Каскад в Ереване: единство национальных традиций и современного искусства

Познакомьтесь с уникальным архитектурным ансамблем Каскад в Ереване, где национальные традиции гармонично сочетаются с современным искусством
Каскад в Ереване - это не просто архитектурный комплекс, а целый мир, где национальные традиции переплетаются с современным искусством. Здесь можно увидеть работы известных скульпторов, таких как Фернандо Ботеро и
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Жауме Пленса. Экскурсия позволит оценить, как советские зодчие использовали церковную символику в архитектуре.

Также посетители смогут насладиться великолепными видами на город и изучить культурные особенности Армении. Это путешествие будет интересно как взрослым, так и детям от 10 лет

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Уникальные арт-объекты
  • 🏛 Архитектурное наследие
  • 🗺 Панорамные виды на Ереван
  • 🕍 Национальная символика
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Каскад в Ереване: единство национальных традиций и современного искусства
Каскад в Ереване: единство национальных традиций и современного искусства
Каскад в Ереване: единство национальных традиций и современного искусства
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Каскад
  • Сад скульптур Гафесчяна
  • Центр искусств Гафесчяна

Описание экскурсии

Архитектурный комплекс Каскад

Он был задуман ещё при создании Генерального плана 1924 года Александром Таманяном. Я расскажу об архитектуре ансамбля и его значимости. На примере национальной символики, которая есть в оформлении Каскада, мы разберём культурные особенности и традиции армянского народа.

Сад скульптур Гафесчяна

Здесь собраны произведения современного искусства скульпторов Фернандо Ботеро, Жауме Пленса, Жоаны Вашконселуш, Питера Войтука и других. Выразительны и интересны «Курящая женщина», «Чёрный кот», «Римский воин», «Синий киви», «Лев» из автомобильных покрышек, кованый «Чайник» и «Прыгающие лошади» из подков.

Выставочные галереи Центра искусств Гафесчяна

Вы рассмотрите монументальную фреску Григора Ханджяна, посвящённую разным вехам истории Армении. Увидите масштабный барельеф «Давид Сасунский» скульптора Арташеса Овсепяна, а также выставку «В сознании коллекционера», где собраны любопытные предметы, принадлежавшие Джерарду Гафесчяну.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Некоторые выставочные залы Центра искусств Гафесчяна открыты только по пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 20:00. В другие дни можно провести экскурсию без посещения этих залов с осмотром доступных экспонатов в Саду скульптур и внутри эскалаторных галерей

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пересечении улиц Таманяна и Московян
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
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А
11 ноя 2024
Дмитрий очевидно перелопатил огромное количество источников, чтобы в итоге получился такой стройный и интересный рассказ про Каскад и его произведения искусства. Однозначно рекомендую.
M
9 ноя 2024
Были вчера на интереснейшей экскурсии по Каскаду с Дмитрием Котовым, искусствоведом, выпускником МГУ. Это была одна из лучших и самых насыщенных экскурсий за все годы наших путешествий.
По сути, это была
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лекция по современному искусству, проиллюстрированная Каскадом. К каждой скульптуре и практически к каждому представленному на Каскаде арт-объекту Дмитрий подобрал информацию об авторе, его стиле в искусстве, показал нам другие работы, и затем в диалоге мы постарались определить замысел автора и возникающие у нас ассоциации из самых разных жанров искусства.
Про армянскую архитектуру и зашифрованные в ней смыслы и послания мы тоже поговорили, и на многое в Армении будем теперь смотреть другими глазами.
Фактически, Дмитрий открыл для нас Каскад заново. Почти три часа пролетели незаметно, и нам было жаль заканчивать общение с таким увлеченным своим делом человеком.
Думаю, что экскурсия будет особенно интересна тем, кто не первый раз в Ереване и хочет открыть для себя что-то новое, и даже для тем, кто в этом городе живет уже давно.
Желаем Дмитрию удачи и надеемся еще погулять с ним по Еревану.

