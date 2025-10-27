Мои заказы

Настоящий Ереван: Голубая мечеть, ремесленные мастер-классы и винодельня

Погружаемся в армянскую культуру: готовим, пробуем, создаём своими руками
Эта экскурсия — для тех, кто хочет прочувствовать Ереван глубже. Для тех, кто интересуется культурой вне религиозных границ. Для тех, кто уже бывал в армянской столице, но чувствует, что многое ещё осталось за кадром.

Мы начнём с исторического центра, а закончим в уютных дворах Старого Норка — с ароматом лаваша, вкусом домашнего вина и теплом настоящего армянского гостеприимства.
1 отзыв
Описание мастер-класса

Голубая мечеть

Единственная действующая мусульманская мечеть в Ереване и один из самых красивых архитектурных ансамблей города. Построенная в 18 веке во времена персидского владычества, она до сих пор остаётся центром иранской общины в Армении. Здесь — тишина, покой и созерцание.

Старый Норк: мастер-классы и дегустация

Во дворе дома 18 века вас встретят песнями, угощениями и историями. А дальше — по выбору:

  • выпекание лаваша в тандыре
  • приготовление толмы и застолье в армянском стиле
  • гончарное ремесло
  • ткачество ковров и карпетов
  • создание куклы в национальном костюме

Участие в мастер-классах за доплату. Всё, что вы сделаете, можно забрать с собой.

Дегустация армянских вин (за доплату)

Дом 19 века с урартскими корнями — здесь вино делают уже не первое столетие. Вас ждёт осмотр территории и дегустация редких автохтонных сортов (за доплату). Вина — крепкие, глубокие, как и сама армянская культура.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Ford Mondeo
  • Ограничений по возрасту участников нет: интересно будет и взрослым, и детям
  • Оплачивается отдельно: дегустация вин — 8 000 драмов за чел., мастер-классы — от 20 000 драмов
  • С вами поедет один из гидов и водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айк и Мариам
Айк и Мариам — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 1355 туристов
Я много лет работаю гидом-экскурсоводом в Армении. Окончила МГУС, факультет социально-культурного сервиса и туризма. Люблю свою страну и хочу познакомить путешественников с этим древним государством. Мы проводим экскурсии вместе с Айком — известным актёром, с которым ваше путешествие станет ещё интереснее!

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
27 окт 2025
Это была наша первая экскурсия с этой командой) Сначала мы поехали на винодельню дегустировать вино! Красота! Винодельня красивая, как старинный средневековый замок! Вкусное вино. Интересная экскурсия. Затем мы поехали в
читать дальше

город Эчмиадзин Старый Норк. Дети лепили лаваш, делали вазы из глины! Мы поучаствовали в мастер классе по приготовлению толмы, а потом нам всю ее и приготовили))). На территории есть центр, где можно купить картины красивые, деньги идут на благотворительные цели! Затем красивая Голубая мечеть! Спасибо экскурсоводу Элине за прекрасную экскурсию! Спасибо водителю Самвелу за прекрасное вождение минивэна. Чествовали себя в безопастности! Очень и очень рекомендую эту экскурсию!!!

