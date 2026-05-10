Мои заказы

Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр

Погрузитесь в удивительный мир Еревана: от 3000-летней крепости до сокровенных уголков города, которые откроются только вам
Представляем уникальную возможность познакомиться с Ереваном от его истоков до современности.

Вас ждет путешествие от древней крепости, где началась история города, до тайных уголков, скрытых от глаз обычных туристов.

Вы увидите искусство хачкар, отведаете кофе в купеческом доме 18 века и пройдетесь по колоритным улицам исторического района Конд. Эта экскурсия изменит ваше представление о столице Армении, показав ее неизведанные грани
4.8
141 отзыв

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидите 3000-летнюю крепость Ереван
  • 🗿 Познакомитесь с искусством хачкар
  • ☕ Выпьете кофе в купеческом доме 18 века
  • 🏛 Прогуляетесь по историческим местам
  • 🕌 Посетите единственную действующую мечеть в Армении
  • 🌆 Полюбуетесь современным Ереваном
  • 🏘 Исследуете безопасные ереванские фавелы
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр
Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр

Что можно увидеть

  • 3000-летняя крепость Ереван
  • Мастерство хачкар
  • Купеческий дом 18 века
  • Дом первого президента Армении
  • Старинный бордель
  • Место, где гостил Максим Горький
  • Единственная действующая мечеть в Армении
  • Старая мечеть, ставшая жилым домом
  • Монумент Мать Армения
  • Каскад
  • Центральная площадь
  • Исторический район Конд

Описание экскурсии

Неклассическое знакомство с городом

Вы знали, что Ереван на 29 лет старше Рима? Я хочу показать вам город таким, какой он есть, снимая один исторический пласт за другим, и открыть несколько местечек «для своих».

  • Вы полюбуетесь 3000-летней крепостью Ереван, с которой началась наша история.
  • Познакомитесь с мастерством хачкар (армянские скульптуры в технике 11 века).
  • Выпьете чашечку кофе в купеческом доме 18 века, вход в который без знающего человека не найти.
  • Прогуляетесь к нескольким интересным домам: зданию, где жил первый президент Армении, старинному борделю и месту, где гостил Максим Горький. И не только!
  • Увидите единственную действующую мечеть в Армении (и узнаете, как к ней относятся местные) и самую старую мечеть в Ереване, ставшую жилым домом — в ней квартируется уже 7 поколение ереванцев.

Ереван современный и Ереван таинственный

Конечно же, мы погуляем по самым красивым местам города. Вы увидите монумент Мать Армения, знаменитый «Каскад» — музей под открытым небом, и центральную площадь столицы. А по желанию, я покажу вам исторический район Конд, основанный в 15 веке. Это настоящие ереванские фавелы, но, в отличие от бразильских, безопасные для прогулки. Расскажу, чем это место было знаменито в брежневские времена, и проведу по его колоритным улочкам.

Организационные детали

  • Это индивидуальная экскурсия, маршрут может быть изменен по вашему желанию
  • Трансфер к крепости оплачивается отдельно — 20 евро за 1-2 человек (автомобили Nissan, Toyota или Mercedes)
  • Входные билеты в крепость — 1500 драм/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€32
Дети до 10 лет€16
Для бронирования достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марта
Марта — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 2491 туриста
Я родилась в волшебном Ереване. Безумно влюблена в свой город и хочу показать вам все его интересные секреты. Я историк-искусствовед и знаю, что красота спасёт мир. Наша команда — это
читать дальшеуменьшить

люди, которые любят свою страну. Мы профессионалы своего дела: проводим однодневные программы по главным городам страны, насыщенные информацией и впечатлениями. Наша задача — сделать всё, чтобы Армения открылась перед вами такой, какая она есть: древняя, изумительная, настоящая, гостеприимная. Каждого гостя, согласно старинным армянским традициям, мы встречаем и провожаем так, чтобы он обязательно захотел вернуться.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 141 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
133
4
5
3
1
2
2
1
Екатерина
Экскурсия оставила двойственное впечатление: с одной стороны, мы увидели центр Еревана, много ходили, с другой — несколько моментов серьезно смазали общую картину. Рассказываю честно и без прикрас.