Были вчера на интереснейшей экскурсии по Каскаду с Дмитрием Котовым, искусствоведом, выпускником МГУ. Это была одна
Р
24 окт 2024
Живу в Ереване 3-й год. Как же здорово наконец-то внимательно рассмотреть каждую скульптуру около Каскада, узнать её значение и историю художника, её создавшего. Огромное спасибо Дмитрию за этот интенсивный познавательный опыт.
Т
23 окт 2024
Замечательная экскурсия с Дмитрием!
Очень рекомендую для тех, кто хочет узнать больше про Каскад и его арт-объекты.
Не первая экскурсия с Дмитрием, всегда очень интересно и познавательно!
Т
22 окт 2024
Очень интересная экскурсия, глубокие познания и расширенная информация. Даже прохожие останавливались заслушивалися. Благодарю за культурную информацию!
Очень интересная экскурсия, глубокие познания и расширенная информация. Даже прохожие останавливались заслушивалися. Благодарю за культурную информацию!
М
15 окт 2024
Экскурсия оставила просто невероятные впечатления, и во многом благодаря экскурсоводу Дмитрию. С самого начала стало ясно, что он подготовился очень тщательно. Он рассказал обо всех деталях архитектурного комплекса и о
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каждом произведении искусства с такой скрупулезностью, что я был впечатлён. Было видно, что Дмитрий искренне любит Каскад и с большой заботой передает его культурное и историческое значение.

Хотя я был единственным участником, Дмитрий отнёсся к экскурсии с тем же энтузиазмом, как если бы у него была целая группа. Это действительно редкость — так ответственно подходить даже к персональным экскурсиям. Он внимательно подмечал все детали и вел экскурсию в форме живого диалога, что сделало её еще более увлекательной.

Особенно поразил Сад скульптур Гафесчяна — для меня это стало настоящим открытием. Раньше я не обращал внимания на множество мелких деталей и даже не думал, что современное искусство может быть настолько интересным. Но благодаря Дмитрию я буквально заново открыл для себя этот мир. Оказалось, за каждой скульптурой стоит своя история, и каждый элемент имеет свой смысл.

Обязательно стоит сходить на эту экскурсию с Дмитрием — он сделает её по-настоящему незабываемой!

Экскурсия оставила просто невероятные впечатления, и во многом благодаря экскурсоводу Дмитрию. С самого начала стало ясно,Экскурсия оставила просто невероятные впечатления, и во многом благодаря экскурсоводу Дмитрию. С самого начала стало ясно,Экскурсия оставила просто невероятные впечатления, и во многом благодаря экскурсоводу Дмитрию. С самого начала стало ясно,Экскурсия оставила просто невероятные впечатления, и во многом благодаря экскурсоводу Дмитрию. С самого начала стало ясно,Экскурсия оставила просто невероятные впечатления, и во многом благодаря экскурсоводу Дмитрию. С самого начала стало ясно,Экскурсия оставила просто невероятные впечатления, и во многом благодаря экскурсоводу Дмитрию. С самого начала стало ясно,Экскурсия оставила просто невероятные впечатления, и во многом благодаря экскурсоводу Дмитрию. С самого начала стало ясно,Экскурсия оставила просто невероятные впечатления, и во многом благодаря экскурсоводу Дмитрию. С самого начала стало ясно,Экскурсия оставила просто невероятные впечатления, и во многом благодаря экскурсоводу Дмитрию. С самого начала стало ясно,Экскурсия оставила просто невероятные впечатления, и во многом благодаря экскурсоводу Дмитрию. С самого начала стало ясно,
Т
13 окт 2024
Живу в Ереване не первый год, часто гуляю мимо двух районов и всегда через комплекс каскада. Конечно, обращаешь внимание на все эти предметы современного искусства, но не разбираясь в авторах
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и тонкостях - легко пройти мимо и не оценить всех сокровищ. Дмитрий показал, как много интересного тут скрывается, буквально на каждом шагу! Начиная от выставки «на земле»: от памятника Таманяна и заканчивая самим комплексом! Очень умело подавая историю создания Каскада с информацией об авторах скульптур и инсталляций! Узнала, что тут есть и «скрытые» залы, о которых так просто не догадаешься, а также залы в «боковых» нишах (из коллекции самого Гафесчана). Одним словом - РЕКОМЕНДУЮ! Дмитрий очень крутой гид по городу, обращайтесь! Даже если давно живете тут.

