1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Большое путешествие по Армении: от монастырей до пещерных городов
Погрузитесь в удивительный мир армянской истории и природы, посетив самые живописные и загадочные места страны за один день
Начало: Любая точка в городе Ереван
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от €299 за всё до 17 чел.
Индивидуальная
12 часов
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами
10 июня в 11:30
13 июня в 08:00
€265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия по святыням Армении с мастер-классом
Погрузитесь в атмосферу древней Армении, посетив её знаменитые монастыри и отведав традиционные блюда
Начало: У отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев
Изучить древние пещеры Хндзореск и прокатиться на «Крыльях Татева»
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€365 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Путешествие в Татев: история, пейзажи и вино
Погрузиться в прошлое Армении, разгадать древние тайны и увидеть Татев
Начало: У памятника А. Таманяну (возле комплекса Каскад)
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:00
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€40 за человека
Индивидуальная
12 часов
Три древних армянских монастыря, пещера Арени и виды на Арарат
Татев с подъёмом на самой длинной реверсивной канатке в мире, Нораванк и Хор Вирап - за один день
Начало: Из любой точки Еревана
18 июня в 06:30
19 июня в 06:30
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Монастыри Нораванк и Татев + канатная дорога «Крылья Татева»
За один день исследовать две уникальные обители среди головокружительных пейзажей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
12 часов
С бокалом вина - в фототур на юг Армении
Увидеть древние монастыри, пофотографироваться и попробовать местное вино
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
320€288 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Нораванк и Татевский монастырь за 1 день
Захватывающие пейзажи и армянские святыни
Начало: На площади Республики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€290 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита2 июня 2024Добрый день! Не привыкли писать отзывы, но прошлогоднюю поездку по Армении, особенно,"Большое путешествие по Армении на целый день" вспоминаем до сих
- ЕЕкатерина2 июня 2024чудесная поездка, но осталась какая то недосказаность. Возможно, наша вина, что мы отвлекли Давида от истории Армении, задавая актуальные вопросы,
- ДДенис1 июня 2024Прекрасная экскурсия)
- ДДарья22 мая 2024Это была великолепная поездка с прекрасными людьми) я сидела рядом с гидом и водителем, потому что мне надо было фотографировать эту божественную красоту) всё было здорово! Смотрите фотографии))
- ЮЮлия21 мая 2024Получилась супер красивая, комфортная и насыщенная поездка на 3 дня! Были: Хор-Вирап - Нораванк - Джермук - Хндзореск - Татев -
- ЛЛюбовь21 мая 2024Ездили с Арташем на юг Армении в мае 2024 г. Это была наша первая экскурсия в Армении, поэтому практически вся
- ИИрина17 мая 2024Армен, спасибо огромное еще раз! Смело заказывайте любую экскурсию с Арменом - лучший гид, с которым мы ездили. Все организовано
- ВВладислав14 мая 2024Все было супер, не ожидал на самом деле, что будет так классно. У гида очень глубокие знания + классная природа. Ну и организация была на высоте - очень рекомендую.
- ВВиктор7 мая 2024Отличная экскурсия,посетили красивейшие места, но надо быть готовым что очень продолжительная, Давид прекрасный человек и экскурсовод, провели замечательный день!
- VVictoria7 мая 2024Дорогие Армен джан и Геворг джан, спасибо вам огромное за прекрасно проведенный день и за организацию экскурсии в день рождения
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Татев»
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