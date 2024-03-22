Групповая экскурсия «Тайны ереванской оперы»

Раскрыть актуальные тенденции искусства и особенности орнаментальной архитектуры
Здание Театра оперы и балета на площади Свободы таит в себе множество загадок: несколько подземных этажей, огромный грузовой лифт, декорации к известным пьесам, роскошные холлы и настоящий оргáн.

Один из художественных руководителей и дирижёр сопроводит нас в закулисье, расскажет об истории театра и сыграет на рояле.
5
1 отзыв
Групповая экскурсия «Тайны ереванской оперы»
Групповая экскурсия «Тайны ереванской оперы»
Групповая экскурсия «Тайны ереванской оперы»
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наше погружение в историю Театра оперы и балета начнётся с лекции по истории здания в роскошной комнате для встречи первых лиц. После чего двери распахнутся — и вашему взору откроется большой театральный зал, за которым скрывается немало помещений. Вы узнаете:

  • об истории оперного театра, то, как он изначально проектировался и почему стал таковым
  • что было на месте здания оперного театра
  • как спускают пятитонную люстру для замены лампочек и чистки
  • куда ведёт 6-метровый лифт
  • что скрывает большая комната на 7 этаже
  • и многое другое!

Организационные детали

Некоторые помещения пыльные, в частности — орган.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У здания оперного театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
22 мар 2024
Впечатлил масштаб подземелий, закулисья, освещения и механизации сцены.
А также интересные и даже детективные истории из жизни коллектива оперы. Рекомендую.

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