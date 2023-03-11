Вы знали, что Ереван на 29 лет старше Рима? Я хочу показать вам город таким, какой он есть, снимая один исторический пласт за другим, и открыть несколько местечек «для своих».
Конечно же, мы погуляем по самым красивым местам города. Вы увидите монумент Мать Армения, знаменитый Каскад — музей под открытым небом, и центральную площадь столицы. А по желанию, я покажу вам исторический район Конд, основанный в 15 веке. Это настоящие ереванские фавелы, но, в отличие от бразильских, безопасные для прогулки. Расскажу, чем это место было знаменито в брежневские времена, и проведу по его колоритным улочкам.