Мои заказы

Горис - Хндзореск - Канатная дорога Татев - Монастырь Татев

Откройте для себя уникальные достопримечательности южной Армении в ходе однодневной экскурсии.

Вас ждет посещение древнего пещерного поселка, поездка по самой длинной реверсивной канатной дороге и знакомство с монастырским комплексом на краю ущелья.
Горис - Хндзореск - Канатная дорога Татев - Монастырь Татев
Горис - Хндзореск - Канатная дорога Татев - Монастырь Татев
Горис - Хндзореск - Канатная дорога Татев - Монастырь Татев

Описание экскурсии

Пещерный поселок Хндзореск

Маршрут начинается с посещения пещерного поселка Хндзореск, где можно увидеть искусственные пещеры, в которых люди жили вплоть до XX века. Этот исторический комплекс демонстрирует особенности жизни в горной местности Армении. Канатная дорога «Крылья Татева»Далее вас ждет поездка по канатной дороге «Крылья Татева» — самой длинной реверсивной канатной дороге в мире. Во время 15-минутного путешествия над Воротанским ущельем открываются виды на горные ландшафты южной Армении.

Татевский монастырь

Кульминацией экскурсии становится посещение Татевского монастыря, основанного в IX веке. Монастырский комплекс расположен на краю скалы и включает церковь Св. Погоса-Петроса, церковь Св. Аствацацин и колокольню. Важная информация:
  • Рекомендуется удобная обувь и одежда по сезону.
  • Экскурсия подходит для любителей истории и активного отдыха.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пещерный поселок Хндзореск
  • Канатная дорога «Крылья Татева»
  • Татевский монастырь
  • Воротанское ущелье
Что включено
  • Трансфер туда-обратно
Что не входит в цену
  • Билеты на канатную дорогу / «Крылья Татева/»
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
Ереван, Вардананц 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Рекомендуется удобная обувь и одежда по сезону
  • Экскурсия подходит для любителей истории и активного отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии из Еревана

Путешествие в пещерный город и монастырь Татев (обед включён)
На машине
13 часов
70 отзывов
Индивидуальная
Путешествие в пещерный город и монастырь Татев (обед включён)
Изучить древние пещеры Хндзореск и прокатиться на «Крыльях Татева»
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от €370 за человека
Из Еревана - в монастырь Татев: традиции средневековой Армении
На машине
12 часов
63 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Традиции средневековой Армении в монастыре Татев
Армения наполнена жизнью и историей. Посетите монастырь Татев и погрузитесь в атмосферу средневековья, наслаждаясь уникальными пейзажами и древними храмами
30 ноя в 08:00
1 дек в 08:00
€265 за всё до 4 чел.
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
14 часов
-
20%
7 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Вино, монастыри и самая длинная канатная дорога в мире
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$320$400 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване