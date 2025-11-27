Откройте для себя уникальные достопримечательности южной Армении в ходе однодневной экскурсии.
Вас ждет посещение древнего пещерного поселка, поездка по самой длинной реверсивной канатной дороге и знакомство с монастырским комплексом на краю ущелья.
Описание экскурсии
Пещерный поселок Хндзореск
Маршрут начинается с посещения пещерного поселка Хндзореск, где можно увидеть искусственные пещеры, в которых люди жили вплоть до XX века. Этот исторический комплекс демонстрирует особенности жизни в горной местности Армении. Канатная дорога «Крылья Татева»Далее вас ждет поездка по канатной дороге «Крылья Татева» — самой длинной реверсивной канатной дороге в мире. Во время 15-минутного путешествия над Воротанским ущельем открываются виды на горные ландшафты южной Армении.
Татевский монастырь
Кульминацией экскурсии становится посещение Татевского монастыря, основанного в IX веке. Монастырский комплекс расположен на краю скалы и включает церковь Св. Погоса-Петроса, церковь Св. Аствацацин и колокольню. Важная информация:
- Рекомендуется удобная обувь и одежда по сезону.
- Экскурсия подходит для любителей истории и активного отдыха.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пещерный поселок Хндзореск
- Канатная дорога «Крылья Татева»
- Татевский монастырь
- Воротанское ущелье
Что включено
- Трансфер туда-обратно
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу / «Крылья Татева/»
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Ереван, Вардананц 7
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