Что понравилось: спасибо экскурсоводу
читать дальшеуменьшить

Жасмин за то, что мы пошли в район Конд. Почему-то чувствовалось некоторое нежелание туда идти, возможно, из-за сложного рельефа и прокладки водопровода. Но он был частью маршрута и отменять не хотелось. Это совершенно особенный, аутентичный Ереван, который вы не увидите с открыточных ракурсов. Узкие улочки, старые дома, старая мечеть, превращенная в жилой дом, где живет уже седьмое поколение ереванцев, здесь реально дышит история XV века. Жасмин интересно рассказала про местный колорит, за это большое спасибо. Также прошли по всем значимым улицам города, поднялись на Каскад — классика, которую надо увидеть.

Что разочаровало: экскурсия началась с опоздания гида на 25 минут. Мы специально рассчитывали время, а в итоге стояли на жаре и ждали. Потом еще минут 20 стояли в той же точке слушали историю. Факты важные и интересные, но было сложно, очень хотелось уже идти.
Также заметили расхождение с описанием. В программе были заявлены очень любопытные объекты: здание, где жил первый президент Армении, старинный бордель и дом, в котором гостил Максим Горький. Эти моменты зацепили при выборе именного этого маршрута, подобные «непарадные» штрихи делают прогулку по-настоящему живой и запоминающейся. К сожалению, ничего из этого нам не показали и даже не упомянули.
И финал, который испортил впечатление. Нас привели в кафе/сувенирный магазин, что уже само по себе настораживает. Ожидалось, что там будет кофе, как угощение, но по факту нас посадили за столик прямо на проходе. Мы были с самолета, уставшие, и такая обстановка совсем не располагала к отдыху. Хотелось душевного завершения прогулки, а получился маркетинговый сувенирный пункт. Ирония в том, что во время прогулки по Конду был момент, когда угощение в местной кофейне было в сто раз уместнее и атмосфернее. Поэтому мы остановились там и заплатили сами.

Итог: маршрут сам по себе интересный и насыщенный, Конд — это жемчужина, ради которой стоит идти. Экскурсовод знающий, хоть и слегка отстраненный. Меня не покидало ощущение, что мы не те гости, которых ждали. Организационные накладки, опоздание и несоответствие заявленной программе не позволили поставить высший балл.
Ставлю 4 звезды и искренне советую организаторам обновить описание экскурсии, чтобы оно отражало реальность, а финал прогулки сделать более душевным, без сувенирной навязчивости.
А туристам советую выбирать не индивидуальную, а групповую экскурсию по городу. Она дешевле, а содержательной разницы нет.

Экскурсия оставила двойственное впечатление: с одной стороны, мы увидели центр Еревана, много ходили, с другой —
Экскурсия оставила двойственное впечатление: с одной стороны, мы увидели центр Еревана, много ходили, с другой —
Экскурсия оставила двойственное впечатление: с одной стороны, мы увидели центр Еревана, много ходили, с другой —
Экскурсия оставила двойственное впечатление: с одной стороны, мы увидели центр Еревана, много ходили, с другой —
Экскурсия оставила двойственное впечатление: с одной стороны, мы увидели центр Еревана, много ходили, с другой —
Экскурсия оставила двойственное впечатление: с одной стороны, мы увидели центр Еревана, много ходили, с другой —
Экскурсия оставила двойственное впечатление: с одной стороны, мы увидели центр Еревана, много ходили, с другой —
Экскурсия оставила двойственное впечатление: с одной стороны, мы увидели центр Еревана, много ходили, с другой —+4
Экскурсия оставила двойственное впечатление: с одной стороны, мы увидели центр Еревана, много ходили, с другой —
Экскурсия оставила двойственное впечатление: с одной стороны, мы увидели центр Еревана, много ходили, с другой —
Экскурсия оставила двойственное впечатление: с одной стороны, мы увидели центр Еревана, много ходили, с другой —
Экскурсия оставила двойственное впечатление: с одной стороны, мы увидели центр Еревана, много ходили, с другой —
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Армения!!!
Вот и долгожданны Ереван с его древней историей и современными кварталами!!!
Своё знакомство мы начали с Ереваном со старых армянских кварталов! Своеобразная красота построек старинных жилищных «архитектурных» домишек, походивших на птичьи
читать дальшеуменьшить

