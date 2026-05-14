Гюмри — атмосферный город. Его исторический квартал считается одним из крупнейших архитектурных заповедников на Южном Кавказе. Вы познакомитесь с его главными достопримечательностями, культурой и узнаете о знаменитых уроженцах. А также побываете в древнем христианском центре на живописном склоне горы Арагац.

Описание экскурсии

Монастырь Мармашен — один из средневековых монастырских комплексов Ширака, расположенный на живописном берегу реки Ахурян. Был основан в 10–11 веках и считается ярким примером армянской архитектуры эпохи Багратидов. Гармоничные пропорции, красноватый туф и уединённая атмосфера создают особое ощущение прикосновения к истории.

Древний монастырь Аричаванк на склоне горы Арагац

Анализ надписей на стенах церкви показывает, что она появилась в 7 веке. В Средневековье монастырь стал важным образовательным центром. Сегодня он представляет собой яркий образец армянской архитектурной мысли и отражает дух времени. Здесь учился знаменитый писатель Аветик Исаакян.

Церковь Святой Богородицы «Семь ран»

Это самая большая церковь Гюмри. Она построена асимметрично и получила своё народное название от иконы, на которой изображены семь ран Божьей Матери. Вы узнаете необычную историю этой иконы и храма, который украшает главную площадь города.

Церковь Сурб Ншан

Третья по величине в Гюмри. В советские годы она использовалась как склад, а в 1988 году землетрясение разрушило её колокола. Позже они были восстановлены.

Монастырь Святого Спасителя

Эта церковь построена по образцу главного храма древней столицы Армении — Ани. В советское время внутри располагалась филармония. Землетрясение не пощадило высокий собор, и сейчас в нём продолжаются реставрационные работы.

Оборонительная Чёрная крепость

Её название связано с цветом строительного камня. Я расскажу об истории этого сооружения и его необычной дренажной системе. Сегодня здесь находится туристический центр.

Вы узнаете:

Чем уникален монастырь Аричаванк, как развивалось монастырское строительство в Армении и какие тайны скрывают древние хачкары

Какую роль Гюмри играл в армянской истории, а какую — в современной культурной жизни страны

В чём особенности традиционной местной каменной и деревянной архитектуры

Почему Гюмри называли армянским Манчестером

Как в арт-двориках Гюмри прошлое соединяется с настоящим, а традиции — с современным искусством

Почему Гюмри считается городом юмора и артистов

Приблизительный тайминг поездки:

10:30–11:20 — посещение монастырского комплекса «Аричаванк»

11:20–12:00 — переезд в Гюмри

12:00–12:30 — осмотр интерьера и иконы Богородицы в церкви «Семь ран»

12:30–13:00 — посещение церкви Сурб Ншан

13:00–14:00 — обед в традиционном ресторане Гюмри

14:00–14:30 — осмотр церкви Св. Спасителя

14:30–15:30 — прогулка к Чёрной крепости

15:30–16:00 — кофе или чай в Старом городе, прогулка по ремесленным лавкам (по желанию)

16:00 — выезд в Ереван

18:30 — прибытие в Ереван

Организационные детали