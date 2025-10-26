В Гюмри - с гюмрийцем - вот девиз данного путешествия. Как человек, выросший в Гюмри, Артур показал больше, чем было заявлено в программе. Было интересно, познавательно, красиво, вкусно!!!

10 октября были с друзьями на экскурсии в Гюмри вместе с Артуром. Остались в восторге. Артур родом из этого чудесного города, и долго жил в нем. О городе ему известно все до мельчайших деталей. Артур не только чудесный рассказчик, но и хороший организатор. Остались очень довольны поездкой. Советую всем, кто собирается в Армению съездить в Гюмри с Артуром.