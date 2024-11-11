5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные арт-объекты
- 🏛 Архитектурное наследие
- 🗺 Панорамные виды на Ереван
- 🕍 Национальная символика
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Каскад
- Сад скульптур Гафесчяна
- Центр искусств Гафесчяна
Описание экскурсии
Архитектурный комплекс Каскад
Он был задуман ещё при создании Генерального плана 1924 года Александром Таманяном. Я расскажу об архитектуре ансамбля и его значимости. На примере национальной символики, которая есть в оформлении Каскада, мы разберём культурные особенности и традиции армянского народа.
Сад скульптур Гафесчяна
Здесь собраны произведения современного искусства скульпторов Фернандо Ботеро, Жауме Пленса, Жоаны Вашконселуш, Питера Войтука и других. Выразительны и интересны «Курящая женщина», «Чёрный кот», «Римский воин», «Синий киви», «Лев» из автомобильных покрышек, кованый «Чайник» и «Прыгающие лошади» из подков.
Выставочные галереи Центра искусств Гафесчяна
Вы рассмотрите монументальную фреску Григора Ханджяна, посвящённую разным вехам истории Армении. Увидите масштабный барельеф «Давид Сасунский» скульптора Арташеса Овсепяна, а также выставку «В сознании коллекционера», где собраны любопытные предметы, принадлежавшие Джерарду Гафесчяну.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Некоторые выставочные залы Центра искусств Гафесчяна открыты только по пятницам, субботам и воскресеньям с 10:00 до 20:00. В другие дни можно провести экскурсию без посещения этих залов с осмотром доступных экспонатов в Саду скульптур и внутри эскалаторных галерей
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Отзывы и рейтинг
По сути, это была
Очень рекомендую для тех, кто хочет узнать больше про Каскад и его арт-объекты.
Не первая экскурсия с Дмитрием, всегда очень интересно и познавательно!
Каскад -это уникальное место в Ереване, он соединяет два района, сверху открывается прекрасный вид на Арарат, у подножия парк с
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Экскурсия по Каскаду настолько четко продумана и составлена, что каждая деталь заиграла и обрела смысл.
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Мне очень хотелось понять идею Каскада - этой визитной карточки города,