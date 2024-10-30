Мы прогуляемся по столице Армении и поговорим о её архитектуре на разных этапах истории — от стародавних времён до сегодняшнего дня. Вы узнаете, когда город начали застраивать и какие материалы использовали для создания фасадов. Услышите, кто был главным зодчим Еревана и чем он прославился. Разберётесь, какими новыми тенденциями пользуются современные архитекторы.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Древний Ереван

В Армении сохранилось немало древних сооружений, но в самом Ереване их не очень много. Но то, что есть, мы вам с радостью покажем.

Вы прогуляетесь по улице Абовяна и увидите здания 18 и 19 веков. На проспекте Саят-Новы полюбуетесь церковью Святой Анны, а на проспекте Месропа Маштоца — Голубой мечетью.

Советский Ереван

Большая часть Еревана построена в период СССР. Мы расскажем о шедеврах архитектуры этого времени. Вы увидите здание Театра оперы и балета, оригинальные фонтаны, дома с арками, балкончиками и орнаментами ручной работы.

Современный Ереван

После распада СССР Армения стала независимой республикой — и вскоре началась эра её современного зодчества.

На Северном проспекте вы рассмотрите здания, которые были построены совсем недавно. Увидите стеклянную облицовку домов в центре города. Поймёте, как Ереван создаёт новое лицо, оставаясь верным своим архитектурным традициям.

Организационные детали