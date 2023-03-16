Мы начнем путешествие с посещения самого красивого в стране озера Севан, спрятавшегося в окружении гор. Здесь же мы посетим древний монастырь Севанаванк, построенный в 8 веке и внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО. Прежде чем войти под его своды, вам предстоит интереснейший подъем по длинной лестнице, которая находится на полуострове. Оттуда открывается восхитительный вид – озеро Севан будет будто на ладони! Представьте, какие красивые фото вы привезете из этой поездки!

Наш групповой тур по Армении продолжит посещение монастыря Агарцин, который утопает в зелени лесов и тени величественных гор. Вы заметите его еще издалека, ведь белизну и величественность высоких стен невозможно упустить из вида. Это жемчужина армянского зодчества – недаром само название означает в переводе «Игра орлов», гордых и сильных птиц. И действительно, здесь просто невозможно не почувствовать себя как в сказке!

Следующий пункт в маршруте групповой экскурсии по Армении – город Дилижан, который еще называют «Армянской Швейцарией». Вы прогуляетесь пешком по самой старой улице, полюбуетесь архитектурой и посетите памятник Мимино. Вы прикоснетесь к истории этого уникального героя и улыбнетесь, вспоминая добрый фильм и его культовые фразы.

Продолжая наш групповой тур по Армении, отправимся на озеро Парз. Окруженное густыми зелеными лесами, оно удивительно. Безупречность его вод оставит неизгладимое впечатление и станет прекрасным местом для фотосессии. После прогулки мы отправимся на оленью ферму, где вы не только пообщаетесь с животными, но и сможете угостить их.

К вечеру вернемся в Ереван и завершим маршрут яркой групповой экскурсии у памятника А. Таманяну.