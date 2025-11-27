Пещерный поселок Хндзореск

Маршрут начинается с посещения пещерного поселка Хндзореск, где можно увидеть искусственные пещеры, в которых люди жили вплоть до XX века. Этот исторический комплекс демонстрирует особенности жизни в горной местности Армении. Канатная дорога «Крылья Татева»Далее вас ждет поездка по канатной дороге «Крылья Татева» — самой длинной реверсивной канатной дороге в мире. Во время 15-минутного путешествия над Воротанским ущельем открываются виды на горные ландшафты южной Армении.

Татевский монастырь

Кульминацией экскурсии становится посещение Татевского монастыря, основанного в IX веке. Монастырский комплекс расположен на краю скалы и включает церковь Св. Погоса-Петроса, церковь Св. Аствацацин и колокольню. Важная информация: