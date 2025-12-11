Групповая
до 19 чел.
Озеро Севан, Дилижан и Иджеванский винно-коньячный завод за 1 день
Посетить одно из крупнейших озер Кавказа и армянскую Швейцарию
Начало: У памятника Таманяну (Около комплекса Каскад)
Расписание: во вторник и субботу в 09:00
13 дек в 09:00
16 дек в 09:00
€33 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гарни, Гегард и фабрика сухофруктов - из Еревана
Открыть древнюю Армению - через вкусы, пейзажи и легенды
Начало: По договорённости
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по винным погребам Армении
Откройте для себя богатую историю армянского виноделия, посетив древнейшую винодельню и дегустируя уникальные вина из винограда Арени
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€171
€190 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Музеи и галереи Гюмри: поездка из Еревана
Прикоснуться к богатому наследию города и познакомиться с его творческой и художественной историей
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Еревана - на гору Арагац за иллюзиями и красивыми видами
Подняться выше облаков и нарушить законы гравитации
13 дек в 07:00
14 дек в 07:00
€240 за всё до 4 чел.