гнёзда, густо облепивших скалистый ландшафт привносила свою прелесть! Здесь царила жизнь со своими устоями, правилами и жизненными утверждениями вопреки суровым скалистым условиям для проживания!!! Здесь селились мужественные одержимые люди!!!
Арсен, наш экскурсовод-рассказчик, настолько доходчиво в простой доступной форме провёл нас по всем ключевым достопримечательным местам Еревана, оставив яркое впечатление о Ереване современном, его духовной ипостаси, исторической составляющей, где имеет место как ислам, так христианство, которое здесь занимает главенствующее место! С удовольствием посмотрели памятники Выдающемся гражданам Армении, чьи имена на века вписаны в Мировую культуру, не только Армении.
Вся экскурсия носила познавательный характер! Спасибо Арсену за его многосторонний эрудированный рассказ о Ереване и древней Армении!!!
Сергей Николаевич и Сергей(сын) Чернявские.

Армения!!!
Армения!!!
Армения!!!
Армения!!!
Армения!!!
Армения!!!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо Марте за отличные экскурсии и прекрасно проведённое время! Видно, что она не только любит свою страну, свой город и хорошо знает их историю, но и может об этом интересно
читать дальшеуменьшить

рассказать. Также упоминает, что из рассказанного является легендой, а что - удалось подтвердить научно, это можно встретить не так часто. Знание города выражается ещё и в том, что она подсказала нам заведения, где можно было вкусно и не очень дорого поесть. Экскурсии проводились так, что чувствовалась та самая неповторимая атмосфера армянского гостеприимства. В частности, были учтены пожелания по транспорту: комфортный минивэн, аккуратный и вежливый водитель, который делал несколько остановок по нашему желанию и сам немного рассказывал истории. Очень довольны выборам Марты, как гида. С ней мы смогли почувствовать душу Армении. По итогам, буду рекомендовать друзьям, знакомым и коллегам.

Спасибо Марте за отличные экскурсии и прекрасно проведённое время! Видно, что она не только любит свою
Спасибо Марте за отличные экскурсии и прекрасно проведённое время! Видно, что она не только любит свою
Спасибо Марте за отличные экскурсии и прекрасно проведённое время! Видно, что она не только любит свою
Спасибо Марте за отличные экскурсии и прекрасно проведённое время! Видно, что она не только любит свою
Спасибо Марте за отличные экскурсии и прекрасно проведённое время! Видно, что она не только любит свою
Вам был полезен этот отзыв?
О
Прогулка по Еревану с Мартой была отличным выбором, мы узнали историю страны и города, с юмором и полным вовлечением посетили и фавелы и основные достопримечательности, Марта прекрасный рассказчик, с академическими
читать дальшеуменьшить

знаниями истории, ни один вопрос не застал ее в врасплох, очень советую экскурсии с ней! В конце экскурсии был приятный бонус - чай и кофе в старинном дворике в центре❤️мы точно еще вернемся, Ереван по истине душевный и гостеприимный город!

