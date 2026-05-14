Гюмри — атмосферный город. Его исторический квартал считается одним из крупнейших архитектурных заповедников на Южном Кавказе. Вы познакомитесь с его главными достопримечательностями, культурой и узнаете о знаменитых уроженцах. А также побываете в древнем христианском центре на живописном склоне горы Арагац.
Монастырь Мармашен — один из средневековых монастырских комплексов Ширака, расположенный на живописном берегу реки Ахурян. Был основан в 10–11 веках и считается ярким примером армянской архитектуры эпохи Багратидов. Гармоничные пропорции, красноватый туф и уединённая атмосфера создают особое ощущение прикосновения к истории.
Древний монастырь Аричаванк на склоне горы Арагац
Анализ надписей на стенах церкви показывает, что она появилась в 7 веке. В Средневековье монастырь стал важным образовательным центром. Сегодня он представляет собой яркий образец армянской архитектурной мысли и отражает дух времени. Здесь учился знаменитый писатель Аветик Исаакян.
Церковь Святой Богородицы «Семь ран»
Это самая большая церковь Гюмри. Она построена асимметрично и получила своё народное название от иконы, на которой изображены семь ран Божьей Матери. Вы узнаете необычную историю этой иконы и храма, который украшает главную площадь города.
Церковь Сурб Ншан
Третья по величине в Гюмри. В советские годы она использовалась как склад, а в 1988 году землетрясение разрушило её колокола. Позже они были восстановлены.
Монастырь Святого Спасителя
Эта церковь построена по образцу главного храма древней столицы Армении — Ани. В советское время внутри располагалась филармония. Землетрясение не пощадило высокий собор, и сейчас в нём продолжаются реставрационные работы.
Оборонительная Чёрная крепость
Её название связано с цветом строительного камня. Я расскажу об истории этого сооружения и его необычной дренажной системе. Сегодня здесь находится туристический центр.
Вы узнаете:
Чем уникален монастырь Аричаванк, как развивалось монастырское строительство в Армении и какие тайны скрывают древние хачкары
Какую роль Гюмри играл в армянской истории, а какую — в современной культурной жизни страны
В чём особенности традиционной местной каменной и деревянной архитектуры
Почему Гюмри называли армянским Манчестером
Как в арт-двориках Гюмри прошлое соединяется с настоящим, а традиции — с современным искусством
Почему Гюмри считается городом юмора и артистов
Приблизительный тайминг поездки:
10:30–11:20 — посещение монастырского комплекса «Аричаванк» 11:20–12:00 — переезд в Гюмри 12:00–12:30 — осмотр интерьера и иконы Богородицы в церкви «Семь ран» 12:30–13:00 — посещение церкви Сурб Ншан 13:00–14:00 — обед в традиционном ресторане Гюмри 14:00–14:30 — осмотр церкви Св. Спасителя 14:30–15:30 — прогулка к Чёрной крепости 15:30–16:00 — кофе или чай в Старом городе, прогулка по ремесленным лавкам (по желанию) 16:00 — выезд в Ереван 18:30 — прибытие в Ереван
Организационные детали
Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны․ Оплата на месте возможна только в драмах.
Экскурсия проходит на комфортабельных микроавтобусах Mercedes Sprinter и Mercedes Viano
Ограничение по возрасту 5+
Все входные билеты входят в стоимость. Дополнительно оплачивается обед и перекус — €10–20 за чел.
По воскресеньям вместо монастыря Мармашен посещаем Аричаванк
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Еритасардакан»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно.
Матевос — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 2918 туристов
Георгий
Были на экскурсии в Гюмри с Армине и Эдгаром
Армине - внимательный и доброжелательный экскурсовод, горячо рекомендую! Армине подробно отвечает на любые вопросы, уделяет внимание каждому экскурсанту, в совершенстве владеет русским языком (группа была смешанной, экскурсия велась на двух языках) и здорово фотографирует☺️
Спасибо Эдгару за аккуратное и безопасное вождение🙏🏻
Глеб
Большая благодарность ГИДу Тиграну и водителю Вача за экскурсию
Роза
Огромное спасибо за проведенную экскурсию Армине, отличный гид, сумевший передать нам частицу свой любви к Армении. Отдельное спасибо нашему водителю Вачику, монастырские яблоки -очень трогательная забота о туристах.
Людмила
Хочется сказать большое спасибо нашему гиду Армине, за замечательную экскурсию, было очень интересно, время пролетело незаметно. Узнали много нового из истории Армении, посетили красивые и исторически значимые места.
Олеся
Хочу поблагодарить экскурсовода Арени за замечательную экскурсию в Гюмри. Очень рекомендую к посещению этот очаровательный городок. Экскурсия проходила на армянском и на русском языках.
качестве, за что огромное спасибо Арени! Также хочу отметить нашего водителя Эдгара. Было приятно, когда он уточнил не жарко ли мне и напомнил про наличие кондиционера в машине. Да и в целом, группа подобралась отличная, с чувством юмора и все очень доброжелательные, за что всем им спасибо!
