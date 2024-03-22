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Здание Театра оперы и балета на площади Свободы таит в себе множество загадок: несколько подземных этажей, огромный грузовой лифт, декорации к известным пьесам, роскошные холлы и настоящий оргáн.



Один из художественных руководителей и дирижёр сопроводит нас в закулисье, расскажет об истории театра и сыграет на рояле.