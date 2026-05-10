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Жасмин за то, что мы пошли в район Конд. Почему-то чувствовалось некоторое нежелание туда идти, возможно, из-за сложного рельефа и прокладки водопровода. Но он был частью маршрута и отменять не хотелось. Это совершенно особенный, аутентичный Ереван, который вы не увидите с открыточных ракурсов. Узкие улочки, старые дома, старая мечеть, превращенная в жилой дом, где живет уже седьмое поколение ереванцев, здесь реально дышит история XV века. Жасмин интересно рассказала про местный колорит, за это большое спасибо. Также прошли по всем значимым улицам города, поднялись на Каскад — классика, которую надо увидеть.



Что разочаровало: экскурсия началась с опоздания гида на 25 минут. Мы специально рассчитывали время, а в итоге стояли на жаре и ждали. Потом еще минут 20 стояли в той же точке слушали историю. Факты важные и интересные, но было сложно, очень хотелось уже идти.

Также заметили расхождение с описанием. В программе были заявлены очень любопытные объекты: здание, где жил первый президент Армении, старинный бордель и дом, в котором гостил Максим Горький. Эти моменты зацепили при выборе именного этого маршрута, подобные «непарадные» штрихи делают прогулку по-настоящему живой и запоминающейся. К сожалению, ничего из этого нам не показали и даже не упомянули.

И финал, который испортил впечатление. Нас привели в кафе/сувенирный магазин, что уже само по себе настораживает. Ожидалось, что там будет кофе, как угощение, но по факту нас посадили за столик прямо на проходе. Мы были с самолета, уставшие, и такая обстановка совсем не располагала к отдыху. Хотелось душевного завершения прогулки, а получился маркетинговый сувенирный пункт. Ирония в том, что во время прогулки по Конду был момент, когда угощение в местной кофейне было в сто раз уместнее и атмосфернее. Поэтому мы остановились там и заплатили сами.



Итог: маршрут сам по себе интересный и насыщенный, Конд — это жемчужина, ради которой стоит идти. Экскурсовод знающий, хоть и слегка отстраненный. Меня не покидало ощущение, что мы не те гости, которых ждали. Организационные накладки, опоздание и несоответствие заявленной программе не позволили поставить высший балл.

Ставлю 4 звезды и искренне советую организаторам обновить описание экскурсии, чтобы оно отражало реальность, а финал прогулки сделать более душевным, без сувенирной навязчивости.

А туристам советую выбирать не индивидуальную, а групповую экскурсию по городу. Она дешевле, а содержательной разницы нет.