Совершить путешествие сквозь века, рассматривая здания разных эпох
Мы прогуляемся по столице Армении и поговорим о её архитектуре на разных этапах истории — от стародавних времён до сегодняшнего дня. Вы узнаете, когда город начали застраивать и какие материалы использовали для создания фасадов. Услышите, кто был главным зодчим Еревана и чем он прославился. Разберётесь, какими новыми тенденциями пользуются современные архитекторы.
В Армении сохранилось немало древних сооружений, но в самом Ереване их не очень много. Но то, что есть, мы вам с радостью покажем.
Вы прогуляетесь по улице Абовяна и увидите здания 18 и 19 веков. На проспекте Саят-Новы полюбуетесь церковью Святой Анны, а на проспекте Месропа Маштоца — Голубой мечетью.
Советский Ереван
Большая часть Еревана построена в период СССР. Мы расскажем о шедеврах архитектуры этого времени. Вы увидите здание Театра оперы и балета, оригинальные фонтаны, дома с арками, балкончиками и орнаментами ручной работы.
Современный Ереван
После распада СССР Армения стала независимой республикой — и вскоре началась эра её современного зодчества.
На Северном проспекте вы рассмотрите здания, которые были построены совсем недавно. Увидите стеклянную облицовку домов в центре города. Поймёте, как Ереван создаёт новое лицо, оставаясь верным своим архитектурным традициям.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 15 лет
По желанию можно посетить Музей-институт архитектуры Александра Таманяна (работает все дни, кроме понедельника). Цена билета — €4 за чел. Детали уточняйте в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 60 туристов
Всем привет! Я Анна. Работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает мой супруг, а также команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с читать дальше
Арменией, мы превратим его в увлекательное и незабываемое путешествие. Экскурсии с нами — это полное погружение в культуру, историю, религию, традиции армянского народа. Мы хотим, чтобы вы в конце путешествия остались в восторге и захотели вернуться в Армению!