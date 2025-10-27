Настоящий Ереван: Голубая мечеть, ремесленные мастер-классы и винодельня

Эта экскурсия — для тех, кто хочет прочувствовать Ереван глубже. Для тех, кто интересуется культурой вне религиозных границ. Для тех, кто уже бывал в армянской столице, но чувствует, что многое ещё осталось за кадром. Мы начнём с исторического центра, а закончим в уютных дворах Старого Норка — с ароматом лаваша, вкусом домашнего вина и теплом настоящего армянского гостеприимства.

Описание мастер-класса

Голубая мечеть

Единственная действующая мусульманская мечеть в Ереване и один из самых красивых архитектурных ансамблей города. Построенная в 18 веке во времена персидского владычества, она до сих пор остаётся центром иранской общины в Армении. Здесь — тишина, покой и созерцание.

Старый Норк: мастер-классы и дегустация

Во дворе дома 18 века вас встретят песнями, угощениями и историями. А дальше — по выбору:

выпекание лаваша в тандыре

приготовление толмы и застолье в армянском стиле

гончарное ремесло

ткачество ковров и карпетов

создание куклы в национальном костюме

Участие в мастер-классах за доплату. Всё, что вы сделаете, можно забрать с собой.

Дегустация армянских вин (за доплату)

Дом 19 века с урартскими корнями — здесь вино делают уже не первое столетие. Вас ждёт осмотр территории и дегустация редких автохтонных сортов (за доплату). Вина — крепкие, глубокие, как и сама армянская культура.

