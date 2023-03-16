Голубоглазый Севан, Вечнозеленый Дилижан (с обедом)

Смешанная: автобусная и пешеходная. Тур начинается у памяника А

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Тур начинается у памяника А. Таманяна рядом с Комплексом Каскад. Просим Вас быть на месте за 20 минут до начала тура.

Длительность тура может варьироваться в зависимости от погодных условий или иных непредвиденных ситуаций.

В целях безопасности пассажиров при неблагоприятных погодных условиях, тур может быть изменен или отменен.
Голубоглазый Севан, Вечнозеленый Дилижан (с обедом)
Голубоглазый Севан, Вечнозеленый Дилижан (с обедом)
Голубоглазый Севан, Вечнозеленый Дилижан (с обедом)
Голубоглазый Севан, Вечнозеленый Дилижан (с обедом)

Что вас ожидает 🤩

  • Оз. Севан
  • Монастырь Севанаванк
  • Дилижан: пешая прогулка по самой старой улице
  • Монастырь Агарцин
  • Оз. Парз
  • Оленья Ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Мы начнем путешествие с посещения самого красивого в стране озера Севан, спрятавшегося в окружении гор. Здесь же мы посетим древний монастырь Севанаванк, построенный в 8 веке и внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО. Прежде чем войти под его своды, вам предстоит интереснейший подъем по длинной лестнице, которая находится на полуострове. Оттуда открывается восхитительный вид – озеро Севан будет будто на ладони! Представьте, какие красивые фото вы привезете из этой поездки!

Наш групповой тур по Армении продолжит посещение монастыря Агарцин, который утопает в зелени лесов и тени величественных гор. Вы заметите его еще издалека, ведь белизну и величественность высоких стен невозможно упустить из вида. Это жемчужина армянского зодчества – недаром само название означает в переводе «Игра орлов», гордых и сильных птиц. И действительно, здесь просто невозможно не почувствовать себя как в сказке!

Следующий пункт в маршруте групповой экскурсии по Армении – город Дилижан, который еще называют «Армянской Швейцарией». Вы прогуляетесь пешком по самой старой улице, полюбуетесь архитектурой и посетите памятник Мимино. Вы прикоснетесь к истории этого уникального героя и улыбнетесь, вспоминая добрый фильм и его культовые фразы.

Продолжая наш групповой тур по Армении, отправимся на озеро Парз. Окруженное густыми зелеными лесами, оно удивительно. Безупречность его вод оставит неизгладимое впечатление и станет прекрасным местом для фотосессии. После прогулки мы отправимся на оленью ферму, где вы не только пообщаетесь с животными, но и сможете угостить их.

К вечеру вернемся в Ереван и завершим маршрут яркой групповой экскурсии у памятника А. Таманяну.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Wi-Fi в транспорте Вода в бутылках Местные сладости Услуги гида Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Пятница в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Водные развлечения
История и архитектура
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Религиозные
История и культура
На автобусе
Гастрономические
Озеро Севан
Популярные места
Природа и пейзажи
С обедом

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