Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр

Прогулка на машине времени по 3000-летней истории города

5
27 отзывов
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Ответы на вопросы
Я очень хочу познакомить вас с моим волшебным Ереваном.

Мы увидим крепость, с которой все началось, полюбуемся 1000-летним искусством хачкар и выпьем чашечку кофе в купеческом доме, найти который сможет не каждый. Конечно, я покажу вам и главные красоты столицы.

А еще (по желанию) мы заглянем в ереванские фавелы 15 века — которые, в отличие от бразильских, не только красочные, но еще и безопасные для прогулок.
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
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Описание

Что вас ожидает

Неклассическое знакомство с городом

Вы знали, что Ереван на 29 лет старше Рима? Я хочу показать вам город таким, какой он есть, снимая один исторический пласт за другим, и открыть несколько местечек «для своих».

  • Вы полюбуетесь 3000-летней крепостью Ереван, с которой началась наша история.
  • Познакомитесь с мастерством хачкар (армянские скульптуры в технике 11 века).
  • Выпьете чашечку кофе в купеческом доме 18 века, вход в который без знающего человека не найти.
  • Прогуляетесь к нескольким интересным домам: зданию, где жил первый президент Армении, старинному борделю и месту, где гостил Максим Горький. И не только!
  • Увидите единственную действующую мечеть в Армении (и узнаете, как к ней относятся местные) и самую старую мечеть в Ереване, ставшую жилым домом — в ней квартируется уже 7 поколение ереванцев.

Ереван современный и Ереван таинственный

Конечно же, мы погуляем по самым красивым местам города. Вы увидите монумент Мать Армения, знаменитый Каскад — музей под открытым небом, и центральную площадь столицы. А по желанию, я покажу вам исторический район Конд, основанный в 15 веке. Это настоящие ереванские фавелы, но, в отличие от бразильских, безопасные для прогулки. Расскажу, чем это место было знаменито в брежневские времена, и проведу по его колоритным улочкам.

Организационные детали

  • Это индивидуальная экскурсия, маршрут может быть изменен по вашему желанию
  • Трансфер по городу оплачивается отдельно — 20 евро/2 чел. (автомобили Ниссан, Тойота или Мерседес)
  • Входные билеты в крепость — 1,5 евро/чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Оксана)Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Наталья)Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Наталья)Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Наталья)Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Виктория)Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Виктория)Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Виктория)Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Анастасия)Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Анастасия)Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Анастасия)Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Лиза)Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Лиза)Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Лиза)Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Лиза)Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Лиза)Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр (Ирина)
Екатерина
11 мар 2023
Если Вы приехали в Ереван, то эта экскурсия с гидом Арсеном точно раскрасит яркими цветами этот город хотя бы на несколько часов. Эмоциональный рассказ пропитанный любовью к своему родному городу точно не оставит равнодушным никого! И даже все перемещения на машине от одной достопримечательности до другой станут увлекательной поездкой с его рассказами про быт и обычаи Ереванцев, анекдотами Армянского радио, легендами и тостами!
Спасибо большое за гостеприимство и радушие!
Экскурсия отличная-рекомендую.
Ирина
11 мар 2023
Мы в Ереване первый раз и поэтому, решили что с гидом будет интересней совершить первое знакомство с городом. И это было абсолютно правильное решение. Милая девушка Галина, влюбленная в этот город, знающая много интересных историй помогла нам в этом. Мы увидели и Конд(старый район города) и современные улицы, мозаики на старых домах и современное искусство. Разные грани одного города. Города с многовековой историей и удивительными людьми. 3 часа пролетели незаметно. . А чашечка кофе по национальному рецепту в конце экскурсии в аутентичном ресторане- просто вишенка на торте))) Галина нам дала огромное количество советов: что надо попробовать из еды, куда сходить, где купить. Так что след два дня мы вполне осознано провели в Ереване и продлили знакомство с ним. Погода нам улыбнулась и мы увидели Арарат. Обязательно вернемся летом. Ещё раз хочу сказать спасибо Гале за прекрасную экскурсию. Рекомендую всем!
О
10 мар 2023
Здравствуйте! Отличная экскурсия, очень приветливая и эмпатичная гид Лусине. Очень интересно рассказывает о городе. Прогулка была в кайф, небольшой дождик нам не помешал. К слову сказать в Ереване дождь очень быстро проходит. Узнать город, архитектуру, посетить те места, которые в одиночку вы бы не посетили. Вот для чего нужна индивидуальная экскурсия))
Здравствуйте! Отличная экскурсия, очень приветливая и эмпатичная гид Лусине. Очень интересно рассказывает о городе. Прогулка была
Наталья
9 мар 2023
Арсен - человек, который очень вкусно рассказывает о своем городе, о своей стране. Прекрасное чувство юмора, повествует доступно и понятно. С Арсеном легко общаться. После его вдохновенного рассказа о Таманяне и его семье, стали истинными поклонниками этого архитектора! И в качестве комплимента от гида - теперь мы знаем, как правильно пить коньяк🤣
Арсен - человек, который очень вкусно рассказывает о своем городе, о своей стране. Прекрасное чувство юмора,Арсен - человек, который очень вкусно рассказывает о своем городе, о своей стране. Прекрасное чувство юмора,Арсен - человек, который очень вкусно рассказывает о своем городе, о своей стране. Прекрасное чувство юмора,
П
9 мар 2023
Отличная прогулка! Увидели и узнали именно то, что планировали. Арсен прекрасный гид. . Знания, юмор, хорошо поставленная речь. Спасибо!
В
8 мар 2023
Очень понравилась экскурсия и гид Галина. Было очень интересно, познавательно и дружелюбно. Галина везде нас пофоткала, очень интересно рассказывала и отвечала на вопросы. Дала рекомендации по ресторанам, магазинам и интересным местам. Рекомендуем!
Очень понравилась экскурсия и гид Галина. Было очень интересно, познавательно и дружелюбно. Галина везде нас пофоткала,Очень понравилась экскурсия и гид Галина. Было очень интересно, познавательно и дружелюбно. Галина везде нас пофоткала,Очень понравилась экскурсия и гид Галина. Было очень интересно, познавательно и дружелюбно. Галина везде нас пофоткала,
О
8 мар 2023
Доброго времени суток всем! Запланировала путешествие из Кемерово (где проживаю) в Ереван. Подобрала билеты на 2-ух самолетах через Адлер, далее задумалась как сделать путешествие насыщенным и интересным. Сайт Tripster помог определиться с индивидуальной экскурсией. Остановила свое внимание на данной экскурсии. Перед бронированием через сайт легко связали меня с Мартой, смогла задать интересующие меня вопросы и озвучить пожелания. Оплатив с карты МИР назначенную сумму (без комиссий), получила контакт Марты и связалась с ней в ВотсАпп. Марта более подробно объяснила все, предупредила, что гид будет назначен перед экскурсией, зайдет за мной в назначенное время, удобное для меня. По прилету, накануне назначенной даты, я сообщила Марте, что в Ереване, со мной связался Арсен, который был моим гидом, подтвердил встречу и место. Утром Арсен пришел раньше времени и мы отправились на увлекательную и познавательную прогулку по прекрасному и гостеприимному Еревану! Арсен обладает обширными знаниями о своем городе и истории Армении, чудесный рассказчик. Показал много интересных мест, красивых улиц, каскад и эскалатор в нем (сама я бы не скоро его нашла), старый район Еревана Конд, сопроводив содержательными рассказами и историями. Экскурсия очень понравилась, впечатлений огромное количество! Мы много беседовали о жизни людей, об истории народа и страны, экскурсия вышла за рамки назначенного времени и продолжалась часа четыре. Выражаю огромную благодарность Арсену и Марте! Рекомендую однозначно и настойчиво воспользоваться их услугами и влюбиться в Армению, как и я! Да, отдельное спасибо за окончание экскурсии, вкусный кофе и тот дворик…
Галина
5 мар 2023
Спасибо Илоне, прекрасная прогулка, интересный рассказ
Анастасия
5 мар 2023
Экскурсию проводила гид Илона, они с Мартой работают вместе.
Илона смогла создать атмосферу будто мы гуляли по Еревану с другом/хорошим знакомым, она не просто нам рассказывала факты о городе, но и отвечала на наши вопросы про жизнь, традиции и любые другие темы, которые нас интересовали.

