с гидом и водителем, потому чтоЭто была великолепная поездка с прекрасными людьми) я сидела рядом с гидом и водителем, потому чтоЭто была великолепная поездка с прекрасными людьми) я сидела рядом с гидом и водителем, потому чтоЭто была великолепная поездка с прекрасными людьми) я сидела рядом с гидом и водителем, потому чтоЭто была великолепная поездка с прекрасными людьми) я сидела рядом с гидом и водителем, потому чтоЭто была великолепная поездка с прекрасными людьми) я сидела рядом с гидом и водителем, потому чтоЭто была великолепная поездка с прекрасными людьми) я сидела рядом с гидом и водителем, потому что
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Красота и древность южной Армении в монастыре Татев
    Получилась супер красивая, комфортная и насыщенная поездка на 3 дня! Были: Хор-Вирап - Нораванк - Джермук - Хндзореск - Татев -
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    Сюник, посмотрели водопады, город Воротнаванк и церковь затопленную в Толорсе. Максимальный комфорт, отлично поданная информация без лишнего перегруза, возможность насладиться красотами Армении.

  • Л
    Любовь
    21 мая 2024
    С бокалом вина - в фототур на юг Армении
    Ездили с Арташем на юг Армении в мае 2024 г. Это была наша первая экскурсия в Армении, поэтому практически вся
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    получаемая во время экскурсии информация была для нас новой. Арташ - отличный гид, с любовью рассказывающий о своей стране, а также немного психолог, умеющий подстроиться под запросы туристов. Автомобиль - праворульный минивен, комфортный, чистый, без посторонних запахов. Дорожная обстановка на обратном пути была настоящим испытанием (ночь, ливень, серпантин), Арташ проявил себя отличным водителем. Сознательно не рассказываю о подробностях экскурсии - не хочу спойлерить. Наша поездка длилась 15 часов, вернулись мы немного уставшие, но очень довольные. Армения прекрасна: вино, еда, пейзажи, объекты культурного наследия и современные высокотехнологичные решения - всё вместилось в эту поездку. Очень всем рекомендую и экскурсию, и гида. Арташ, спасибо)))

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
    Армен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которым мы ездили. Все организовано
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    четко и комфортно. У Армена отличные soft skills и личные контакты на всех достопримечательностях и по дороге к ним. Вам все будут рады, угостят, напоят и организуют лучшие виды и хорошую погоду.

    Армен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которымАрмен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которымАрмен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которымАрмен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которымАрмен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которым
  • В
    Владислав
    14 мая 2024
    Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
    Все было супер, не ожидал на самом деле, что будет так классно. У гида очень глубокие знания + классная природа. Ну и организация была на высоте - очень рекомендую.
  • В
    Виктор
    7 мая 2024
    Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
    Отличная экскурсия,посетили красивейшие места, но надо быть готовым что очень продолжительная, Давид прекрасный человек и экскурсовод, провели замечательный день!
  • V
    Victoria
    7 мая 2024
    Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
    Дорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организацию экскурсии в день рождения
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    мужа и за то, что пошли навстречу и скорректировали маршрут по нашим пожеланиям! Всё прошло идеально, как и обещал Армен - по высшему классу! Мы очень рады были встретить таких приятных, гостеприимных и хороших людей) Благодаря вам Армения навсегда в нашем ❤️. Когда соберёмся в следующий раз, то обязательно обратимся к Армену за экскурсией. Также спасибо за все советы и подсказки, которые не касались самой экскурсии, за полезные советы и помощь! Геворг - отличный водитель, все было безопасно и комфортно! Спасибо большое большое, обнимаем!!! Вика и Рома

    Дорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организациюДорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организациюДорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организациюДорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организациюДорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организациюДорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организацию

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Татев»

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  4. Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
  5. Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
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  2. Площадь Республики
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  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Эчмиадзин
  7. Гора Арарат
  8. Гарни
  9. Хор Вирап
  10. Северный проспект
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