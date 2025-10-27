Настоящий Ереван: Голубая мечеть, ремесленные мастер-классы и винодельня

Эта экскурсия — для тех, кто хочет прочувствовать Ереван глубже. Для тех, кто интересуется культурой вне религиозных границ. Для тех, кто уже бывал в армянской столице, но чувствует, что многое ещё осталось за кадром.
Мы начнём с исторического центра, а закончим в уютных дворах Старого Норка — с ароматом лаваша, вкусом домашнего вина и теплом настоящего армянского гостеприимства.
Описание мастер-класса
Голубая мечеть
Единственная действующая мусульманская мечеть в Ереване и один из самых красивых архитектурных ансамблей города. Построенная в 18 веке во времена персидского владычества, она до сих пор остаётся центром иранской общины в Армении. Здесь — тишина, покой и созерцание.
Старый Норк: мастер-классы и дегустация
Во дворе дома 18 века вас встретят песнями, угощениями и историями. А дальше — по выбору:
- выпекание лаваша в тандыре
- приготовление толмы и застолье в армянском стиле
- гончарное ремесло
- ткачество ковров и карпетов
- создание куклы в национальном костюме
Участие в мастер-классах за доплату. Всё, что вы сделаете, можно забрать с собой.
Дегустация армянских вин (за доплату)
Дом 19 века с урартскими корнями — здесь вино делают уже не первое столетие. Вас ждёт осмотр территории и дегустация редких автохтонных сортов (за доплату). Вина — крепкие, глубокие, как и сама армянская культура.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Ford Mondeo
- Ограничений по возрасту участников нет: интересно будет и взрослым, и детям
- Оплачивается отдельно: дегустация вин — 8 000 драмов за чел., мастер-классы — от 20 000 драмов
- С вами поедет один из гидов и водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айк и Мариам — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 1355 туристов
Я много лет работаю гидом-экскурсоводом в Армении. Окончила МГУС, факультет социально-культурного сервиса и туризма. Люблю свою страну и хочу познакомить путешественников с этим древним государством. Мы проводим экскурсии вместе с Айком — известным актёром, с которым ваше путешествие станет ещё интереснее!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Елена
27 окт 2025
Это была наша первая экскурсия с этой командой) Сначала мы поехали на винодельню дегустировать вино! Красота! Винодельня красивая, как старинный средневековый замок! Вкусное вино. Интересная экскурсия. Затем мы поехали в