Мы очень приятно провели время!
Спасибо за экскурсию)
Экскурсию проводила гид Илона, они с Мартой работают вместе.Экскурсию проводила гид Илона, они с Мартой работают вместе.Экскурсию проводила гид Илона, они с Мартой работают вместе.
О
28 фев 2023
Мы гуляли по Еревану с Илоной. Мы были удивлены на сколько контрастный, компактный, сложносочиненный и красивый Ереван. Очень рекомендую гида.
Е
25 фев 2023
Илона очень интересный и внимательный гид,потрясающий рассказчик и человек))) остались наилучшие впечатления от прогулки!
Юлия
24 фев 2023
Гидом у нас был Арсен. Очень крутой рассказчик и сразу видно, как он любит родной город: все преподносится с юмором, большой любовью и с душой! Пешеходная экскурсия нам очень понравилась, места, которые Арсен посоветовал посетить и увидеть-все стоящее внимания! Огромное спасибо!!!
М
24 фев 2023
От экскурсии с Мартой до сих пор приятное послевкусие как после настоящего кофе… Не представляю, как мы успели столько всего посмотреть за такой срок: и крепость Эребуни (о которой не слышали ни в одной передаче, но которая необходима для понимания истории Еревана, а вид оттуда какой…), и улочки Конда, и центр, и дворики, и ….. Время пролетело быстро, не хотелось расставаться. Марта удивительный рассказчик, общение с ней удовольствие. Благодаря ей, чувствуешь себя гостем и узнаёшь много не только об истории, но и о традициях, армянском народе. Марта, СПАСИБО!!! Рекомендую настоятельно
М
23 фев 2023
Марта - отличный экскурсовод, с образованием историка, Марта очень хорошо рассказывает, открывает необычные места и просто приятный и хороший человек. 4 часа экскурсии пролетели на одном дыхании, было очень увлекательно!
И
20 фев 2023
Очень продуманная и эмоционально насыщенная экскурсия, проникаешься непростой историей этой маленькой страны, многие вещи из ее сегодняшнего бытия становятся понятными, в общем однозначно стоит того чтобы потратить полдня для понимания этой страны и этих людей. Отдельный респект Арсену- он делает свою работу с душой, и это подкупает.
Ещё 12 отзывов

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