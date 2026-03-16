Приглашаем вас в увлекательное путешествие в Гюмри — культурную столицу Армении. Это второй по величине город страны, где древние традиции бережно сохраняются и ощущаются повсюду.
Особая атмосфера Гюмри раскрывается в его архитектуре, уютных улочках с характерным колоритом и в искренних улыбках местных жителей.
Описание экскурсииНезабываемый тур в Гюмри Гюмри — культурная столица Армении, расположенная на северо-западе страны, в самом сердце Ширакской долины, всего в 126 км. от Еревана. Это город с особым характером, где история чувствуется в каждой детали. Черная крепость сегодня считается одной из главных историко-архитектурных достопримечательностей Гюмри. В конце XIX века, после строительства железной дороги, город превратился в крупный транспортный узел, а также важный военный, торговый и культурный центр региона. Именно здесь состоялась премьера оперы «Ануш» Армена Тиграняна. В советские годы город носил название Ленинакан, а в 1992 году ему было возвращено историческое имя, происходящее от древнего Кумайри. Важно! Программа может отличаться в зависимости от поставщика! Важная информация: Стоимость данной экскурсии в местной валюте — 12000 драм на человека.
• Возможна оплата программы на месте:
- наличными EUR, AMD, — зарубежной картой онлайн.
- 10 часов — средняя продолжительность экскурсии. В зависимости от погоды, размера или заинтересованности группы продолжительность может поменяться.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ереван
Когда и сколько длится?
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 51 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
16 мар 2026
Получили много интересной информации о местах, которые посетили. Гид Максим очень вовлечен в процесс, хорошо знает не только историю и религию, о которых рассказывает, но и говорит грамотно и красиво. Приятно слушать.
Небольшой момент, который нужно учесть организаторам, это обеспечение группы водой (или возможностью ее приобрести) и остановками для посещения туалетов.
Спасибо!
О
Оксана
16 мар 2026
Программа тура полностью соответствовала заявленной. Поездка состоялась даже несмотря на дождь, снег и туман, которые сопровождали нас весь день. Впечатления - вау! При этом на 80% - это заслуга гида Максима. Глубокие знания, вовлеченность и несомненная любовь к Гюмри и Армении в целом!
Узнали много исторических фактов, интересное о символах и христианстве в Армении.
Спасибо огромное.
О
Ольга
10 мар 2026
Город Гюмри, как он возражается, старые храмы
Е
Елена
8 мар 2026
Душевная поездка, увлеченный своей работой гид, старина армянского древнего города. В дороге не хватало музыки для настроения. Спасибо за красивый день!
Ж
Жанна
16 фев 2026
Экскурсия прошла на одном дыхании. В Гюмри видели свадьбу (уличную ее часть), прошли по центральным пешеходным улочкам, на микроавтобусе нас провезли по городу, показали значимые места, свободного времени хватило на то, чтобы погулять по центру и спокойно пообедать. Отдельное спасибо гиду Эдуарду - информативно, но в тоже время интересно, легко и с юмором.
Е
Елена
18 янв 2026
Это неожиданно для меня была восхитительная экскурсия! Я боялась группового формата. Думала, будет ли слышно, будет ли время «на посмотреть»… В итоге все было комфортно и приятно. Гид просто выше всяких похвал! Остроумный, эрудированный, умеющий держать аудиторию, любящий свою страну человек. Большое спасибо организаторам, гиду и водителю!
Е
Елена
11 янв 2026
Отличная экскурсия. Красивый город. Экскурсовод очень знающий, любящий свое дело. Получили огромное удовольствие от экскурсии.
O
Olga
6 янв 2026
Экскурсия понравилась. Хороший теплый автобус. Все было хорошо организовано.
Не попали в Аричаванк. Как сказал гид из-за того, что дорога была заметена снегом. Город интересный, очень колоритный. Гид великолепный, всю дорогу много и интересно рассказывал.
Н
Наташа
2 янв 2026
Прекрасная экскурсия с гидом Эдуардом и водителем Рубик-джаном! Оба армянина душу вкладывают в то, что делают! Много познавательной информации, забота о туристах, готовность ответить на любые вопросы и неизменный армянский юмор - на протяжении всей 10-тичасовой экскурсии. От души рекомендую!
А
Анна
23 дек 2025
Прекрасная экскурсия и прекрасные экскурсовод и водитель! Всем рекомендую!
А
Андрей
15 дек 2025
Поездка не состоялась.
Л
Людмила
20 ноя 2025
Экскурсия понравилась, узнала много нового. По дороге красивые виды Армении На экскурсии мало времени на самостоятельный осмотр города. Но зато после экскурсии хочется приехать в этот город самостоятельно и погулять подольше
В
Воронцова
15 ноя 2025
Увидели все значимые локации Гюмри - храмы, памятники, аутентичную городскую архитектуру. Гид очень позитивный, рассказывал много и хорошо. Точка роста: не очень понравился фудкорт, на других маршрутах питание качественнее и разнообразнее.
Н
Надежда
20 окт 2025
Отличная экскурсия! Экскурсовод Мушег просто супер! Все рассказал и показал, учел всем наши пожелания, очень учтивый! Город Гюмри понравился, очень интересный маленький городок
О
Олег
20 окт 2025
Экскурсия была организована на комфортабельном автобусе. Водитель ехал аккуратно. Экскурсовод Мушег очень интересно рассказывал про улицы, объекты, горы, монастыри, традиции, выдающихся армянских деятелей и историю Армении, отдельная ему за это
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Гюмри и окрестности: крепость, монастырь и дух старины»
Групповая
до 18 чел.
Гюмри: там, где время остановилось
Гюмри - город, где история и современность переплетаются. Откройте для себя его архитектуру, ремёсла и гостеприимство на групповой экскурсии
Начало: На площади Республики
Расписание: в среду в 09:00, в субботу и воскресенье в 08:00
28 мар в 08:00
29 мар в 08:00
€99 за человека
Групповая
Групповая экскурсия из Еревана в Гюмри
Откройте для себя Гюмри с его уникальной архитектурой и историей. Увлекательная экскурсия, включающая посещение музеев и монастырей
Начало: На перекрёстке улиц Налбандяна и Туманяна
31 мар в 09:00
3 апр в 09:00
€34 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Из Еревана - в Гюмри, к Чёрной крепости и Аричаванку
Отправиться в город, пропитанный теплом и древними традициями
Начало: На проспекте Саят-Нова
Расписание: в воскресенье в 09:30
29 мар в 09:30
5 апр в 09:30
€25 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Колорит старого Гюмри
Погрузитесь в атмосферу армянской провинции с экскурсией в Гюмри. Старинные дома, уникальные церкви и вкусная местная кухня ждут вас
Начало: Любая локация в пределах Еревана
27 мар в 09:30
28 мар в 09:30
от €195 за всё до 7 чел.