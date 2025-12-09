Вы пройдёте по залам путь длиной в 1,5 млн лет — от каменных орудий до ковров 19 века. Увидите самую древнюю кожаную обувь в мире, деревянные повозки кочевников 3 тысячелетия до н. э., сокровища царей.
Узнаете про сменявшие друг друга культуры неолита и бронзового века, про средневековую Армению, что была разделена Османской империей и Персией, и про многое другое.
Описание экскурсии
Историк-археолог сопроводит вас по залам и расскажет историю Армении без выдумок и искажений:
- как на Армянское нагорье пришли первые люди 1,5 млн лет назад
- как появилось, достигло расцвета и погибло государство Урарту
- чем армянское христианство отличается от остальных ветвей
- как зародилась и разрослась Великая Армения и как она стала частью Римской империи
И это — лишь малая часть. Будет не просто экскурсия, а беседа — задавайте гиду любые вопросы.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты в музей: 2500 драмов (~€5,6) за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Музея истории Армении
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 684 туристов
Я профессиональный археолог. Живу в Ереване, работаю в археологических экспедициях в разных странах — Армении, Сербии, Израиле. Веду научно-популярные блоги об истории и археологии. Неоднократно участвовал в форуме «Учёные против
