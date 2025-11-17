Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя удивительную Армению в нашем познавательном туре, который начнется с посещения монастыря Хор Вирап, где жил Григорий Просветитель, и продолжится в живописном Нораванке, окруженном красноватыми скалами.



Затем вас ждет путешествие в Джермук с его великолепным водопадом «Волосы русалки» и уникальной «Аркой мечты». Завершите день дегустацией изысканных армянских вин и создайте незабываемые впечатления!

Описание экскурсии Вдохновение Армении: экскурсия по монастырям и природным чудесам Этот познавательный тур предлагает разнообразные впечатления и уникальную возможность погрузиться в богатую историю Армении. Наша туристическая группа начнет с посещения монастыря Хор Вирап, где был заточен первый Католикос армян Григорий Просветитель. Это место не только исторически значимо, но и предлагает захватывающие виды на гору Арарат. Затем мы отправимся в Нораванк — красивый средневековый монастырский комплекс, окруженный высокими красноватыми скалами, который поражает своей архитектурой и атмосферой. Во второй части экскурсии мы направимся в Джермук, известный своими минеральными водами и живописными пейзажами. Здесь вы сможете насладиться водопадом «Волосы русалки», посетить питьевую галерею минеральных вод и увидеть «Арку мечты» — природное чудо, которое станет отличным фоном для ваших фотографий. Завершит нашу экскурсию дегустация армянских вин от местных виноделов, что позволит вам насладиться вкусом и ароматом этого уникального региона.

