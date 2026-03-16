Е Екатерина Получили много интересной информации о местах, которые посетили. Гид Максим очень вовлечен в процесс, хорошо знает не только историю и религию, о которых рассказывает, но и говорит грамотно и красиво. Приятно слушать.

Небольшой момент, который нужно учесть организаторам, это обеспечение группы водой (или возможностью ее приобрести) и остановками для посещения туалетов.

Спасибо!

О Оксана Программа тура полностью соответствовала заявленной. Поездка состоялась даже несмотря на дождь, снег и туман, которые сопровождали нас весь день. Впечатления - вау! При этом на 80% - это заслуга гида Максима. Глубокие знания, вовлеченность и несомненная любовь к Гюмри и Армении в целом!

Узнали много исторических фактов, интересное о символах и христианстве в Армении.

Спасибо огромное.

О Ольга Город Гюмри, как он возражается, старые храмы

Е Елена Душевная поездка, увлеченный своей работой гид, старина армянского древнего города. В дороге не хватало музыки для настроения. Спасибо за красивый день!

Ж Жанна Экскурсия прошла на одном дыхании. В Гюмри видели свадьбу (уличную ее часть), прошли по центральным пешеходным улочкам, на микроавтобусе нас провезли по городу, показали значимые места, свободного времени хватило на то, чтобы погулять по центру и спокойно пообедать. Отдельное спасибо гиду Эдуарду - информативно, но в тоже время интересно, легко и с юмором.

Е Елена Это неожиданно для меня была восхитительная экскурсия! Я боялась группового формата. Думала, будет ли слышно, будет ли время «на посмотреть»… В итоге все было комфортно и приятно. Гид просто выше всяких похвал! Остроумный, эрудированный, умеющий держать аудиторию, любящий свою страну человек. Большое спасибо организаторам, гиду и водителю!

Е Елена Отличная экскурсия. Красивый город. Экскурсовод очень знающий, любящий свое дело. Получили огромное удовольствие от экскурсии.

O Olga Экскурсия понравилась. Хороший теплый автобус. Все было хорошо организовано.

Не попали в Аричаванк. Как сказал гид из-за того, что дорога была заметена снегом. Город интересный, очень колоритный. Гид великолепный, всю дорогу много и интересно рассказывал.

Н Наташа Прекрасная экскурсия с гидом Эдуардом и водителем Рубик-джаном! Оба армянина душу вкладывают в то, что делают! Много познавательной информации, забота о туристах, готовность ответить на любые вопросы и неизменный армянский юмор - на протяжении всей 10-тичасовой экскурсии. От души рекомендую!

А Анна Прекрасная экскурсия и прекрасные экскурсовод и водитель! Всем рекомендую!

А Андрей Поездка не состоялась.

Л Людмила Экскурсия понравилась, узнала много нового. По дороге красивые виды Армении На экскурсии мало времени на самостоятельный осмотр города. Но зато после экскурсии хочется приехать в этот город самостоятельно и погулять подольше

В Воронцова Увидели все значимые локации Гюмри - храмы, памятники, аутентичную городскую архитектуру. Гид очень позитивный, рассказывал много и хорошо. Точка роста: не очень понравился фудкорт, на других маршрутах питание качественнее и разнообразнее.

Н Надежда Отличная экскурсия! Экскурсовод Мушег просто супер! Все рассказал и показал, учел всем наши пожелания, очень учтивый! Город Гюмри понравился, очень интересный маленький городок