Живу в Ереване не первый год, часто гуляю мимо двух районов и всегда через комплекс каскада.Живу в Ереване не первый год, часто гуляю мимо двух районов и всегда через комплекс каскада.Живу в Ереване не первый год, часто гуляю мимо двух районов и всегда через комплекс каскада.Живу в Ереване не первый год, часто гуляю мимо двух районов и всегда через комплекс каскада.Живу в Ереване не первый год, часто гуляю мимо двух районов и всегда через комплекс каскада.Живу в Ереване не первый год, часто гуляю мимо двух районов и всегда через комплекс каскада.Живу в Ереване не первый год, часто гуляю мимо двух районов и всегда через комплекс каскада.Живу в Ереване не первый год, часто гуляю мимо двух районов и всегда через комплекс каскада.Живу в Ереване не первый год, часто гуляю мимо двух районов и всегда через комплекс каскада.Живу в Ереване не первый год, часто гуляю мимо двух районов и всегда через комплекс каскада.
Елена
13 окт 2024
На днях я побывала на чудной экскурсии по Каскаду с Дмитрием.
Каскад -это уникальное место в Ереване, он соединяет два района, сверху открывается прекрасный вид на Арарат, у подножия парк с
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экспонатами и внутри самого Каскада выставки. И конечно здорово, когда тебе за 2,5 часа все про это место расскажут, и каждую деталь разберут. С этим экскурсоводом я уже второй раз. У Дмитрия прекрасные авторские программы, он интересно рассказывает, глубоко погружает в тему, задает наводящие вопросы, проводит сравнения. Он как исследователь и человек интересующийся обладает множеством уникальной информации. Удивительно, я живу здесь два года и периодически бываю у Каскада, но с Дмитрием обнаружила для себя элементы и даже целые экспонаты, которые раньше не замечала. После этой экскурсии у меня создалась объемная картина и хорошо запомнилась информация. И я уже сходила туда в выходной со своими родными и они удивились как много интересного об этом месте мы не знали.
В общем огромное спасибо Дмитрию и всем от души рекомендую!

Игнатущенко
11 окт 2024
Дима - потрясающий гид! Авторская подача, четко структурированный материал. Подобрано много, очень много интересной информации, которая разбавлена личными прочтениями, очень деликатно, но живо. Тема объемная и невероятно интересная. Вообще Каскадная галерея - это клад Еревана. Обязательно к посещению!
Дима - потрясающий гид! Авторская подача, четко структурированный материал. Подобрано много, очень много интересной информации, котораяДима - потрясающий гид! Авторская подача, четко структурированный материал. Подобрано много, очень много интересной информации, котораяДима - потрясающий гид! Авторская подача, четко структурированный материал. Подобрано много, очень много интересной информации, котораяДима - потрясающий гид! Авторская подача, четко структурированный материал. Подобрано много, очень много интересной информации, которая
Татьяна
6 окт 2024
Аплодирую стоя и ставлю высший балл.

Экскурсия по Каскаду настолько четко продумана и составлена, что каждая деталь заиграла и обрела смысл.

Мне очень хотелось понять идею Каскада - этой визитной карточки города,
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как с архитектурной точки зрения, так и с художественной.
Дмитрий рассказывал, показывал, проводил сравнения, строил ассоциации, разбирал каждую деталь, штрих.
Я очень осторожно отношусь к современному искусству, потому что многое не понимаю в нем. Благодаря моему гиду эти абстрактные скульптуры на площади и внутри самого Каскада наполнились содержанием, заиграли красками, стали живыми и интересными.
Причём Дмитрий не просто показывал и называл скульптуру, он и рассказывал о других работах автора, показывал их. Для меня это стало открытием и погружением в мир искусства.

И ещё. Прогулка так четко и правильно выстроена, что не чувствуешь усталости, наоборот, хочется слушать и внимать. А самый главный сюрприз, который Дмитрий подготовил - это закат с вершины Каскада и необыкновенный вид на Арарат.

Просто восторг!
Спасибо огромное Дмитрию.

Аплодирую стоя и ставлю высший балл.Аплодирую стоя и ставлю высший балл.Аплодирую стоя и ставлю высший балл.Аплодирую стоя и ставлю высший балл.

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