Прогулка по Еревану с Мартой была отличным выбором, мы узнали историю страны и города, с юмором
Прогулка по Еревану с Мартой была отличным выбором, мы узнали историю страны и города, с юмором
Прогулка по Еревану с Мартой была отличным выбором, мы узнали историю страны и города, с юмором
Прогулка по Еревану с Мартой была отличным выбором, мы узнали историю страны и города, с юмором
Прогулка по Еревану с Мартой была отличным выбором, мы узнали историю страны и города, с юмором
Прогулка по Еревану с Мартой была отличным выбором, мы узнали историю страны и города, с юмором
Вам был полезен этот отзыв?
В
Арсен замечательны гид. Познакомил нас с городом и его историей, рассказал легенды и анекдоты, отвечал на все вопросы. Порекомендовал огромное количество вкусных мест, одно из которых мы уже успели посетить и подтвердить качество рекомендации!

Арсен передаете атмосферу и чувство города - поэтому он лучший вариант для первого знакомства. От всей души рекомендуем!

Арсен, спасибо!
Арсен замечательны гид. Познакомил нас с городом и его историей, рассказал легенды и анекдоты, отвечал на
Арсен замечательны гид. Познакомил нас с городом и его историей, рассказал легенды и анекдоты, отвечал на
Арсен замечательны гид. Познакомил нас с городом и его историей, рассказал легенды и анекдоты, отвечал на
Арсен замечательны гид. Познакомил нас с городом и его историей, рассказал легенды и анекдоты, отвечал на
Арсен замечательны гид. Познакомил нас с городом и его историей, рассказал легенды и анекдоты, отвечал на
Арсен замечательны гид. Познакомил нас с городом и его историей, рассказал легенды и анекдоты, отвечал на
Арсен замечательны гид. Познакомил нас с городом и его историей, рассказал легенды и анекдоты, отвечал на
Вам был полезен этот отзыв?
А
Друзья, большое спасибо за организацию и проведение. Планирование экскурсии и договоренности делали удаленно, были сомнения, опасения, что могут быть какие то накладки и т. п. Все прошло великолепно.
Встреча, время проведение.
читать дальшеуменьшить

Марта проявила себя очень ответственным человеком, за что отдельное спасибо.
Провела экскурсию, встретила, проводила, показала интересные места, не только в плане культуры и истории, а так же где вкусно поесть и выпить отличный кофе, купить джезвы и другие полезные мелочи родом с Армении. Чуть не повезло с погодой- был дождь, однако было тепло и это не омрачало впечатления.
Спасибо большое.

Друзья, большое спасибо за организацию и проведение. Планирование экскурсии и договоренности делали удаленно, были сомнения, опасения,
Друзья, большое спасибо за организацию и проведение. Планирование экскурсии и договоренности делали удаленно, были сомнения, опасения,
Друзья, большое спасибо за организацию и проведение. Планирование экскурсии и договоренности делали удаленно, были сомнения, опасения,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии на «Контрастный Ереван: старинная крепость, многовековые фавелы и современный центр»

Ереван: весь центр + старейший район Конд
Пешая
4 часа
170 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ереван: весь центр + старейший район Конд
Погрузитесь в уникальный мир Еревана: от старейшего района Конд до современных площадей и музеев под открытым небом
Начало: На площади Республики или у отеля Hayasa, если нач...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €119 за всё до 4 чел.
По историческому центру Еревана - с гидом-историком
Пешая
2.5 часа
145 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По историческому центру Еревана - с гидом-историком
Путешествие по Еревану с гидом-историком - это шанс узнать тайны города, увидеть его главные достопримечательности и проникнуться духом Армении
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
€25 за человека
Старинное сердце Еревана: район Конд
Пешая
1 час
19 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Старинное сердце Еревана: район Конд
Путешествие в самое сердце Еревана - район Конд, где вас ждут старинные постройки и удивительные истории. Увлекательная прогулка по улочкам 17 века
Начало: В районе Конд
Расписание: в будние дни в 10:00 и 18:00, в субботу и воскресенье в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
€39 за человека
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
На машине
4 часа
39 отзывов
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта в Ереван (или наоборот) с заездом в Эчмиадзин
Посетить духовную столицу Армении и добраться с комфортом до малого центра Еревана
Начало: В международном аэропорту Звартноц
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €150 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
-20%
до 16 ноября
от €44 за человека