Гюмри — живой памятник истории, культурная столица Армении. Город ремесленников, артистов, композиторов и олимпийских чемпионов.
Вас ждёт подробное знакомство с ним: мы посетим Чёрную крепость, аутентичные кварталы исторического центра и старинные церкви. Поговорим о характере жителей Гюмри и о том, что его сформировало.
Описание экскурсии
- Чёрная крепость — один из главных символов Гюмри
- Старый город с домами из чёрного туфа, изящными балконами и архитектурой 19 века
- Площадь Вардананк с монументальным комплексом, изображающим Аварайскую битву
- Александровский бульвар и архитектурный заповедник Кумайри
- Православная, армянская апостольская и католическая церкви
- Рассказ о жизни гюмрийцев, их традициях, ремёслах, искусстве и характере, который формировался веками
Примерный тайминг:
10:00–11:30 — дорога из Еревана в Гюмри
11:30–12:30 — посещение Чёрной крепости
12:30–15:00 — Старый город
15:00–16:00 — обед
16:00–17:00 — свободное время на прогулку
17:00–18:30 — дорога из Гюмри в Ереван
Организационные детали
- Едем на минивэне Mercedes-Benz Viano
- По желанию возможны заезды на самую большую крепость в Армении в селе Даштадем, в церковный комплекс Мармашен и к Ритуальной скале желаний Цак Кар. Также можем посетить разные музеи в городе — детали в переписке
- Обед (по желанию) оплачивается дополнительно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Республики
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур — ваш гид в Ереване
Опытный гид-водитель с глубоким знанием армянской, ближневосточной и древнеиранской истории. По образованию историк, увлечённый культурой и наследием региона. Свободно говорю на русском, английском и армянском языках, легко нахожу общий язык с путешественниками из разных стран. Всегда готов поделиться не только фактами, но и живыми историями, чтобы сделать путешествие по Армении по-настоящему запоминающимся.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
26 окт 2025
В Гюмри - с гюмрийцем - вот девиз данного путешествия. Как человек, выросший в Гюмри, Артур показал больше, чем было заявлено в программе. Было интересно, познавательно, красиво, вкусно!!!
Л
Людмила
14 окт 2025
10 октября были с друзьями на экскурсии в Гюмри вместе с Артуром. Остались в восторге. Артур родом из этого чудесного города, и долго жил в нем. О городе ему известно все до мельчайших деталей. Артур не только чудесный рассказчик, но и хороший организатор. Остались очень довольны поездкой. Советую всем, кто собирается в Армению съездить в Гюмри с Артуром.
