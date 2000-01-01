Красота армянских просторовАрка Чаренца — названа в честь великого армянского поэта Егише Чаренца, который любил приходить на это место и наслаждаться красотой армянских просторов. Посетив это место, Вы воодушевитесь неимоверной красотой Армении, а так же сможете сделать потрясающий снимок на память. Излюбленное место армянских царейЭкскурсия к языческому храму Солнца (I в. н. э. ) в селении Гарни — храм представляет собой необыкновенное по своей красоте зрелище, кажущееся порой нереальным. Построенный в греческом стиле, он занимает господствующий над глубоким ущельем треугольный мыс, огибаемый рекой Азат с двух сторон. Ущелье примечательно своими изумительными склонами, известными под названием «Симфония камней».

В селении Гарни мы к тому же заедем в гости к местным жителям, чтобы увидеть как пекут настоящий армянский лаваш в тондыре. И, конечно же, мы не уйдем оттуда, не попробовав горячий, свежевыпеченный хлеб. «Святое копьё»Посещение редчайшего, высеченного в скале пещерного храма Св. Гегард (XII–XIII вв. ), в переводе означающего «святое копьё» в честь хранившегося в нём долгое время того самого копья, которым пронзили распятого Христа (сейчас оно находится в музее Св. Эчмиадзина).

Храм находится высоко в горах ⛰️ в живописном ущелье реки Гохт (правый приток реки Азат). Это шедевр армянского средневекового зодчества. Он представляет собой комплекс, состоящий из главной церкви, двух пещерных церквей и усыпальницы. В первом пещерном храме из скалы бьёт холодный родник, который по сей день является объектом поклонения. Считается, что его святая вода исцеляет от болезней, омолаживает, даёт красоту. Монастырь Гегард занесён в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО (лист 2000).

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