В Армению за вином, горами и впечатлениями

Увидеть главные достопримечательности Армении, побывать на винном заводе и увидеть Севан

Отправляемся в Армению на 5 дней, чтобы увидеть древние храмы, будто выросшие из скал, насладиться бирюзой самого большого озера на Кавказе и побывать в атмосферном городке Дилижан с аутентичной архитектурой конца 19 века.

Увидим Арарат и заполним память смартфона эффектными кадрами горных массивов, посетим институт рукописей и рассмотрим клинописные таблички эпохи Урарту, продегустируем винно на заводе «Арени» и узнаем секреты приготовления легендарного напитка.
В Армению за вином, горами и впечатлениями
В Армению за вином, горами и впечатлениями
В Армению за вином, горами и впечатлениями
В Армению за вином, горами и впечатлениями
В Армению за вином, горами и впечатлениями
В Армению за вином, горами и впечатлениями
В Армению за вином, горами и впечатлениями
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей любого возраста.

При желании вы можете выбрать другой отель (3*, 4*,5*), гостевой дом, хостел или частную квартиру (необходимо согласовать с менеджером). Стоимость тура будет пересчитана.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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