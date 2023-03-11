Я очень хочу познакомить вас с моим волшебным Ереваном. Мы увидим крепость, с которой все началось, полюбуемся 1000-летним искусством хачкар и выпьем чашечку кофе в купеческом доме, найти который сможет не каждый. Конечно, я покажу вам и главные красоты столицы. А еще (по желанию) мы заглянем в ереванские фавелы 15 века — которые, в отличие от бразильских, не только красочные, но еще и безопасные для прогулок.

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Описание

Что вас ожидает

Неклассическое знакомство с городом

Вы знали, что Ереван на 29 лет старше Рима? Я хочу показать вам город таким, какой он есть, снимая один исторический пласт за другим, и открыть несколько местечек «для своих».

Вы полюбуетесь 3000-летней крепостью Ереван, с которой началась наша история.

Познакомитесь с мастерством хачкар (армянские скульптуры в технике 11 века).

Выпьете чашечку кофе в купеческом доме 18 века, вход в который без знающего человека не найти.

Прогуляетесь к нескольким интересным домам: зданию, где жил первый президент Армении, старинному борделю и месту, где гостил Максим Горький. И не только!

Увидите единственную действующую мечеть в Армении (и узнаете, как к ней относятся местные) и самую старую мечеть в Ереване, ставшую жилым домом — в ней квартируется уже 7 поколение ереванцев.

Ереван современный и Ереван таинственный

Конечно же, мы погуляем по самым красивым местам города. Вы увидите монумент Мать Армения, знаменитый Каскад — музей под открытым небом, и центральную площадь столицы. А по желанию, я покажу вам исторический район Конд, основанный в 15 веке. Это настоящие ереванские фавелы, но, в отличие от бразильских, безопасные для прогулки. Расскажу, чем это место было знаменито в брежневские времена, и проведу по его колоритным улочкам.

Организационные детали