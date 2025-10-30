Путешествие по Армении предлагает уникальную возможность посетить древний Храм Гарни и монастырь Гегард, включенные в список ЮНЕСКО. Симфония Камней удивит своей природной красотой, а виды на гору Арарат останутся в памяти надолго.
Завершите тур увлекательным мастер-классом по выпечке лаваша, где каждый сможет попробовать свои силы в приготовлении этого знаменитого армянского хлеба. Это идеальный способ провести день, сочетая историю, природу и кулинарию
6 причин купить этот мастер-класс
- 🏛️ Посещение уникальных храмов
- 🌄 Виды на гору Арарат
- 🎶 Природная Симфония Камней
- 🍞 Мастер-класс по лавашу
- 🚌 Удобный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Что можно увидеть
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Симфония Камней
Описание мастер-классаАрмения в одном туре: храмы, базальты и лаваш Приглашаем вас посетить древний языческий Храм Гарни, уникальный монастырь Геghард, природный базальтовый орган «Симфония камней» и насладиться панорамным видом на гору Арарат. Эти достопримечательности, включенные в экскурсионную программу, являются частью всемирного наследия ЮНЕСКО. Арка Чаренца — это сооружение, спроектированное архитектором Рафаэлем Исраеляном в 1957 году. Оно расположено на холме с прекрасным видом на Арарат и украшено строкой стихотворения Егише Чаренца. Экскурсию начнем с посещения смотровой площадки, откуда открывается величественный вид на символ Армении. Храм Гарни, построенный в первом веке, является единственным сохранившимся языческим храмом в Армении и на территории бывшего Советского Союза. Он посвящен богу солнца Арегу-Митре и был восстановлен после разрушения землетрясением в 1679 году. Село Гарни знаменито не только языческим храмом, но и своими древними традициями. Следующая остановка — базальтовый орган «Симфония камней», представляющий собой удивительное природное явление и часть всемирного наследия ЮНЕСКО. Тур завершится мастер-классом по выпечке знаменитого армянского лаваша, где вы сможете увидеть процесс его приготовления. Важная информация:
- Тур проводится при группе 12 человек.
- Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления.
- Входной билет в Гарни оплачивается отдельно — 1500 драм.
- Ланч не включен, но предусмотрена остановка для обеда.
- В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован.
- Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь.
- Дети до 3 лет — бесплатно (без отдельного места в транспорте).
09:00Сбор группы. Отправление из Еревана в сторону Арки Чаренца09:40 – 10:00Остановка у Арки Чаренца – панорамный вид на гору Арарат10:15 – 11:00Экскурсия по языческому храму Гарни (I век)11:15 – 12:00Посещение монастыря Гегард (UNESCO) – высеченного в скале12:15 – 12:45Прогулка к Симфонии камней – природному базальтовому органу13:00 – 14:00Участие в мастер-классе по выпечке лаваша + традиционный обед14:00 – 15:00Отправление в Ереван15:00Завершение экскурсии в Ереване
Её забронировали уже 11 раз на ближайшие дни
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арка Чаренца
- Языческий храм Гарни
- Монастырь Гегард (ЮНЕСКО)
- Симфония камней (природное ущелье Азат)
- Деревенская пекарня с мастер-классом по выпечке лаваша
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Участие в мастер-классе по выпечке лаваша
Что не входит в цену
- Входной билет в храм Гарни (1500 драм)
- Входной билет в Симфонию Камней (300 драм)
- Обед (по желанию, оплачивается отдельно)
Место начала и завершения?
Ереванская государственная консерватория имени Комитаса, Ереван, Саят Нова 1/а
Когда и сколько длится?
