Представляем уникальную возможность познакомиться с Ереваном от его истоков до современности.
Вас ждет путешествие от древней крепости, где началась история города, до тайных уголков, скрытых от глаз обычных туристов.
Вы увидите искусство хачкар, отведаете кофе в купеческом доме 18 века и пройдетесь по колоритным улицам исторического района Конд. Эта экскурсия изменит ваше представление о столице Армении, показав ее неизведанные грани
Вас ждет путешествие от древней крепости, где началась история города, до тайных уголков, скрытых от глаз обычных туристов.
Вы увидите искусство хачкар, отведаете кофе в купеческом доме 18 века и пройдетесь по колоритным улицам исторического района Конд. Эта экскурсия изменит ваше представление о столице Армении, показав ее неизведанные грани
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидите 3000-летнюю крепость Ереван
- 🗿 Познакомитесь с искусством хачкар
- ☕ Выпьете кофе в купеческом доме 18 века
- 🏛 Прогуляетесь по историческим местам
- 🕌 Посетите единственную действующую мечеть в Армении
- 🌆 Полюбуетесь современным Ереваном
- 🏘 Исследуете безопасные ереванские фавелы
Что можно увидеть
- 3000-летняя крепость Ереван
- Мастерство хачкар
- Купеческий дом 18 века
- Дом первого президента Армении
- Старинный бордель
- Место, где гостил Максим Горький
- Единственная действующая мечеть в Армении
- Старая мечеть, ставшая жилым домом
- Монумент Мать Армения
- Каскад
- Центральная площадь
- Исторический район Конд
Описание экскурсии
Неклассическое знакомство с городом
Вы знали, что Ереван на 29 лет старше Рима? Я хочу показать вам город таким, какой он есть, снимая один исторический пласт за другим, и открыть несколько местечек «для своих».
- Вы полюбуетесь 3000-летней крепостью Ереван, с которой началась наша история.
- Познакомитесь с мастерством хачкар (армянские скульптуры в технике 11 века).
- Выпьете чашечку кофе в купеческом доме 18 века, вход в который без знающего человека не найти.
- Прогуляетесь к нескольким интересным домам: зданию, где жил первый президент Армении, старинному борделю и месту, где гостил Максим Горький. И не только!
- Увидите единственную действующую мечеть в Армении (и узнаете, как к ней относятся местные) и самую старую мечеть в Ереване, ставшую жилым домом — в ней квартируется уже 7 поколение ереванцев.
Ереван современный и Ереван таинственный
Конечно же, мы погуляем по самым красивым местам города. Вы увидите монумент Мать Армения, знаменитый «Каскад» — музей под открытым небом, и центральную площадь столицы. А по желанию, я покажу вам исторический район Конд, основанный в 15 веке. Это настоящие ереванские фавелы, но, в отличие от бразильских, безопасные для прогулки. Расскажу, чем это место было знаменито в брежневские времена, и проведу по его колоритным улочкам.
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия, маршрут может быть изменен по вашему желанию
- Трансфер к крепости оплачивается отдельно — 20 евро за 1-2 человек (автомобили Nissan, Toyota или Mercedes)
- Входные билеты в крепость — 1500 драм/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€32
|Дети до 10 лет
|€16
Для бронирования достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2491 туриста
Я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед и знаю, что красота спасёт мир. Наша команда — это
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 141 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия оставила двойственное впечатление: с одной стороны, мы увидели центр Еревана, много ходили, с другой — несколько моментов серьезно смазали общую картину. Рассказываю честно и без прикрас.
Что понравилось: спасибо экскурсоводу
Что понравилось: спасибо экскурсоводу
+4
Вам был полезен этот отзыв?
Армения!!!
Вот и долгожданны Ереван с его древней историей и современными кварталами!!!
Своё знакомство мы начали с Ереваном со старых армянских кварталов! Своеобразная красота построек старинных жилищных «архитектурных» домишек, походивших на птичьи
Вот и долгожданны Ереван с его древней историей и современными кварталами!!!
Своё знакомство мы начали с Ереваном со старых армянских кварталов! Своеобразная красота построек старинных жилищных «архитектурных» домишек, походивших на птичьи
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо Марте за отличные экскурсии и прекрасно проведённое время! Видно, что она не только любит свою страну, свой город и хорошо знает их историю, но и может об этом интересно
Вам был полезен этот отзыв?
О
Прогулка по Еревану с Мартой была отличным выбором, мы узнали историю страны и города, с юмором и полным вовлечением посетили и фавелы и основные достопримечательности, Марта прекрасный рассказчик, с академическими
Вам был полезен этот отзыв?
В
Арсен замечательны гид. Познакомил нас с городом и его историей, рассказал легенды и анекдоты, отвечал на все вопросы. Порекомендовал огромное количество вкусных мест, одно из которых мы уже успели посетить и подтвердить качество рекомендации!
Арсен передаете атмосферу и чувство города - поэтому он лучший вариант для первого знакомства. От всей души рекомендуем!
Арсен, спасибо!
Арсен передаете атмосферу и чувство города - поэтому он лучший вариант для первого знакомства. От всей души рекомендуем!
Арсен, спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Друзья, большое спасибо за организацию и проведение. Планирование экскурсии и договоренности делали удаленно, были сомнения, опасения, что могут быть какие то накладки и т. п. Все прошло великолепно.
Встреча, время проведение.
Встреча, время проведение.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр»
Индивидуальная
до 4 чел.
Ереван: весь центр + старейший район Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики или у отеля Hayasa, если нач...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €119 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
По историческому центру Еревана - с гидом-историком
Путешествие по Еревану с гидом-историком - это шанс узнать тайны города, увидеть его главные достопримечательности и проникнуться духом Армении
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
€25 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Старинное сердце Еревана: район Конд
Путешествие в самое сердце Еревана - район Конд, где вас ждут старинные постройки и удивительные истории. Увлекательная прогулка по улочкам 17 века
Начало: В районе Конд
Расписание: в будние дни в 10:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€39 за человека
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
Посетить духовную столицу Армении и добраться с комфортом до малого центра Еревана
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €150 за всё до 3 чел.
-20%
до 16 ноября
от €44 за человека