Когда: 09:00Сбор группы. Отправление из Еревана в сторону Арки Чаренца09:40 – 10:00Остановка у Арки Чаренца – панорамный вид на гору Арарат10:15 – 11:00Экскурсия по языческому храму Гарни (I век)11:15 – 12:00Посещение монастыря Гегард (UNESCO) – высеченного в скале12:15 – 12:45Прогулка к Симфонии камней – природному базальтовому органу13:00 – 14:00Участие в мастер-классе по выпечке лаваша + традиционный обед14:00 – 15:00Отправление в Ереван15:00Завершение экскурсии в Ереване

Экскурсия длится около 6 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала