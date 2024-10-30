Архитектура Еревана: древняя, советская, современная

Совершить путешествие сквозь века, рассматривая здания разных эпох
Мы прогуляемся по столице Армении и поговорим о её архитектуре на разных этапах истории — от стародавних времён до сегодняшнего дня. Вы узнаете, когда город начали застраивать и какие материалы использовали для создания фасадов. Услышите, кто был главным зодчим Еревана и чем он прославился. Разберётесь, какими новыми тенденциями пользуются современные архитекторы.
Архитектура Еревана: древняя, советская, современная
Архитектура Еревана: древняя, советская, современная
Архитектура Еревана: древняя, советская, современная
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Древний Ереван

В Армении сохранилось немало древних сооружений, но в самом Ереване их не очень много. Но то, что есть, мы вам с радостью покажем.

Вы прогуляетесь по улице Абовяна и увидите здания 18 и 19 веков. На проспекте Саят-Новы полюбуетесь церковью Святой Анны, а на проспекте Месропа Маштоца — Голубой мечетью.

Советский Ереван

Большая часть Еревана построена в период СССР. Мы расскажем о шедеврах архитектуры этого времени. Вы увидите здание Театра оперы и балета, оригинальные фонтаны, дома с арками, балкончиками и орнаментами ручной работы.

Современный Ереван

После распада СССР Армения стала независимой республикой — и вскоре началась эра её современного зодчества.

На Северном проспекте вы рассмотрите здания, которые были построены совсем недавно. Увидите стеклянную облицовку домов в центре города. Поймёте, как Ереван создаёт новое лицо, оставаясь верным своим архитектурным традициям.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 15 лет
  • По желанию можно посетить Музей-институт архитектуры Александра Таманяна (работает все дни, кроме понедельника). Цена билета — €4 за чел. Детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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