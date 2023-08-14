Монастырь Сагмосаванк: Индивидуальная экскурсия из Еревана в ущелье реки Касах
Вы увидите Гюмри — второй по величине город Армении и столица Ширакской области. Побываете в монастыре Сагмосаванк — удивительное место над ущельем реки Касах.
Полюбуетесь на Аллею букв — памятник армянскому алфавиту, с 1600-летней историей и на памятник Святой Крест, символизирующих возраст христианства в Армении.
Полюбуетесь на Аллею букв — памятник армянскому алфавиту, с 1600-летней историей и на памятник Святой Крест, символизирующих возраст христианства в Армении.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Город Гюмри:
- Черная крепость
- Площадь Вардананц
- Храм Святого Всеспасителя
- Храм Святой Богородицы
- Улица Абовяна
- Музей иллюзий Армения
- Художественная галерея
- Музей Паутина
- Галерея сестер Асламазян
- Музей народной архитектуры и городского быта
- Центральный парк
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Гюмри - второй по величине город Армении и столица Ширакской области в северо-западной части страны. Гюмри, одно из самых древних поселений в Армении с 3000-летней историей, является важным местом для посещения и восхищения. Монастырь Сагмосаванк расположен в невероятно красивом и живописном месте — над высоким ущельем реки Касах. Аллея букв – памятник армянскому алфавиту, справившему в 2005 году свое 1600-летие. Совсем рядом со скульптурным комплексом можно увидеть еще один любопытный памятник – Святой Крест. Крест имеет высоту 33 метра, символизируя 33 года – возраст Христа. Состоит необычный памятник из более чем 1700 небольших металлических крестов, количество которых символизирует возраст христианства в Армении. Каждый год к ним прибавляется по одному новому кресту.
Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт с водителем
- 1 бутылка воды на человека.
- Салфетки (сухие и влажные)
- Что не входит
- Еда
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности с туристом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00, 10:00, 11:00, 12:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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