Когда: 09:00Сбор группы. Отправление из Еревана в сторону Арки Чаренца09:40 – 10:00Остановка у Арки Чаренца – панорамный вид на гору Арарат10:15 – 11:00Экскурсия по языческому храму Гарни (I век)11:15 – 12:00Посещение монастыря Гегард (UNESCO) – высеченного в скале12:15 – 12:45Прогулка к Симфонии камней – природному базальтовому органу13:00 – 14:00Участие в мастер-классе по выпечке лаваша + традиционный обед14:00 – 15:00Отправление в Ереван15:00Завершение экскурсии в Ереване
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Тур проводится при группе 12 человек
- Просьба прибыть на место сбора за 15 минут до отправления
- Входной билет в Гарни оплачивается отдельно - 1500 драм
- Ланч не включен, но предусмотрена остановка для обеда
- В случае плохой погоды маршрут может быть скорректирован
- Тур подходит для людей всех возрастов, но необходима удобная обувь
- Дети до 3 лет - бесплатно (без отдельного места в транспорте)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
E
Elizaveta
30 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Несмотря на три локации, не успеваешь устать. Была возможность и послушать информацию, и было достаточное количество свободного времени на каждой локации, чтобы погулять и пофотографироваться. Огромное спасибо гиду Егору за увлекательный рассказ о стране и истории!
L
Lenabelova
29 окт 2025
А
Анастасия
28 окт 2025
Отличная экскурсия. Очень красивые места. Гид Егор интересно рассказывал исторические факты своей страны. Рекомендую.
Д
Дарья
28 окт 2025
Это очень интересная и красивая экскурсия. У нас был гид - Егор. Лучший гид в Ереване. Настолько интересно и легко рассказывал, шутил и в целом создавал отличное настроение. Невероятно много новой информации! Рекомендую однозначно!
М
Маргарита
25 окт 2025
Замечательная в меру насыщенная и не утомительная экскурсия. Отдельно отмечу нашу очаровательную высокопрофессиональную и сердечную гида. Асмик дала очень много интересной информации, была внимательна и дружелюбна. Поездка была комфортна благодаря спокойному вождению. Обед был сказочно вкусным и совершенно недорогим! Я ела долму, заворачивая ее в только что выпечкнный лаваш и записала душистым чаем с чабрецом.
Всячески рекомендую эту экскурсию!
И
Игорь
25 окт 2025
Всё было просто замечательно!!!!
Е
Елена
22 окт 2025
Попробую кратко:) это моё первое знакомство с Арменией! Организатора и экскурсию в этом направлении мне посоветовала подруга и ей огромное спасибо за это! Потому что наша первая встреча с Арменией
Р
Рита
21 окт 2025
Спасибо большое, это было чудесно, все начиная с первой минуты путешествия, когда наш гид Егор стал рассказывать подробно историю Армении, если я когда нибудь еще поеду, то только с таким гидом как Егор🙏лучший из лучших👍🙏
В
Вера
20 окт 2025
Экскурсия понравилась. Экскурсовод Анна интересно рассказывала, организация поездки отличная.
Н
Наталья
20 окт 2025
Замечательная экскурсия! Гид Егор просто супер! Очень интересно и увлекательно рассказывал! Спасибо большое!
Н
Надежда
20 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Особенно экскурсовод Егор. Очень интересно рассказывал.
В
Виктория
19 окт 2025
Были на экскурсии "Храм Гарни, Гегард, Симфония Камней и мастер-класс по выпечке лаваша" 15.10.2025. Экскурсия длилась 6 часов, но время пролетело стремительно - так было все интересно, насыщено, отлично организовано. Замечательный экскурсовод Анна -профессионал своего дела, старалась показать страну, ее историю с любовью и вниманием к деталям. Спасибо!
Е
Евгений
18 окт 2025
Все отлично! Посетили все объекты, услышали всю информацию во время экскурсии от опытного, обоятельного гида Егора. Пунктуально, безопасно, водитель автобуса профессионал. Очень понравился маршрут - сочетание культурных и природных достопримечательностей.
А
Анатолий
17 окт 2025
K
Korsakova
17 окт 2025
Прекрасный экскурсовод Егор, замечательные памятники истории, архитектуры и природы, получили много интересной информации.
С этой компанией и этим экскурсоводом готовы снова к путешествию по Армении
