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пор. Хотим поблагодарить Акопа за организацию нашего путешествия. Наша семья (3 человека) отдыхала в Армении в августе 2023 года. Очень рады, что решились на индивидуальную экскурсию по этому маршруту. Нас сопровождал гид - Арташ. Отличный водитель, прекрасный и знающий рассказчик, классный фотограф, интеллигентный человек, любящий свою страну. Путешествие - долгое, но благодаря Арташу и его комфортабельному автомобилю, время в дороге пролетело незаметно. Арташ везде сопровождал нас, даже на длиннющей лестнице перед подвесным мостом у пещерного города Хндзореск, куда не каждый гид дойдет, показывал как растут горные травы (чабрец), всегда подсказывал удачные ракурсы для фото и сам профессионально фотографировал. Арташ до позднего вечера занимался нами, хотя на следующий день у него был день рождения. Самое большое богатство Армении - доброжелательные и гостеприимные люди, в чем мы очередной раз убедились, когда наш гид угостил нас целым пакетом сладких спелых персиков. Огромное спасибо Арташу! Впечатления от этой экскурсии со вкусом армянских персиков останутся надолго. С удовольствием вернемся в Армению еще не раз!