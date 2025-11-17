Откройте для себя удивительную Армению в нашем познавательном туре, который начнется с посещения монастыря Хор Вирап, где жил Григорий Просветитель, и продолжится в живописном Нораванке, окруженном красноватыми скалами.
Затем вас ждет путешествие в Джермук с его великолепным водопадом «Волосы русалки» и уникальной «Аркой мечты». Завершите день дегустацией изысканных армянских вин и создайте незабываемые впечатления!
Затем вас ждет путешествие в Джермук с его великолепным водопадом «Волосы русалки» и уникальной «Аркой мечты». Завершите день дегустацией изысканных армянских вин и создайте незабываемые впечатления!
Описание экскурсииВдохновение Армении: экскурсия по монастырям и природным чудесам Этот познавательный тур предлагает разнообразные впечатления и уникальную возможность погрузиться в богатую историю Армении. Наша туристическая группа начнет с посещения монастыря Хор Вирап, где был заточен первый Католикос армян Григорий Просветитель. Это место не только исторически значимо, но и предлагает захватывающие виды на гору Арарат. Затем мы отправимся в Нораванк — красивый средневековый монастырский комплекс, окруженный высокими красноватыми скалами, который поражает своей архитектурой и атмосферой. Во второй части экскурсии мы направимся в Джермук, известный своими минеральными водами и живописными пейзажами. Здесь вы сможете насладиться водопадом «Волосы русалки», посетить питьевую галерею минеральных вод и увидеть «Арку мечты» — природное чудо, которое станет отличным фоном для ваших фотографий. Завершит нашу экскурсию дегустация армянских вин от местных виноделов, что позволит вам насладиться вкусом и ароматом этого уникального региона.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастырь Хор Вирап
- Нораванк
- Джермук
- Водопад «Волосы русалки»
- Питьевая галерея минеральных вод
- Арка мечты
- Винодельня
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место проживания туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии из Еревана
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: У вашего места проживания
Завтра в 08:30
18 ноя в 08:30
€162
€180 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Хор Вирап, Нораванк, Арени и винная дегустация - в мини-группе
Погрузитесь в историю Армении, посетив Хор Вирап, Нораванк и Птичью пещеру с дегустацией вина в мини-группе
Начало: На проспекте Маштоца
Расписание: в воскресенье в 10:00
22 ноя в 10:00
30 ноя в 10:00
€50 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
Полюбоваться живописной горной природой, посетить знаменитый монастырь и побывать в подземном мире
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €228
€285 за всё до 6 чел.