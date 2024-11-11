Каскад в Ереване - это не просто архитектурный комплекс, а целый мир, где национальные традиции переплетаются с современным искусством. Здесь можно увидеть работы известных скульпторов, таких как Фернандо Ботеро и

Жауме Пленса. Экскурсия позволит оценить, как советские зодчие использовали церковную символику в архитектуре. Также посетители смогут насладиться великолепными видами на город и изучить культурные особенности Армении. Это путешествие будет интересно как взрослым, так и детям от 10 лет

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Описание экскурсии

Архитектурный комплекс Каскад

Он был задуман ещё при создании Генерального плана 1924 года Александром Таманяном. Я расскажу об архитектуре ансамбля и его значимости. На примере национальной символики, которая есть в оформлении Каскада, мы разберём культурные особенности и традиции армянского народа.

Сад скульптур Гафесчяна

Здесь собраны произведения современного искусства скульпторов Фернандо Ботеро, Жауме Пленса, Жоаны Вашконселуш, Питера Войтука и других. Выразительны и интересны «Курящая женщина», «Чёрный кот», «Римский воин», «Синий киви», «Лев» из автомобильных покрышек, кованый «Чайник» и «Прыгающие лошади» из подков.

Выставочные галереи Центра искусств Гафесчяна

Вы рассмотрите монументальную фреску Григора Ханджяна, посвящённую разным вехам истории Армении. Увидите масштабный барельеф «Давид Сасунский» скульптора Арташеса Овсепяна, а также выставку «В сознании коллекционера», где собраны любопытные предметы, принадлежавшие Джерарду Гафесчяну.

Организационные детали